🏆 GoldCruiseAI - Premium AI-Enhanced Gold Trading Expert Advisor (MT5)

PROFESSIONELLE XAUUSD-AUTOMATISIERUNG - GEBAUT FÜR KONSISTENZ UND KAPITALERHALT

GoldCruiseAI ist ein professioneller Expert Advisor, der ausschließlich für den XAUUSD (Gold)-Handel auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Das System wurde für den Handel mit niedrigen Frequenzen und hohem Vertrauen entwickelt, wobei Kapitalschutz, Drawdown-Kontrolle und langfristige Konsistenz Vorrang vor aggressivem Handelsvolumen haben.

GoldCruiseAI wurde durch mehrjährige MT5 Strategy Tester Backtests (2016 bis heute) unter einer Vielzahl von Marktbedingungen validiert, einschließlich Zeiten hoher Volatilität und großer makroökonomischer Zyklen.

WARUM GOLDCRUISEAI ANDERS IST

GoldCruiseAI ist bewusst ein Handelssystem mit geringer Häufigkeit und hoher Selektivität.

- Trades werden nur dann getätigt, wenn mehrere unabhängige Bestätigungen übereinstimmen

- In vielen Wochen werden möglicherweise überhaupt keine Trades get ätigt

- Das Risiko wird in jeder Phase der Ausführung kontrolliert

- Die Vermeidung von Drawdowns hat Vorrang vor der Gewinnmaximierung

Dieses disziplinierte Design ermöglicht eine sehr hohe Gewinnrate bei gleichzeitig außergewöhnlich niedrigem Drawdown.

GoldCruiseAI ist KEIN Scalper-, Grid-, Martingal- oder Recovery-basiertes System.

📊 VERIFIZIERTE BACKTEST-PERFORMANCE (2016-2025)

Backtests wurden mit dem MT5 Strategy Tester mit verfügbaren historischen Brokerdaten durchgeführt.

Wichtigste Ergebnisse:

✅ Profit Factor: 4.18

✅ Win Rate: 92.27%

✅ Maximaler Drawdown: ~1.39%

✅ Recovery Factor: 28.42

✅ Sharpe Ratio: 62.93

✅ Total Trades: 375 (Qualität vor Quantität)

✅ Durchschnittlicher Gewinn Trade: 1,59 Pips

Diese Ergebnisse spiegeln eine stabile Aktienkurve mit kontrollierter Volatilität wider, die für risikobewusste Trader geeignet ist.

Hinweis: Die Qualität der Backtest-Historie variiert je nach Verfügbarkeit der Brokerdaten. Die Ergebnisse konzentrieren sich auf das Risikoverhalten und die Robustheit, nicht auf eine exakte Pip-Replikation.

🚫 WAS GOLDCRUISEAI NICHT VERWENDET

❌ Kein Grid-Trading

❌ Kein Martingale

❌ Keine Lot-Multiplikation

❌ Keine Mittelwertbildung oder Recovery-Logik

❌ Kein Over-Trading

❌ Kein risikoreiches News-Gambling

Jeder Handel wird unabhängig nach strengen Validierungsregeln bewertet.

🎯 KERNFUNKTIONEN

KI-verbessertes Confidence Scoring

Ein gewichtetes Konfidenzsystem bewertet jedes Setup anhand von:

Trendausrichtung

Momentum-Stärke

Volatilitätsbedingungen

Bestätigung im höheren Zeitrahmen

Trades werden nur ausgeführt , wenn die Konfidenzschwellen erfüllt sind.

Fortgeschrittenes Risikomanagement

Prozentsatzbasierte oder feste Positionsgröße

Schutz vor maximalem täglichen Drawdown

Logik zur automatischen Verlustunterbrechung

Strenge Grenzen für die Handelsfrequenz

Ausgewogener Long- und Short-Handel

Funktioniert in beide Marktrichtungen und ermöglicht Performance in beiden Richtungen:

Trending-Märkte

Schwankende Bedingungen

Umgebungen mit hoher Volatilität

Session-optimierte Ausführung

Optimiert für Londoner und New Yorker Sitzungen, um Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

Break-Even- und Trailing-Stop-Schutz

Sichert automatisch Gewinne und reduziert das Abwärtsrisiko, sobald sich der Handel zu seinen Gunsten entwickelt.

📈 ÜBERBLICK ÜBER DIE STRATEGIELOGIK

GoldCruiseAI kombiniert mehrere analytische Ebenen:

- Trendanalyse: EMA 21 / EMA 50 / EMA 200

- Momentum-Filter: RSI, CCI, Momentum

- Bestätigung höherer Zeitrahmen: H4-Trendbestätigung

- Volatilitätsbewertung: ATR-basierte SL & TP

- Gewichtetes Confidence Scoring: Multi-Faktor-Validierung

Nur qualitativ hochwertige Setups werden ausgeführt, was zu weniger, aber zuverlässigeren Trades führt.

🛡️ RISIKOMANAGEMENT-TOOLS

- Konfigurierbarer maximaler täglicher Drawdown

- Loss-Streak-Schutz

- Prozentuale oder feste Losgröße

- Automatische Break-Even-Anpassung

- Dynamischer Trailing-Stop

- Session-Filterung

🔧 TECHNISCHE DATEN

- Symbol: XAUUSD (Gold)

- Zeitrahmen: M15

- Mindesteinlage: 500 $ (empfohlen)

- Kontotypen: Standard, ECN

- Hebelwirkung: Beliebig (1:100 empfohlen)

- Externe Abhängigkeiten: Keine

- Internet erforderlich: Nein (läuft lokal)

📦 WAS ENTHALTEN IST

- GoldCruiseAI.ex5 (kompilierter EA)

- 6 vorkonfigurierte Risikoprofilsatzdateien:

Konservativ (0,5% Risiko)

Mäßig (1,0% Risiko - empfohlen)

Aggressiv (2,0% Risiko)

MaxGewinn_2Prozent

MaxGewinn_3Prozent

FixedLot_0.01

- Schnellstartanleitung (PDF)

- Parameterdokumentation

- Leistungsübersicht

💡 IDEAL FÜR

- Händler, die Wert auf Kapitalerhalt legen

- Risikoscheue Händler, die eine Automatisierung mit geringem Drawdown anstreben

- XAUUSD-Händler, die eine professionelle Ausführung wünschen

- Händler, die Qualität der Häufigkeit vor ziehen

- Langfristige, disziplinierte Handelsansätze

⚙️ EINFACHE EINRICHTUNG

Verbinden Sie GoldCruiseAI mit einem XAUUSD M15-Chart Laden Sie Ihre bevorzugte Risikoprofil-Set-Datei Aktivieren Sie AutoTrading Regelmäßig überwachen

Einmal konfiguriert, arbeitet der EA vollautomatisch.

💰 PREIS

- Einmaliger Kauf: $599 (keine monatlichen Gebühren)

- 1-monatige Miete: $99 (vor dem Kauf ausprobieren)

- Alle Updates, Set-Dateien und Dokumentation enthalten

Empfohlene Vorgehensweise:

Testen Sie die kostenlose Demoversion → Mieten → Upgrade auf eine Volllizenz.

⚠️ RISIKOHINWEIS

- Der Handel ist mit Risiken verbunden

- Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

- Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto

- Handeln Sie nie mit Kapital, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren

GoldCruiseAI ist speziell für XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 optimiert.

Für beste Ergebnisse verwenden Sie die empfohlenen Einstellungen und Risikoprofile.