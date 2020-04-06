ATUALIZAÇÃO — DEZEMBRO DE 2025 No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda. Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável. Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading. Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualização: Painel pr