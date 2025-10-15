Fractal Levels AM

Der vorgestellte Indikator ist eine originelle Entwicklung, die auf der Idee des klassischen Indikators der technischen Analyse - Fraktale - basiert.

Der Fraktal-Indikator ermöglicht es Ihnen, auf dem Kurschart des betreffenden Finanzinstruments einen signifikanten Tief- oder Hochpunkt für die Analyse zu bestimmen.

Das Fraktal selbst auf dem Kurschart besteht aus Kerzen, deren Mitte entweder die höchste (Aufwärtsfraktal) oder die niedrigste (Abwärtsfraktal) aller zur Analyse herangezogenen Kerzen ist.

Der ursprüngliche Indikator verwendet fünf Kerzen zur Bildung des Fraktals.

Im Gegensatz zum Originalindikator können Sie bei der vorgeschlagenen Version des Indikators die Anzahl der Kerzen auf jeder Seite der zentralen Kerze zur Ermittlung des Fraktals unabhängig voneinander einstellen.

Außerdem identifiziert der vorgestellte Indikator drei verschiedene Arten von Fraktalen gleichzeitig (die Parameter der einzelnen Fraktale werden vom Benutzer definiert).

Im Allgemeinen besteht die Arbeit des vorgestellten Indikators aus vier Phasen :

Der Indikator analysiert die Figuren, die sich auf dem Preisdiagramm bilden;

Der Indikator identifiziert drei Arten von Fraktalen und markiert sie auf dem Preisdiagramm;

Der Indikator legt das Unterstützungs-/Widerstandsniveau auf der Grundlage der Werte des identifizierten Fraktals fest;

Der Indikator zeigt das Unterstützungs-/Widerstandsniveau an, bis der aktuelle Kurs den Fraktalwert überschreitet.

Der Indikator ist ein hervorragender Assistent für die Festlegung von schwebenden Aufträgen für den Einstieg in den bzw. den Ausstieg aus dem Handel.

Der Indikator ermöglicht es Ihnen auch, aktuelle Trends dreier Typen auf dem Preisdiagramm zu identifizieren (in Übereinstimmung mit den Parametern der drei vom Benutzer ausgewählten Fraktal-Typen).

Der Indikator richtet sich an erfahrene Händler, die mit der technischen Analyse mit Fraktalen vertraut sind.

Konfigurierbare Parameter:

L_Bar_1 - die Anzahl der Kerzen links vom Fraktal der ersten Ebene, die für seine Identifizierung erforderlich ist;

R_Bar_1 - die Anzahl der Kerzen auf der rechten Seite des Fraktals der ersten Ebene, die für seine Identifizierung erforderlich sind;

L_Bar_2 - die Anzahl der Kerzen links vom Fraktal der zweiten Ebene, die für seine Identifizierung erforderlich sind;

R_Bar_2 - die Anzahl der Kerzen rechts vom Fraktal der zweiten Ebene, die für seine Identifizierung erforderlich ist;

L_Bar_3 - die Anzahl der Kerzen auf der linken Seite des Fraktals der dritten Ebene, die für seine Identifizierung erforderlich sind;

R_Bar_3 - die Anzahl der Kerzen auf der rechten Seite des Fraktals der dritten Ebene, die für seine Identifizierung erforderlich sind.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und dass es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, auch in der Zukunft die gleichen Ergebnisse liefern. Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erzielten Gewinns abziehen. Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen, testen. Mit Respekt und besten Wünschen, Andriy Matviyevs'kyy

P.S.. Wenn Ihnen dieses Produkt gefallen hat, wäre ich für eine faire Bewertung dankbar - positive Nutzerbewertungen motivieren den Autor, und vernünftige Kritik ermöglicht es uns, Produkte zu verbessern. Ich schlage vor, meineSeite zu besuchen, wo Sie viele einzigartige Werke des Autors finden werden, die das Ergebnis von vielen Jahren des Studiums des Börsenhandels und des FOREX-Handels sind.





