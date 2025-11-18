Dominator Gold Bot

Dominator Gold Bot - Expert Advisor für XAUUSD (H1)

Dominator Gold Bot ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Der EA wendet direktionale Volatilitätsanalyse, sitzungsbasierte Logik und adaptive Risikokontrolle an, um strukturierte Bewegungen in Zeiten hoher Liquidität zu identifizieren.
Er wurde für einen stabilen langfristigen Handel mit kontrolliertem Risiko entwickelt.

Wichtiger Hinweis

Die neueste optimierte Set-Datei ist im Abschnitt Kommentare verfügbar.
Bitte laden Sie diese Konfiguration herunter und verwenden Sie sie, bevor Sie den EA starten.
Die Verwendung falscher Einstellungen kann zu fehlerhaftem Betrieb oder erhöhtem Risiko führen.

Übersicht

  • Empfohlener Kontotyp: ECN oder Raw Spread

  • Empfohlene Broker: Exness, Vantage, ICMarkets, RoboForex

  • Mindest-Hebelwirkung: 1:500

  • Mindestkapital: ab 200 USD

  • Zeitrahmen: H1

  • Instrument: Nur XAUUSD (Gold Spot)

Technische Beschreibung

Dominator Gold Bot enthält mehrere professionelle Handelskomponenten:

Session-basierter Handel

Der EA agiert während der Sitzungen mit hoher Liquidität, wobei er sich auf die Überschneidung von London und New York konzentriert, um eine verstärkte direktionale Bewegung zu erreichen.

Direktionales Volatilitätsmodell

Der Algorithmus wertet die kurz- und mittelfristigen Volatilitätsbedingungen aus, um potenzielle Ausbrüche und Schwungzonen zu ermitteln.

Adaptives Risikomanagement

Die Losgröße wird dynamisch auf der Grundlage von Kontostand und Volatilität angepasst.
Interner Margenschutz, Drawdown-Kontrolle und Positionslimitierung sorgen für ein stabiles Engagement.

Mechanismen zum Schutz von Aktien

Der EA beinhaltet eine Balance-Equity-Synchronisation, eine automatische Lot-Skalierung und eine dynamische Exposure-Reduzierung in Zeiten der Marktinstabilität.

Backtest-Zusammenfassung (H1 - Exness)

  • Ersteinlage: 200 USD

  • Gesamtnettogewinn: 5.873.813,32 USD

  • Gewinn-Faktor: 2,28

  • Erholungsfaktor: 3.07

  • Gewinnrate: 71.99%

  • Gesamte Trades: 482

  • Maximum Equity Drawdown: 36.20%

  • Sharpe-Ratio: 4,41

  • Geschätztes monatliches Wachstum (historischer Backtest): 20%-35% abhängig von den Marktbedingungen

Die Backtest-Ergebnisse dienen zur Veranschaulichung des historischen Verhaltens des Algorithmus und sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Operative Merkmale

  • Betriebszeiten: 14:00 - 17:00 UHR UTC

  • Aktivste Tage: Montag und Dienstag

  • Historisch gesehen leistungsstärkere Monate: März bis Oktober

  • Geringer Floating Drawdown durch adaptive Losgrößenbestimmung

  • Gezieltes Engagement in Zeiten strukturierter Volatilität

Risikomerkmale

  • Maximaler relativer Drawdown (historisch): 36.20%

  • Durchschnittliche Gewinnsequenz: 6 Abschlüsse

  • Durchschnittliche Verlustsequenz: 2 Trades

  • Automatische Anpassung von Losgröße und Engagement bei Volatilitätsänderungen

  • Entwickelt, um das Gleichgewicht und die Aktienkurven im Laufe der Zeit stabil zu halten

Performance-Projektionen (nicht garantiert)

Beispiel für potenzielle Kontowachstumsszenarien auf der Grundlage historischer Modellierung:

  • 200 USD-Konto: skalierbar unter günstigen Bedingungen

  • 1.000-USD-Konto: mäßiges bis hohes Wachstum möglich, abhängig von Volatilität und Ausführung

  • Das Wachstum kann je nach Marktzyklen, Spreads, Liquidität und Brokerbedingungen variieren.

