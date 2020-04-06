TRetBO EA
TRetBO EA —— 黄金趋势回调与突破策略（MT4）
TRetBO 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，同时适用于 EURUSD、GBPUSD、NZDUSD 等主要货币对。 策略采用 趋势回调 + 突破确认 的混合逻辑，并结合 M30 / H1 / H4 多周期过滤，提高信号质量、减少噪音，适合长期稳定运行。
✅ 主要特点
-
黄金专用策略：针对 XAUUSD 高波动特性优化
-
多周期共振过滤：M30/H1/H4 同步确认信号
-
趋势回调 + 突破逻辑：提升入场质量
-
动态止盈止损：自动适应市场结构
-
轻量级设计：适合 VPS 24/5 长期运行
-
三档风险模式：低 / 中 / 高风险可选
✅ 风险模式
-
Low Risk —— 目的目标回撤 < 10%
-
Medium Risk —— 目的目标回撤 < 20%
-
High Risk —— 目的目标回撤 < 30%
建议账户规模 ≥ $500 小账户可能无法发挥最佳风险控制效果。
✅ 策略逻辑（简明版）
-
趋势方向识别：双均线判断主趋势
-
回调区间识别：基于结构与波动率
-
突破确认：布林带 + 价格行为
-
多周期过滤：减少弱势行情错误进场
-
动态 SL/TP：保持合理盈亏比
✅ 使用建议
-
平台：MT4
-
推荐品种：XAUUSD
-
推荐周期：M30 / H1 / H4
-
经纪商：低点差 ECN/STP
-
建议使用 VPS 稳定运行
✅ 免费试用
下载免费演示版，在策略测试器中体验 TRetBO 的交易逻辑。 欢迎加入社区交流使用体验。