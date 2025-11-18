Dominator Gold Bot ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Der EA wendet direktionale Volatilitätsanalyse, sitzungsbasierte Logik und adaptive Risikokontrolle an, um strukturierte Bewegungen in Zeiten hoher Liquidität zu identifizieren.

Er wurde für einen stabilen langfristigen Handel mit kontrolliertem Risiko entwickelt.

Wichtiger Hinweis

Die neueste optimierte Set-Datei ist im Abschnitt Kommentare verfügbar.

Bitte laden Sie diese Konfiguration herunter und verwenden Sie sie, bevor Sie den EA starten.

Die Verwendung falscher Einstellungen kann zu fehlerhaftem Betrieb oder erhöhtem Risiko führen.

Empfohlener Kontotyp: ECN oder Raw Spread

Empfohlene Broker: Exness, Vantage, ICMarkets, RoboForex

Mindest-Hebelwirkung: 1:500

Mindestkapital: ab 200 USD

Zeitrahmen: H1

Instrument: Nur XAUUSD (Gold Spot)

Dominator Gold Bot enthält mehrere professionelle Handelskomponenten:

Session-basierter Handel

Der EA agiert während der Sitzungen mit hoher Liquidität, wobei er sich auf die Überschneidung von London und New York konzentriert, um eine verstärkte direktionale Bewegung zu erreichen.

Direktionales Volatilitätsmodell

Der Algorithmus wertet die kurz- und mittelfristigen Volatilitätsbedingungen aus, um potenzielle Ausbrüche und Schwungzonen zu ermitteln.

Adaptives Risikomanagement

Die Losgröße wird dynamisch auf der Grundlage von Kontostand und Volatilität angepasst.

Interner Margenschutz, Drawdown-Kontrolle und Positionslimitierung sorgen für ein stabiles Engagement.

Mechanismen zum Schutz von Aktien

Der EA beinhaltet eine Balance-Equity-Synchronisation, eine automatische Lot-Skalierung und eine dynamische Exposure-Reduzierung in Zeiten der Marktinstabilität.

Ersteinlage: 200 USD

Gesamtnettogewinn: 5.873.813,32 USD

Gewinn-Faktor: 2,28

Erholungsfaktor: 3.07

Gewinnrate: 71.99%

Gesamte Trades: 482

Maximum Equity Drawdown: 36.20%

Sharpe-Ratio: 4,41

Geschätztes monatliches Wachstum (historischer Backtest): 20%-35% abhängig von den Marktbedingungen

Die Backtest-Ergebnisse dienen zur Veranschaulichung des historischen Verhaltens des Algorithmus und sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Betriebszeiten: 14:00 - 17:00 UHR UTC

Aktivste Tage: Montag und Dienstag

Historisch gesehen leistungsstärkere Monate: März bis Oktober

Geringer Floating Drawdown durch adaptive Losgrößenbestimmung

Gezieltes Engagement in Zeiten strukturierter Volatilität

Maximaler relativer Drawdown (historisch): 36.20%

Durchschnittliche Gewinnsequenz: 6 Abschlüsse

Durchschnittliche Verlustsequenz: 2 Trades

Automatische Anpassung von Losgröße und Engagement bei Volatilitätsänderungen

Entwickelt, um das Gleichgewicht und die Aktienkurven im Laufe der Zeit stabil zu halten

Beispiel für potenzielle Kontowachstumsszenarien auf der Grundlage historischer Modellierung:

200 USD-Konto: skalierbar unter günstigen Bedingungen

1.000-USD-Konto: mäßiges bis hohes Wachstum möglich, abhängig von Volatilität und Ausführung

Das Wachstum kann je nach Marktzyklen, Spreads, Liquidität und Brokerbedingungen variieren.

Broker-Typen: ECN / Raw Spread / Pro-Konten

Mindest-Hebelwirkung: 1:500

Maximal empfohlener Spread: unter 30 Punkten

Symbol: Nur XAUUSD

VPS empfohlen für stabilen Betrieb

Dominator Gold Bot ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er kombiniert volatilitätsbasierte Logik, Sitzungsfilter und einen adaptiven Risikorahmen, um eine konsistente und kontrollierte Handelsleistung zu liefern.

Das System ist für Händler geeignet, die ein diszipliniertes Engagement, eine strukturierte Handelslogik und eine langfristige operative Stabilität benötigen.