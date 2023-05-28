ASC Signal AM

Ein Signalindikator, der Kauf-/Verkaufspunkte markiert.

In dieser Version wird er durch optimale SL-Punkte ergänzt.

Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einem Trendindikator, um Signale zu filtern.

Der Indikator hat nur einen einstellbaren Parameter, der seine Empfindlichkeit bestimmt, was die Einstellung des Indikators auf den aktuellen Markt und den Handelsstil des Benutzers stark vereinfacht.

Die Signale des Indikators werden erst nach der vollständigen Ausbildung des Balkens gegeben.

Der Indikator kann für den Handel auf jedem Markt verwendet werden.

Seine grundlegenden Parameter funktionieren in den meisten Situationen gut.

Gleichzeitig sollten Sie, bevor Sie mit dem Handel beginnen, die effektivsten Indikatoreinstellungen für den Handelsstil des Benutzers wählen.

Der Indikator ist so konzipiert, dass er in den Markt eintritt und eine schützende Stop-Order platziert.

Der Indikator verfügt nicht über die Funktion, den Zeitpunkt der Schließung einer Position zu wählen.

Gleichzeitig kann die Position, die durch das Signal dieses Indikators eröffnet wird, auf einem kleineren TF kontrolliert werden.

  • Das Kaufsignal des Indikators auf einem kleineren TF als die zu verkaufende Position eröffnet wurde, ist ein Signal, dass die Möglichkeit der Schließung der Position in Betracht gezogen werden sollte.
  • Das Verkaufssignal des Indikators bei einem kleineren TF als die zu kaufende Position eröffnet wurde, ist ein Signal, dass die Möglichkeit der Schließung der Position in Betracht gezogen werden sollte.

Dieser Indikator :
  • Geeignet für alle Märkte;
  • Nicht neu gezeichnet;
  • Intuitiv und einfach;
  • Er kann sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader nützlich sein;
  • Ermöglicht es Ihnen, Markteintrittspunkte zu identifizieren, an denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine signifikante Kursbewegung besteht, die für eine erfolgreiche Transaktion ausreicht;
  • Ermöglicht es Ihnen, die Punkte zu identifizieren, an denen Stop-Orders gesetzt werden sollten.
Benutzerdefinierte Parameter:
  • RISK - Empfindlichkeit des Indikators;
  • Abstand - Abstand zwischen dem Preisdiagramm und dem Indikatorsignal;
  • Alerts - der Indikator zeigt ein Dialogfeld mit Informationen über das Indikatorsignal an;
  • Send_Notification - der Indikator sendet eine Benachrichtigung an mobile Endgeräte, deren MetaQuotes ID im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Notifications" angegeben ist;
  • Send_Mail - der Indikator sendet eine E-Mail an die im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Mail" angegebene Adresse.
Nutzungsbedingungen:
  • Wenn ein Kaufsignal erscheint (ein Signal unter dem Tiefststand des letzten gebildeten Balkens), wird eine schwebende Kauf-Stop-Order einen Punkt über dem Höchststand eines solchen Balkens (plus die Spanne) platziert;
  • Wenn ein Verkaufssignal erscheint (das Signal ist höher als das Hoch des zuletzt gebildeten Balkens), wird eine Verkaufs-Stop-Order einen Pip unter dem Tief eines solchen Balkens platziert;
  • Chartpunkte, an denen sich Indikatorsignale befinden, sind eine gute Wahl für das Setzen von schützenden Stop-Orders;
  • Berücksichtigen Sie den Trend über einen längeren Zeitraum. Vergessen Sie nicht - der Trend ist Ihr Freund.

Achtung!

Es sollte berücksichtigt werden, dass sich jeder Markt ständig verändert und dass es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die in der Vergangenheit wirksam waren, auch in der Zukunft wirksam sein werden.

Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit untersuchen und einen Teil des erzielten Gewinns zurückziehen.

Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Arbeit auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen, testen.

Mit Respekt und besten Wünschen,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S..

Wenn Ihnen dieses Produkt gefallen hat, wäre ich für eine faire Bewertung dankbar - positive Nutzerbewertungen motivieren den Autor, und vernünftige Kritik ermöglicht es uns, Produkte zu verbessern.

Ich schlage vor, meineSeite zu besuchen, wo Sie viele einzigartige Werke des Autors finden werden, die das Ergebnis von vielen Jahren des Studiums des Börsenhandels und des FOREX-Handels sind.


Auswahl:
anita.svr
123
anita.svr 2024.07.30 17:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension