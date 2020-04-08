Smart OrderBlocks

Smart OrderBlocks - Indicador para MetaTrader 5

🧠 Uma visão diferenciada e um pouco de price action!

Smart OrderBlocks - um indicador que mostra de um ponto diferente a estrutura do mercado através da detecção de zonas de oferta e demanda.

🔍 Recursos:

Detecção de OrderBlocks

  • OrderBlocks Internos : Capture dinâmicas micro-level do mercado
  • OrderBlocks de Swing: Identifique tendências macro de momentum de mercado

Inteligência Avançada de Volatilidade

  • Detecção de volatilidade usando:
    • ATR (Average True Range) Adaptativo
    • Análise Inovadora de Volatilidade de Média Cumulativa
  • Ajuste dinâmico da sensibilidade dos blocos com precisão

Personalização Abrangente

  • Parâmetros totalmente configuráveis:
    • Suporte multi-timeframe
    • Profundidade e sensibilidade adaptativa do ZigZag
    • Dimensionamento e visibilidade flexíveis dos blocos
    • Multiplicador de volatilidade inteligente
    • Esquemas de cores personalizados

🚀 Breakthrough Tecnológico

  • Rastreamento Inteligente de Mitigação: Monitore automaticamente zonas de invalidação de order blocks
  • Analisa e se adapta de acordo com Pontos de Pivô: Identifique pontos de reversão críticos do mercado com precisão
  • Desempenho Otimizado: Algoritmo eficiente com sobrecarga computacional mínima

💡 Potencialização do Trading

  • Perfeito para traders que buscam:
    • Identificação avançada de tendências
    • Mapeamento preciso de suporte e resistência
    • Confirmações refinadas de entrada e saída
    • Insights de estrutura de mercado em múltiplos timeframes

📊 Visualização Inteligente

  • Blocos com código de cores intuitivo
  • Representações claras de order blocks de alta e baixa
  • Exibição e extensão totalmente personalizáveis

Dica: Combine com gerenciamento robusto de risco e sinais de confirmação complementares.


