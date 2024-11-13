AI Scalper indicator

AI Scalper é um indicador que utiliza algoritmos e tecnologias de inteligência artificial para otimizar a negociação no mercado Forex. Este indicador oferece dois níveis de TakeProfit, permitindo que os traders adaptem suas estratégias às condições atuais do mercado e maximizem os lucros.

Principais características do AI Scalper:

Two levels of TakeProfit: Defina diferentes metas de lucro, proporcionando flexibilidade na negociação dependendo da situação do mercado.

Defina diferentes metas de lucro, proporcionando flexibilidade na negociação dependendo da situação do mercado. Automatic StopLoss calculation: O indicador determina automaticamente os níveis de StopLoss com base na volatilidade atual, ajudando a minimizar riscos e proteger seus investimentos.

O indicador determina automaticamente os níveis de StopLoss com base na volatilidade atual, ajudando a minimizar riscos e proteger seus investimentos. Emergency StopLoss function: Esta função é ativada ao mudar de tendência, proporcionando um nível adicional de proteção e ajudando a evitar perdas potenciais.

Esta função é ativada ao mudar de tendência, proporcionando um nível adicional de proteção e ajudando a evitar perdas potenciais. Intelligent exit: O indicador analisa os dados do mercado em tempo real, incluindo movimentos de preços e volumes de negociação, para determinar o momento ideal para fechar posições.

Settings:

Indicator Color Theme: Define o tema de cores, conforme mostrado nas capturas de tela.

Define o tema de cores, conforme mostrado nas capturas de tela. Step: Passo para calcular o algoritmo de análise.

Passo para calcular o algoritmo de análise. Percent 1: Parâmetro para calcular o algoritmo de análise.

AI Scalper fornece aos traders uma ferramenta poderosa para uma negociação mais segura e lucrativa, permitindo que gerenciem efetivamente seus investimentos e se adaptem à dinâmica do mercado. Comece a usá-lo e descubra novas oportunidades no mundo do Forex!



