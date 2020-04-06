TRetBO EA
TRetBO EA — Trend Retracement & Breakout Strategy for Gold (MT4)
TRetBO is designed for XAUUSD (Gold) and also performs well on major pairs like EURUSD. TRetBO 专为 XAUUSD
It combines trend retracement + breakout confirmation with multi‑timeframe filtering (M30/H1/H4) to improve signal quality and reduce noise.
✅ Key Features
-
Optimized for gold volatility
-
Multi‑timeframe confirmation
-
Dynamic SL/TP based on market structure
-
Lightweight and VPS‑friendly
-
Simple 3‑level risk modes
✅ Risk Modes
-
Low Risk — Purpose DD <10%
-
Medium Risk — Purpose DD <20%
-
High Risk — Purpose DD <30%
Recommended account size ≥ $500
✅ Usage Recommendations
-
Platform: MT4
-
Symbol: XAUUSD
-
Timeframes: M30 / H1 / H4
-
VPS recommended for 24/5 stability
Download the free demo and test TRetBO in Strategy Tester.