Kompatibilitätsanforderungen

  • Broker-Typen: ECN / Raw Spread / Pro-Konten

  • Mindest-Hebelwirkung: 1:500

  • Maximal empfohlener Spread: unter 30 Punkten

  • Symbol: Nur XAUUSD

  • VPS empfohlen für stabilen Betrieb

Fazit

Dominator Gold Bot ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er kombiniert volatilitätsbasierte Logik, Sitzungsfilter und einen adaptiven Risikorahmen, um eine konsistente und kontrollierte Handelsleistung zu liefern.
Das System ist für Händler geeignet, die ein diszipliniertes Engagement, eine strukturierte Handelslogik und eine langfristige operative Stabilität benötigen.


Empfohlene Produkte
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Experten
OrionBTC ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel des BTCUSD -Paares auf der MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert eine dynamische Ausbruchstrategie , volatilitätsbasierte Risikosteuerung (ATR) und einen konfigurierbaren Trendfilter auf höheren Zeitrahmen. Technische Merkmale: Empfohlener Zeitrahmen: M15 Symbol: BTCUSD Strategie: Kontrollierter Ausbruch mit ATR-basiertem Stop Loss und Trailing Stop Maximal 2 Trades pro Tag Handelszeit: 00:00 bis 21:00 , automatische Schließung alle
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experten
Ihr automatisierter Vorteil für beständigen Handelserfolg Haben Sie genug von emotionalen Handelsentscheidungen und inkonsistenten Ergebnissen? Meistern Sie den US500 (US S&P 500 Index) mit einem professionellen Handelsroboter, der für die Disziplin und Beständigkeit entwickelt wurde, die für langfristigen Markterfolg erforderlich sind. Starten Sie für nur 34 $/Monat. Lizenz: 20 Geräte & Unbegrenzte Konten. US500 Pulse ist nicht einfach ein weiterer EA. Es ist ein umfassendes, trendfolgendes H
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experten
*Selbstvorstellung Hallo Leute, mein Name ist Hiroaki Mitstuda. Ich bin einhundert Millionen Händler und Ingenieur der Klasse "Finace Wizard". Ich wurde auch als Investor interviewt. Ich wurde auch als Investor interviewt. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Vorteile des Advisors:. Expert Advisor Trades während des Testens entsprechen vollständig den Trades im realen Handel, was sehr wichtig ist. Verwendet keine parasitären Strategien. Geeignet für PROP FIRMS ( Funktioniert autom
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experten
- Was macht es ? Eröffnet KAUF- (oder VERKAUFS-) Aufträge automatisch alle X Pips, die Sie festlegen. Schließt jeden Handel zu Ihrem persönlichen TP. Funktioniert mit jedem Symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % IHRE EINSTELLUNGEN Was können Sie in den Einstellungen eingeben? - Handelsrichtung: Kaufen oder Verkaufen - Einstiegslevel - Einstiegsvolumen - Maximale Anzahl von Kaufaufträgen - Maximale Anzahl von Verkaufsaufträgen - Erforderliche Pips für jeden neuen Einstieg - Pips zur Ge
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
TheresLevelstoThisAI
Abel Demeke Kidane
Experten
Levels AI Expert Advisor Es gibt verschiedene Levels. Empfohlenes Paar: GBPUSD Empfohlener Zeitrahmen: H1 Empfohlene Lotsize: 0.01 für Empfohlenes Kapital: $100 0.1 Lot für $1000 Kapital 1 Lot für $10,000 usw... Levels AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für Forex-Händler, die Präzision, Effizienz und intelligentes Risikomanagement suchen. Dieser hochmoderne EA ist darauf spezialisiert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und um diese herum zu handeln,
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experten
Liebe Benutzer! - Dies ist ein Forrex Trading Expert Advisor, der der Trendhandelsmethode folgt. Er hat seine Wirksamkeit bei der Überwindung von 2 Runden der FTMO-Fonds-Herausforderungen bewiesen. Dies ist eine modifizierte und optimierte Version nach Abschluss des Prozesses des Bestehens von 2 Runden der FTMO Herausforderungen. - Der maximale Drawdown wird automatisch nach der anfänglichen Risikoeinstellung kalkuliert. Telegramm-Anweisung für Backtest und Verwendung: https://t.me/+0lDs0UXiJU
