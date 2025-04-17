TRetBO EA - Trend Retracement & Breakout Strategie für Gold (MT4)

TRetBO wurde für XAUUSD (Gold) entwickelt und funktioniert auch gut bei anderen Paaren wie EURUSD.

Er kombiniert Trend-Retracement + Breakout-Bestätigung mit Multi-Timeframe-Filterung (M30/H1/H4), um die Signalqualität zu verbessern und Rauschen zu reduzieren.

✅ Hauptmerkmale

Optimiert für die Volatilität von Gold

Multi-Timeframe-Bestätigung

Dynamische SL/TP basierend auf der Marktstruktur

Leichtgewichtig und VPS-freundlich

Einfache 3-stufige Risikomodi

✅ Risikomodi

Geringes Risiko - Zweck DD <10%

Mittleres Risiko - Zweck DD <20%

Hohes Risiko - Zweck DD <30%

Empfohlene Kontogröße ≥ $500

✅ Nutzungsempfehlungen

Plattform: MT4

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M30 / H1 / H4

VPS empfohlen für 24/5 Stabilität

Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie TRetBO im Strategy Tester.