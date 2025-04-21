TRetBO Pro

【Loyalitätsrabatt für Abonnenten】

Wenn Sie mit dem 1-Monats-Plan ($98) beginnen und ihn lieben:

- Verlängern Sie für 3 Monate → Nur $139 (sparen Sie $98)

- Verlängern Sie für 1 Jahr → Nur $500 (sparen Sie $98)

Erhältlich nur für die erste Verlängerung innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Laufzeit. Wir glauben an eine langfristige Partnerschaft. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in TretBO Pro.

【Rückerstattungsgarantie】 Für ein 1-Monats-Abonnement erhalten Sie eine 14-tägige Rückerstattung ohne Rückfrage (nur für den Hauptpreis). Wir stehen hinter TretBO Pro und möchten, dass Sie es risikofrei ausprobieren. Nicht zufrieden? Kontaktieren Sie mich jederzeit für eine Rückerstattung.

Trend Retracement Breakout Expert Advisor (MT4 EA) - TRetBO Pro

Beschreibung:

TRetBO Pro wurde für Händler entwickelt, die aus Marktschwankungen Kapital schlagen wollen, indem sie Trend-Retracements und Breakouts nutzen. Im Gegensatz zur Standardversion TRetBO verfügt TRetBO Pro über den "Unbesiegbarkeitsmodus", der ihn besonders für Märkte mit hoher Volatilität wie XAUUSD (Spotgold) geeignet macht und die Stabilität und das Gewinnpotenzial der Handelsstrategie erhöht.

Hauptmerkmale:

  • Multi-Timeframe-Analyse: Unterstützt die Zeitrahmen M30, H1 und H4 und ermöglicht so einen umfassenden Blick auf Markttrends und potenzielle Ausbrüche. Diese mehrdimensionale Analyse hilft Händlern, starke Einstiegssignale präzise zu identifizieren.

  • Duale gleitende Durchschnittsstrategie: Verwendet ein duales gleitendes Durchschnittssystem mit Perioden, die auf 144 und 169 festgelegt sind. Es prüft die Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte über drei aufeinanderfolgende Kerzen, um die Trendstärke zu bewerten, und bietet Signale sowohl für steigende (9) als auch für fallende (6) Marktbedingungen.

  • Fibonacci-Retracement: Verwendet Fibonacci-Retracement-Levels zur Bestimmung von Take-Profit-Punkten und hilft Händlern, nach einem Ausbruch höhere Gewinnziele anzustreben.

  • Bollinger Bands Integration: Bezieht Bollinger Bands ein, um Preisextreme zu identifizieren. Wenn sich der Kurs außerhalb der Bänder bewegt, bestätigt dies einen potenziellen Ausbruch und weist auf mögliche Momentumverschiebungen hin.

  • Risikomanagement: Bietet mehrere Risikomodi (Niedrig, Mittel, Hoch, Unbesiegbarkeitsmodus), um die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontokapitals anzupassen und sicherzustellen, dass das Handelsrisiko mit Ihren persönlichen Präferenzen und Ihrer Risikotoleranz übereinstimmt.

  • Gewinn-Verlust-Verhältnis-Kontrolle: Stellt sicher, dass Geschäfte nur dann ausgeführt werden, wenn das Gewinn-Verlust-Verhältnis größer oder gleich 1 ist, und schützt so vor schlechten Risiko-Ertrags-Geschäften.

  • Kein nachrichtenbasierter Handel: Der EA arbeitet auf der Grundlage technischer Analysen und vermeidet die Auswirkungen unerwarteter Nachrichtenereignisse, was zu einem stabileren Handelsansatz führt.

  • Zeitmanagement: Enthält einen Zeitfilter, der einen angemessenen Abstand zwischen den Trades sicherstellt, überfüllte Positionen verhindert und einen überschaubaren Handelsrhythmus ermöglicht.

Unbesiegbarkeitsmodus:

Der "Unbesiegbarkeitsmodus" ist eines der herausragenden Merkmale von TRetBO Pro und eignet sich besonders für Märkte mit hoher Volatilität wie XAUUSD (Spotgold). In diesem Modus wendet der EA ein konservativeres Geldmanagement und ein hochpräzises Einstiegs- und Ausstiegs-Timing an, was dazu beiträgt, Drawdowns zu reduzieren und das Gewinnpotenzial unter volatilen Marktbedingungen zu erhöhen. Er wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, sich in risikoreichen Umgebungen mit größerem Vertrauen zu bewegen.

Vorteile:

  • Vielseitigkeit: Neben XAUUSD (Spotgold) ist TRetBO Pro auch bei EURUSD, NZDUSD, GBPUSD und anderen Währungspaaren wirksam, was seine Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen beweist.

  • Benutzerfreundlichkeit: Einmal konfiguriert, läuft der EA völlig autonom, was ihn ideal für Händler macht, die die Märkte nicht ständig überwachen können. Die Einstellungen sind einfach und intuitiv und erfordern nur minimale Eingriffe.

  • Leistungsstarke Signalerzeugung: Da TRetBO Pro mehrere Kerzen und Zeitrahmen zur Bestätigung benötigt, verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen, was zu zuverlässigeren Handelsentscheidungen führt.

  • Hohe Anpassungsfähigkeit: Durch die Eingabe des Risikomodus können die Benutzer die Aggression des EA an ihren Handelsstil oder ihre Kontogröße anpassen, was einen flexiblen Ansatz für das Risikomanagement bietet.

Eingabe-Parameter:

  • RisikoModus:

    • Beschreibung: Legt das Risikoniveau für jeden Handel fest und bestimmt, wie viel Kapital riskiert wird.
    • Optionen: Geringes Risiko, Mittleres Risiko, Hohes Risiko, Unbesiegbarkeitsmodus
    • Voreinstellung: Geringes Risiko

  • Zeitrahmen:

    • Beschreibung: Obwohl der Benutzer die Zeitrahmen nicht direkt eingeben kann, arbeitet der EA automatisch mit den Zeitrahmen M30, H1 und H4.
    • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Chart einem dieser Zeitrahmen entspricht, damit der EA ordnungsgemäß funktioniert.

Zusammenfassung:

TRetBO Pro ist ein leistungsstarker Trend-Retracement- und Breakout-Expert Advisor, der sich besonders für Händler eignet, die ein präzises Risikomanagement und eine verfeinerte Strategie benötigen. Egal, ob Sie mit Spot-Gold oder anderen Währungspaaren handeln, TRetBO Pro hilft Ihnen, günstige Marktchancen zu nutzen, Gewinne zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Denken Sie daran, dass der EA zwar autonom arbeitet, der Erfolg aber dennoch von der Wahl der richtigen Marktbedingungen und der sorgfältigen Verwaltung Ihres Handelskontos abhängt.