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experten
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem    Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Backtesting sollte NUR mit ECHTEN TICKS durchgeführt werden, da es sonst zu Fehlern führt. Treten Sie der öffentlichen Chat-Gruppe bei: Klicken Sie hier Willkommen beim US30 Dow Jones EA US30 Dow Jones EA: Meistern Sie den dynamischen Dow Jones Der US30, auch bekannt als Dow Jones, ist einer der beliebtesten Indizes auf dem Markt. Trotz der F
Ultimate Bot
Mr James Daniel Coe
4.38 (16)
Experten
9 Berater zum Preis von einem Der letzte Bot, den Sie jemals kaufen müssen. Ultimate Bot ist ein Multi-Strategie-Expert Advisor, der   XAUUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDCAD, EURGBP, EURUSD, GBPJPY, USDJPY und EURJPY mit einer Kombination aus Trendfolge-, Mean-Reversion- und Breakout-Mustern handelt. Jede Strategie handelt mit Kontokapital, d. h., wenn eine Gruppe in Anspruch genommen wird, senken die anderen ihr Risiko und arbeiten zusammen, um die Performance zu optimieren. Einmaliges Chart-Setup, e
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Experten
️ ÜBER DIE STRATEGIE ‍ Der DayLong-Roboter wurde auf der Grundlage der Strategie programmiert, die der Ingenieur Vinicius Reis nach jahrelangem Handel, der Ausbildung von Hunderten von Studenten und Tausenden von Handelsstunden entwickelt hat. Sie verwenden in ihrer Formel einige parametrisierte Indikatoren und Oszillatoren, um die explosiven Ausgangspunkte des brasilianischen Index-Futures-Trends vorherzusagen. Mit ihren Parametern, die durch die Bewegungshistorie des Vermögenswerts
Eurusd SweetSpots
Walter Leidenfrost
Experten
Hallo ! Willkommen zu meinem neuen Ratgeber - dieses System verwendet Trends und Martingale. Es werden verschiedene technische Indikatoren (z.B. Bollinger Bänder, Stochastik) verwendet. Es werden maximal 3 Positionen eröffnet (Long+Short insgesamt). Die Losgröße variiert und steigt mit der Kontogröße. Wird für EURUSD, 1 min Zeitrahmen verwendet, kann aber für andere Paare angepasst werden. Es zeigt ziemlich stabile und risikoarme Ergebnisse (obwohl die Tickqualität niedrig ist, aber ich denke,
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen konsequent entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner vorherigen Strategien basiert und es an den Forex-Markt angepasst hat. Daher ist es an die künstliche Intelligenz des maschinellen Lernens angepasst, das heißt, die KI wird lesen Parameter und konsultiere sie dann meiner Strategie, dann wird es lernen, damit die Einträge von besserer Qualität sind, es hat auch einen Knoten, in dem Sie Positionen wiederherstellen können, eine weite
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experten
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experten
Übersicht AMO AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der eine 7-schichtige Deep-Neural-Network-Struktur mit KI-Algorithmen kombiniert. Er verarbeitet Marktdaten in mehreren Analyseschichten und erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten basierend auf technischen Mustern und Marktverhalten. Technische Architektur Neuronales Netzwerk: 7-schichtige Deep-Learning-Struktur KI-Engine: Fortschrittliches Mustererkennungssystem Analyse-Framework: Technische Analyse über mehrere Zeitrahmen Risi
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
