Smart OrderBlocks
- Indicadores
- Fillipe Dos Santos
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Smart OrderBlocks - Indicador para MetaTrader 5
🧠 Uma visão diferenciada e um pouco de price action!
Smart OrderBlocks - um indicador que mostra de um ponto diferente a estrutura do mercado através da detecção de zonas de oferta e demanda.
🔍 Recursos:
Detecção de OrderBlocks
- OrderBlocks Internos : Capture dinâmicas micro-level do mercado
- OrderBlocks de Swing: Identifique tendências macro de momentum de mercado
Inteligência Avançada de Volatilidade
- Detecção de volatilidade usando:
- ATR (Average True Range) Adaptativo
- Análise Inovadora de Volatilidade de Média Cumulativa
- Ajuste dinâmico da sensibilidade dos blocos com precisão
Personalização Abrangente
- Parâmetros totalmente configuráveis:
- Suporte multi-timeframe
- Profundidade e sensibilidade adaptativa do ZigZag
- Dimensionamento e visibilidade flexíveis dos blocos
- Multiplicador de volatilidade inteligente
- Esquemas de cores personalizados
🚀 Breakthrough Tecnológico
- Rastreamento Inteligente de Mitigação: Monitore automaticamente zonas de invalidação de order blocks
- Analisa e se adapta de acordo com Pontos de Pivô: Identifique pontos de reversão críticos do mercado com precisão
- Desempenho Otimizado: Algoritmo eficiente com sobrecarga computacional mínima
💡 Potencialização do Trading
- Perfeito para traders que buscam:
- Identificação avançada de tendências
- Mapeamento preciso de suporte e resistência
- Confirmações refinadas de entrada e saída
- Insights de estrutura de mercado em múltiplos timeframes
📊 Visualização Inteligente
- Blocos com código de cores intuitivo
- Representações claras de order blocks de alta e baixa
- Exibição e extensão totalmente personalizáveis
Dica: Combine com gerenciamento robusto de risco e sinais de confirmação complementares.