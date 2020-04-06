TRetBO EA - Estrategia de retroceso y ruptura de tendencia para el oro (MT4)

TRetBO está diseñado para XAUUSD (Oro) y también funciona bien en pares principales como EURUSD.

Combina el retroceso de la tendencia + la confirmación de la ruptura con el filtrado de múltiples marcos de tiempo (M30/H1/H4) para mejorar la calidad de la señal y reducir el ruido.

Características principales

Optimizado para la volatilidad del oro

Confirmación multi-marco de tiempo

SL/TP dinámico basado en la estructura del mercado

Ligero y compatible con VPS

Modos de riesgo simples de 3 niveles

Modos de riesgo

Riesgo bajo - Propósito DD <10

Riesgo medio - Propósito DD <20

Riesgo alto - Propósito DD <30

Tamaño de cuenta recomendado ≥ 500 dólares

✅ Recomendaciones de uso

Plataforma: MT4

Símbolo: XAUUSD

Plazos: M30 / H1 / H4

VPS recomendado para estabilidad 24/5

Descargue la demo gratuita y pruebe TRetBO en el Probador de Estrategias.