Aurora Cross EA - Una herramienta de trading personalizable para entusiastas de la optimización

Aurora Cross EA está diseñado para los operadores que disfrutan optimizando y refinando sus estrategias para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. Este EA proporciona un marco estructurado para la ejecución de operaciones basado en una combinación de medias móviles y bandas de Bollinger, lo que le permite ajustar la configuración y adaptarla a su estilo de negociación.

Características principales:

Utiliza una Media Móvil Simple (SMA) para la detección de tendencias

Integra las Bandas de Bollinger para identificar posibles puntos de ruptura o de inversión.

Implementa Take Profit y Stop Loss fijos para la gestión de operaciones

Mecanismos de validación de riesgos integrados para garantizar el tamaño adecuado de los lotes

Gestión inteligente de errores y lógica de reintento para la ejecución de operaciones

Lógica de negociación

Aurora Cross EA sigue un enfoque sistemático mediante el análisis de los movimientos de precios en relación con una media móvil y la línea media de las Bandas de Bollinger. Se genera una señal de operación potencial cuando:

Se activa una operación de compra cuando el precio cruza por encima de la media móvil y de la línea media de las bandas de Bollinger.

Una operación de venta se activa cuando el precio cruza por debajo de ambos indicadores.

Para mantener una gestión controlada del riesgo, el EA coloca un Stop Loss y un Take Profit predefinidos en cada operación.

Personalización y Optimización

Este EA no está optimizado - está construido intencionalmente para los operadores que quieren probar, ajustar y refinar sus parámetros. Puede ajustar:

Periodo de Señal y Bandas de Bollinger para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado

Tamaño del lote para adaptarse a su apetito de riesgo

Niveles de Stop Loss y Take Profit para optimizar el rendimiento

Precio e idoneidad

Aurora Cross EA está disponible por 130 $, lo que lo convierte en una gran opción para los operadores que buscan una herramienta de negociación estructurada pero flexible. Es particularmente útil para aquellos que quieren desarrollar y probar sus propias optimizaciones en lugar de depender de ajustes predefinidos.

Echa un vistazo a más de mis Asesores Expertos aquí

¡Feliz trading!



