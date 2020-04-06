TRetBO EA
- Asesores Expertos
- Hong Meng
- Versión: 5.0
- Actualizado: 17 abril 2025
- Activaciones: 5
TRetBO EA - Estrategia de retroceso y ruptura de tendencia para el oro (MT4)
TRetBO está diseñado para XAUUSD (Oro) y también funciona bien en pares principales como EURUSD.
Combina el retroceso de la tendencia + la confirmación de la ruptura con el filtrado de múltiples marcos de tiempo (M30/H1/H4) para mejorar la calidad de la señal y reducir el ruido.
Características principales
-
Optimizado para la volatilidad del oro
-
Confirmación multi-marco de tiempo
-
SL/TP dinámico basado en la estructura del mercado
-
Ligero y compatible con VPS
-
Modos de riesgo simples de 3 niveles
Modos de riesgo
-
Riesgo bajo - Propósito DD <10
-
Riesgo medio - Propósito DD <20
-
Riesgo alto - Propósito DD <30
Tamaño de cuenta recomendado ≥ 500 dólares
✅ Recomendaciones de uso
-
Plataforma: MT4
-
Símbolo: XAUUSD
-
Plazos: M30 / H1 / H4
-
VPS recomendado para estabilidad 24/5
Descargue la demo gratuita y pruebe TRetBO en el Probador de Estrategias.
Monitorización del rendimiento en Myfxbook:
Únase al canal oficial para actualizaciones: [Canal TRetBO EA](https://www.mql5.com/en/channels/02e959f8dd74dc01)