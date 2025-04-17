TRetBO EA

TRetBO EA - Trend Retracement & Breakout Strategie für Gold (MT4)

TRetBO wurde für XAUUSD (Gold) entwickelt und funktioniert auch gut bei anderen Paaren wie EURUSD.

Er kombiniert Trend-Retracement + Breakout-Bestätigung mit Multi-Timeframe-Filterung (M30/H1/H4), um die Signalqualität zu verbessern und Rauschen zu reduzieren.

Hauptmerkmale

  • Optimiert für die Volatilität von Gold

  • Multi-Timeframe-Bestätigung

  • Dynamische SL/TP basierend auf der Marktstruktur

  • Leichtgewichtig und VPS-freundlich

  • Einfache 3-stufige Risikomodi

Risikomodi

  • Geringes Risiko - Zweck DD <10%

  • Mittleres Risiko - Zweck DD <20%

  • Hohes Risiko - Zweck DD <30%

Empfohlene Kontogröße ≥ $500

Nutzungsempfehlungen

  • Plattform: MT4

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M30 / H1 / H4

  • VPS empfohlen für 24/5 Stabilität

Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie TRetBO im Strategy Tester.

Leistungsüberwachung auf Myfxbook:

Laufende Demo:

Treten Sie dem offiziellen Kanal für Updates bei: [TRetBO EA Channel](https://www.mql5.com/en/channels/02e959f8dd74dc01)

