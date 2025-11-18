Dominator Gold Bot
- Experten
- Riaan Adriaan Swanepoel
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 18 November 2025
- Aktivierungen: 5
Dominator Gold Bot ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Der EA wendet direktionale Volatilitätsanalyse, sitzungsbasierte Logik und adaptive Risikokontrolle an, um strukturierte Bewegungen in Zeiten hoher Liquidität zu identifizieren.
Er wurde für einen stabilen langfristigen Handel mit kontrolliertem Risiko entwickelt.
Wichtiger Hinweis
Die neueste optimierte Set-Datei ist im Abschnitt Kommentare verfügbar.
Bitte laden Sie diese Konfiguration herunter und verwenden Sie sie, bevor Sie den EA starten.
Die Verwendung falscher Einstellungen kann zu fehlerhaftem Betrieb oder erhöhtem Risiko führen.
-
Empfohlener Kontotyp: ECN oder Raw Spread
-
Empfohlene Broker: Exness, Vantage, ICMarkets, RoboForex
-
Mindest-Hebelwirkung: 1:500
-
Mindestkapital: ab 200 USD
-
Zeitrahmen: H1
-
Instrument: Nur XAUUSD (Gold Spot)
Dominator Gold Bot enthält mehrere professionelle Handelskomponenten:
Session-basierter Handel
Der EA agiert während der Sitzungen mit hoher Liquidität, wobei er sich auf die Überschneidung von London und New York konzentriert, um eine verstärkte direktionale Bewegung zu erreichen.
Direktionales Volatilitätsmodell
Der Algorithmus wertet die kurz- und mittelfristigen Volatilitätsbedingungen aus, um potenzielle Ausbrüche und Schwungzonen zu ermitteln.
Adaptives Risikomanagement
Die Losgröße wird dynamisch auf der Grundlage von Kontostand und Volatilität angepasst.
Interner Margenschutz, Drawdown-Kontrolle und Positionslimitierung sorgen für ein stabiles Engagement.
Mechanismen zum Schutz von Aktien
Der EA beinhaltet eine Balance-Equity-Synchronisation, eine automatische Lot-Skalierung und eine dynamische Exposure-Reduzierung in Zeiten der Marktinstabilität.Backtest-Zusammenfassung (H1 - Exness)
-
Ersteinlage: 200 USD
-
Gesamtnettogewinn: 5.873.813,32 USD
-
Gewinn-Faktor: 2,28
-
Erholungsfaktor: 3.07
-
Gewinnrate: 71.99%
-
Gesamte Trades: 482
-
Maximum Equity Drawdown: 36.20%
-
Sharpe-Ratio: 4,41
-
Geschätztes monatliches Wachstum (historischer Backtest): 20%-35% abhängig von den Marktbedingungen
Die Backtest-Ergebnisse dienen zur Veranschaulichung des historischen Verhaltens des Algorithmus und sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.Operative Merkmale
-
Betriebszeiten: 14:00 - 17:00 UHR UTC
-
Aktivste Tage: Montag und Dienstag
-
Historisch gesehen leistungsstärkere Monate: März bis Oktober
-
Geringer Floating Drawdown durch adaptive Losgrößenbestimmung
-
Gezieltes Engagement in Zeiten strukturierter Volatilität
-
Maximaler relativer Drawdown (historisch): 36.20%
-
Durchschnittliche Gewinnsequenz: 6 Abschlüsse
-
Durchschnittliche Verlustsequenz: 2 Trades
-
Automatische Anpassung von Losgröße und Engagement bei Volatilitätsänderungen
-
Entwickelt, um das Gleichgewicht und die Aktienkurven im Laufe der Zeit stabil zu halten
Beispiel für potenzielle Kontowachstumsszenarien auf der Grundlage historischer Modellierung:
-
200 USD-Konto: skalierbar unter günstigen Bedingungen
-
1.000-USD-Konto: mäßiges bis hohes Wachstum möglich, abhängig von Volatilität und Ausführung
-
Das Wachstum kann je nach Marktzyklen, Spreads, Liquidität und Brokerbedingungen variieren.
-
Broker-Typen: ECN / Raw Spread / Pro-Konten
-
Mindest-Hebelwirkung: 1:500
-
Maximal empfohlener Spread: unter 30 Punkten
-
Symbol: Nur XAUUSD
-
VPS empfohlen für stabilen Betrieb
Dominator Gold Bot ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er kombiniert volatilitätsbasierte Logik, Sitzungsfilter und einen adaptiven Risikorahmen, um eine konsistente und kontrollierte Handelsleistung zu liefern.
Das System ist für Händler geeignet, die ein diszipliniertes Engagement, eine strukturierte Handelslogik und eine langfristige operative Stabilität benötigen.