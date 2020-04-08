AI Scalper indicator

AI Scalper è un indicatore che utilizza algoritmi e tecnologie di intelligenza artificiale per ottimizzare il trading nel mercato Forex. Questo indicatore offre due livelli di TakeProfit, consentendo ai trader di adattare le proprie strategie alle condizioni attuali del mercato e massimizzare i profitti.

Caratteristiche principali di AI Scalper:

Two levels of TakeProfit: Imposta obiettivi di profitto diversi, offrendo flessibilità nel trading a seconda della situazione di mercato.

Imposta obiettivi di profitto diversi, offrendo flessibilità nel trading a seconda della situazione di mercato. Automatic StopLoss calculation: L'indicatore determina automaticamente i livelli di StopLoss in base alla volatilità attuale, aiutando a minimizzare i rischi e proteggere i tuoi investimenti.

L'indicatore determina automaticamente i livelli di StopLoss in base alla volatilità attuale, aiutando a minimizzare i rischi e proteggere i tuoi investimenti. Emergency StopLoss function: Questa funzione si attiva al cambiamento di tendenza, fornendo un ulteriore livello di protezione e aiutando a evitare perdite potenziali.

Questa funzione si attiva al cambiamento di tendenza, fornendo un ulteriore livello di protezione e aiutando a evitare perdite potenziali. Intelligent exit: L'indicatore analizza i dati di mercato in tempo reale, compresi i movimenti dei prezzi e i volumi di trading, per determinare il momento ottimale per chiudere le posizioni.

Settings:

Indicator Color Theme: Imposta il tema colore, come mostrato negli screenshot.

Imposta il tema colore, come mostrato negli screenshot. Step: Passo per il calcolo dell'algoritmo di analisi.

Passo per il calcolo dell'algoritmo di analisi. Percent 1: Paramentro per il calcolo dell'algoritmo di analisi.

AI Scalper fornisce ai trader uno strumento potente per un trading più sicuro e redditizio, consentendo loro di gestire efficacemente i propri investimenti e di adattarsi alla dinamica del mercato. Inizia a usarlo e scopri nuove opportunità nel mondo del Forex!



