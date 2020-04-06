TRetBO EA

TRetBO EA - Estrategia de retroceso y ruptura de tendencia para el oro (MT4)

TRetBO está diseñado para XAUUSD (Oro) y también funciona bien en pares principales como EURUSD.

Combina el retroceso de la tendencia + la confirmación de la ruptura con el filtrado de múltiples marcos de tiempo (M30/H1/H4) para mejorar la calidad de la señal y reducir el ruido.

Características principales

  • Optimizado para la volatilidad del oro

  • Confirmación multi-marco de tiempo

  • SL/TP dinámico basado en la estructura del mercado

  • Ligero y compatible con VPS

  • Modos de riesgo simples de 3 niveles

Modos de riesgo

  • Riesgo bajo - Propósito DD <10

  • Riesgo medio - Propósito DD <20

  • Riesgo alto - Propósito DD <30

Tamaño de cuenta recomendado ≥ 500 dólares

Recomendaciones de uso

  • Plataforma: MT4

  • Símbolo: XAUUSD

  • Plazos: M30 / H1 / H4

  • VPS recomendado para estabilidad 24/5

Descargue la demo gratuita y pruebe TRetBO en el Probador de Estrategias.

Monitorización del rendimiento en Myfxbook:

Demo en curso:

Únase al canal oficial para actualizaciones: [Canal TRetBO EA](https://www.mql5.com/en/channels/02e959f8dd74dc01)

