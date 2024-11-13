AI Scalper indicator
- Indicadores
- Aleksandr Goryachev
- Versão: 0.1
- Ativações: 5
AI Scalper é um indicador que utiliza algoritmos e tecnologias de inteligência artificial para otimizar a negociação no mercado Forex. Este indicador oferece dois níveis de TakeProfit, permitindo que os traders adaptem suas estratégias às condições atuais do mercado e maximizem os lucros.
Principais características do AI Scalper:
- Two levels of TakeProfit: Defina diferentes metas de lucro, proporcionando flexibilidade na negociação dependendo da situação do mercado.
- Automatic StopLoss calculation: O indicador determina automaticamente os níveis de StopLoss com base na volatilidade atual, ajudando a minimizar riscos e proteger seus investimentos.
- Emergency StopLoss function: Esta função é ativada ao mudar de tendência, proporcionando um nível adicional de proteção e ajudando a evitar perdas potenciais.
- Intelligent exit: O indicador analisa os dados do mercado em tempo real, incluindo movimentos de preços e volumes de negociação, para determinar o momento ideal para fechar posições.
Settings:
- Indicator Color Theme: Define o tema de cores, conforme mostrado nas capturas de tela.
- Step: Passo para calcular o algoritmo de análise.
- Percent 1: Parâmetro para calcular o algoritmo de análise.
AI Scalper fornece aos traders uma ferramenta poderosa para uma negociação mais segura e lucrativa, permitindo que gerenciem efetivamente seus investimentos e se adaptem à dinâmica do mercado. Comece a usá-lo e descubra novas oportunidades no mundo do Forex!