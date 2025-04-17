TRetBO EA
TRetBO EA - Trend Retracement & Breakout Strategie für Gold (MT4)
TRetBO wurde für XAUUSD (Gold) entwickelt und funktioniert auch gut bei anderen Paaren wie EURUSD.
Er kombiniert Trend-Retracement + Breakout-Bestätigung mit Multi-Timeframe-Filterung (M30/H1/H4), um die Signalqualität zu verbessern und Rauschen zu reduzieren.
✅ Hauptmerkmale
-
Optimiert für die Volatilität von Gold
-
Multi-Timeframe-Bestätigung
-
Dynamische SL/TP basierend auf der Marktstruktur
-
Leichtgewichtig und VPS-freundlich
-
Einfache 3-stufige Risikomodi
✅ Risikomodi
-
Geringes Risiko - Zweck DD <10%
-
Mittleres Risiko - Zweck DD <20%
-
Hohes Risiko - Zweck DD <30%
Empfohlene Kontogröße ≥ $500
✅ Nutzungsempfehlungen
-
Plattform: MT4
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M30 / H1 / H4
-
VPS empfohlen für 24/5 Stabilität
Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie TRetBO im Strategy Tester.
Leistungsüberwachung auf Myfxbook:
Treten Sie dem offiziellen Kanal für Updates bei: [TRetBO EA Channel](https://www.mql5.com/en/channels/02e959f8dd74dc01)