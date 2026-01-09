Entwickelt, um Latenzzeiten und Prop-Firmen-Bewertungen in der realen Welt zu überstehen

Viele Expert Advisors sehen in Backtests beeindruckend aus, versagen aber im Live-Handel, weil sie sich auf eine Ausführungslatenz von nahezu Null verlassen.

DerCapital Steps Algorithmus ist anders.

Er wurde unter realen Marktbedingungen mit einer Ausführungsverzögerung von 500 ms und unter Verwendung echter Ticks entwickelt, unter Stress getestet und validiert, um Robustheit zu gewährleisten, wo viele Systeme versagen.

Warum Capital Steps Algorithmus?

Stabilität

- Ein gleichmäßiges Aktienverhalten durch strenge Risikokontrolle

- Eine hohe Sharpe Ratio, die beim Backtesting aufgrund des geringen Drawdowns und des kontrollierten Engagements beobachtet wurde

Risikomanagement auf institutionellem Niveau

- Maximaler Drawdown auf ca. 6,6% begrenzt

- Erholungsfaktor über 5,10

Real-Tick verifiziert

- Getestet anhand von 44 Millionen echten Ticks

- 100%ige Qualität der Historie

- Keine synthetischen Daten, keine Interpolation, keine Kurvenanpassungstricks

Latenz-unabhängige Logik

- Behält einen Gewinnfaktor von 5,46 selbst bei einer Ausführungsverzögerung von 500 ms bei

- Keine Abhängigkeit von Servern mit extrem niedrigen Latenzzeiten oder börsenseitiger Ausführung

Vollständig adaptive Risikoskalierung

- Passt die Positionsgröße automatisch an den Kontostand an

- Entwickelt, um ein konsistentes prozentuales Risiko aufrechtzuerhalten

- Funktioniert bei Kontoständen von 500 $ bis 1.000.000 $

Technische Spezifikationen

Symbol: XAUUSD.r nur (Gold)

Zeitrahmen: M1

Empfohlene Verwendung

- Konzipiert und optimiert für die Vorbereitung von Prop-Firmen, Bewertungsphasen und Kapitalwachstum

- Ideale Kontogröße: $100.000 (Prop-Style-Konten)

Anforderungen an das Konto

- Kontotyp: Raw Spread

- Hebelwirkung: 1:500

- Typische RAW-Kommissionsumgebung: ~$6 pro 1,0 Lot XAUUSD (runder Umsatz)

Dieses System ist NICHT geeignet für

- Benutzer, die täglich oder mit hoher Frequenz handeln wollen

- Martingale-, Raster- oder Durchschnittsstrategien

- Kleine Konten, die aggressiven Zinseszins erwarten

- Händler, die keine flachen oder inaktiven Aktienperioden tolerieren wollen

- Jeder, der garantierte Erträge oder feste monatliche Gewinne erwartet

Begrenzte Verfügbarkeit

Um das Alpha der Strategie zu schützen und die Ausführungsqualität zu erhalten:

Es werden weltweit nur 20 Lizenzen verkauft

Nach der Zuteilung werden keine weiteren Lizenzen mehr vergeben.

WICHTIGER RECHTLICHER HINWEIS

Capital Steps Algorithm ist ein reines Software-Automatisierungstool.

Er bietet keine Finanzberatung, Anlageempfehlungen oder Gewinngarantien.

Der Handel mit gehebelten Instrumenten (Forex, Gold, CFDs) birgt ein erhebliches Risiko, einschließlich des Totalverlustes des Kapitals. Frühere Leistungen, Backtests, Statistiken oder Simulationen (einschließlich Real-Tick- und Latenz-Stresstests) sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Der Entwickler:

- Garantiert nicht die Rentabilität oder den Erfolg von Prop Firm Challenges

- Ist nicht verantwortlich für Verluste, Drawdowns, Slippage, Ausführungsprobleme, Broker-Bedingungen oder den Ausschluss von Konten

- Übernimmt keine Haftung für Benutzerkonfiguration, Risikoeinstellungen oder Handelsentscheidungen

Dieses Produkt ist pro Konto lizenziert, nicht übertragbar und nicht erstattungsfähig.

Reverse Engineering, Weitervertrieb, Wiederverkauf oder kommerzielle Nutzung sind strengstens untersagt.



Der Algorithmus ist auf die Regeln und das Wachstum von Prop-Firmen ausgerichtet. Die Regeln von

Prop-Firmen variieren und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Der Algorithmus ist nicht darauf ausgelegt, die Regeln, Limits oder Risikomodelle einer bestimmten Firma zu erfüllen.

Durch den Kauf, die Installation oder die Verwendung dieser Software übernehmen Sie die volle Verantwortung für alle Handelsergebnisse und stimmen diesen Bedingungen zu.