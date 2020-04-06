TRetBO EA

TRetBO EA — Trend Retracement & Breakout Strategy for Gold (MT4)

TRetBO is designed for XAUUSD (Gold) and also performs well on major pairs like EURUSD. TRetBO 专为 XAUUSD

It combines trend retracement + breakout confirmation with multi‑timeframe filtering (M30/H1/H4) to improve signal quality and reduce noise. 

Key Features 

  • Optimized for gold volatility 

  • Multi‑timeframe confirmation 

  • Dynamic SL/TP based on market structure 

  • Lightweight and VPS‑friendly 

  • Simple 3‑level risk modes 

Risk Modes 

  • Low Risk — Purpose DD <10% 

  • Medium Risk — Purpose DD <20% 

  • High Risk — Purpose DD <30% 

Recommended account size ≥ $500 

Usage Recommendations 

  • Platform: MT4 

  • Symbol: XAUUSD 

  • Timeframes: M30 / H1 / H4 

  • VPS recommended for 24/5 stability 

Download the free demo and test TRetBO in Strategy Tester. 