Der KI-Forex-Roboter ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das hochentwickelte Algorithmen und maschinelle Lerntechniken nutzt, um Marktdaten zu analysieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Einer der wichtigsten Indikatoren ist der Hüllkurven-Indikator, der ein Paar paralleler Linien aufzeichnet, die in der Regel eine Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt darstellen. Dieser Indikator hilft dem Roboter, potenzielle Trendumkehrungen oder Ausbrüche zu erkennen,
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experten
Verbessern Sie Ihr Trading mit fortschrittlichen Moving Average Crossover-Strategien. Aufbauend auf dem Erfolg des AI Momentum Scalper liefert der MA Momentum Scalper einen verfeinerten Ansatz für den Markteintritt, der die Kraft von Moving Average Crossovers nutzt, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. $499 (6 Exemplare verbleiben zu diesem Preis, Endpreis wird $999 sein) Warum gleitende Durchschnittsüberkreuzungen funktionieren Der MA Momentum Scalper macht sich ein
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experten
Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
CGX Compound
Ciaran Alan Butcher
Experten
CGX COMPOUND EA Nutzen Sie die Leistung modernster KI und maschinellen Lernens für eine unübertroffene Handelsleistung Dieser Expert Advisor ist einer der fortschrittlichsten Handelsalgorithmen auf dem heutigen Markt. Er nutzt die Leistung des maschinellen Lernens , der künstlichen Intelligenz und des strategischen Einsatzes des Zinseszinses , um eine außergewöhnliche Performance zu erzielen, die andere Tools übertrifft. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, dieser
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experten
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde CUSTOM PRES
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experten
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experten
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
Nexus Bitcoin Scalper
Thang Chu
2 (1)
Experten
Nexus Bitcoin Scalper Live Signal (2.5% Saldorisiko) Nexus Community Public Chat beitreten Nexus Bitcoin Scalper ist ein kurzfristiger Scalping EA, der mit Bitcoin und Ethereum handelt. Der EA verfügt über 7 interne Handelsstrategien für verschiedene Marktumgebungen. Jede Strategie basiert auf einem anderen zugrundeliegenden Marktmomentum und Umkehralgorithmus und kombiniert mit mehreren Marktindikatoren wie MACD, RSI, ADX und TDI. Er ist für stabile Operationen und Risikokontrolle im langfris
FS Gold Hacker EA
Saleh Mohamad Saleh Baniata
Experten
**Smart Trading Partner - Hunts Profitable Opportunities** **Fortgeschrittene Analyse mit täglichem Gewinnschutz** Lernen Sie Ihren intelligenten Handelsbegleiter kennen - ein ausgeklügeltes System, das die Märkte scannt und mithilfe fortschrittlicher Algorithmen hochwahrscheinliche Chancen identifiziert. Es kombiniert Multi-Timeframe-Analysen mit Echtzeitdaten, um präzise Trades auf der Grundlage bewährter Strategien auszuführen. Dabei werden emotionale Entscheidungen vermieden und der Fokus au
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algor
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.9 (39)
Experten
Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefähr
Weitere Produkte dieses Autors
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Experten
Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimiert für Exness und kompatibel mit anderen Brokern, die wettbewerbsfähige Spreads und stabile Handelsbedingungen bieten. Dieser Algorithmus arbeitet auf BTC/USD im M15-Zeitrahmen und konzentriert sich auf strukturierte und selektive Einträge statt auf Hochfrequenz oder aggressives Compounding. Er hält ein kontrolliertes Engagement aufrecht und strebt ein stetiges langfristiges Wachstum an. Die Aktienkurve zeigt einen stabilen Aufwärtstrend mit einer unge
