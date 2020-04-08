🧠 Uma visão diferenciada e um pouco de price action!

Smart OrderBlocks - Indicador para MetaTrader 5

Smart OrderBlocks - um indicador que mostra de um ponto diferente a estrutura do mercado através da detecção de zonas de oferta e demanda.

🔍 Recursos:

Detecção de OrderBlocks

OrderBlocks Internos : Capture dinâmicas micro-level do mercado

: Capture dinâmicas micro-level do mercado OrderBlocks de Swing: Identifique tendências macro de momentum de mercado

Inteligência Avançada de Volatilidade

Detecção de volatilidade usando: ATR (Average True Range) Adaptativo Análise Inovadora de Volatilidade de Média Cumulativa

Ajuste dinâmico da sensibilidade dos blocos com precisão

Personalização Abrangente

Parâmetros totalmente configuráveis: Suporte multi-timeframe Profundidade e sensibilidade adaptativa do ZigZag Dimensionamento e visibilidade flexíveis dos blocos Multiplicador de volatilidade inteligente Esquemas de cores personalizados



🚀 Breakthrough Tecnológico

Rastreamento Inteligente de Mitigação : Monitore automaticamente zonas de invalidação de order blocks

: Monitore automaticamente zonas de invalidação de order blocks Analisa e se adapta de acordo com Pontos de Pivô : Identifique pontos de reversão críticos do mercado com precisão

: Identifique pontos de reversão críticos do mercado com precisão Desempenho Otimizado: Algoritmo eficiente com sobrecarga computacional mínima

💡 Potencialização do Trading

Perfeito para traders que buscam: Identificação avançada de tendências Mapeamento preciso de suporte e resistência Confirmações refinadas de entrada e saída Insights de estrutura de mercado em múltiplos timeframes



📊 Visualização Inteligente

Blocos com código de cores intuitivo

Representações claras de order blocks de alta e baixa

Exibição e extensão totalmente personalizáveis

Dica: Combine com gerenciamento robusto de risco e sinais de confirmação complementares.