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Eigenschaften Fortgeschrittene Neuronale Netzwerktechnologie - Deep Learning Algorithmen für die Erkennung von Marktmustern - Adaptive Strategieoptimierung in Echtzeit - Intelligentes Risikomanagement auf Basis von AI - Multi-Timeframe-Analysesystem Duale Marktbeherrschung - Spezialisiert auf den Handel mit XAUUSD (Gold) - Optimiert für die Kryptowährungspaare BTCUSD - Individuelle Strategieoptimierun
Popeye Gold Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
POPEYE GOLD BOT - XAUUSD H1 Wir stellen Ihnen den Popeye Gold Bot vor . Ihr neuer bester Verbündeter im XAUUSD-Handel, entwickelt und optimiert für den H1-Zeitrahmen! Dieser EA verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um den volatilen Goldmarkt zu steuern und konsistente Ergebnisse zu liefern. Der Bot wurde gründlich getestet und optimiert und zeigt eine außergewöhnliche Leistung mit dem Broker Darwinex. Er kann auf Plattformen wie IC Markets, VT Markets, FTMO und Exness verwendet werden.
Edd Sniper Gold Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
Edd Sniper Gold Bot für XAUUSD H1 - Vielversprechende Ergebnisse mit automatischer Optimierung auf Exness! Hauptmerkmale: Dieser EA wurde für den Handel mit XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen unter dem Broker Exness optimiert. Er wurde entwickelt, um die besten Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten mit Hilfe eines fortschrittlichen Systems von Indikatoren zu nutzen. Das System ist darauf vorbereitet, sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten zu profitieren. Perfekt für Händler, die ihre Tr
Ted Gold Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
Ted Gold Bot -Automation für XAUUSD auf M30 Stabilität, Präzision und intelligentes Risikomanagement Wir stellen Ihnen Ted Gold Bot vor, einen Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem Zeitrahmen M30, der auf Stärkeindikatoren, Umkehrzonen und der Logik der Marktstruktur basiert. Ideal für Händler, die ein System mit einer hohen Gewinnrate, einem geringen Drawdown und einem automatischen Kapitalmanagement suchen. Wichtige Backtest-Statistiken: Ersteinlage: 200 USD Nettogewinn: 2.03
Bitcoin Grow
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
Empfohlene Einzahlung: $200 Geschätzte Nettorendite: Über 400% Gewinnfaktor: 10.00 Gesamte Trades: 94 Gewinnrate: 57,45% Maximaler Verlust: 5,59% (Guthaben) - 21,41% (Eigenkapital) Allgemeine Beschreibung: Dieser Expert Advisor ist für trendbasierte Strategien mit solidem Risikomanagement und außergewöhnlicher Portfoliostabilität konzipiert. Das System ist ideal für kleine Konten ab 200 $ und zielt darauf ab, das Wachstum mit klarer Logik und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Marktbedingungen
Bitcoin Maniac
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
Verkauf von EA: Bitcoin Maniac (M30) für Exness auf MQL5 Wir präsentieren Bitcoin Maniac, einen Expert Advisor, der für den Handel auf dem M30-Zeitrahmen mit dem Standard-Broker Exness entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine robuste Strategie mit starken Statistiken, perfekt für Händler, die eine beständige Rentabilität anstreben. Sehen Sie sich die Ergebnisse an und erfahren Sie, wie er funktioniert. Hervorgehobene Statistiken Nettogewinn: $187.01 (+10.89%) Profit Factor: 1.58 Total Trades:
Ultimate Breakout Sniper AI
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
Ultimativer Ausbrecher Sniper AI EA MT5 Der bahnbrechende AI-gesteuerte Expert Advisor für den Goldhandel funktioniert auch bei Bitcoin Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für den präzisen Ausbruchshandel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und gleichzeitig vollständig an Indizes, Devisenpaare und Kryptowährungen angepasst werden kann. Es wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, adaptiven KI-Filtern und einem intelligente
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension