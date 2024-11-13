AI Scalper indicator

AI Scalper是一个使用算法和人工智能技术来优化外汇市场交易的指标。该指标提供两个TakeProfit级别，使交易者能够根据当前市场条件调整其策略并最大化利润。

AI Scalper的关键功能：

Two levels of TakeProfit: 设置不同的盈利目标，根据市场情况灵活进行交易。

设置不同的盈利目标，根据市场情况灵活进行交易。 Automatic StopLoss calculation: 指标根据当前波动性自动确定StopLoss级别，帮助最小化风险并保护您的投资。

指标根据当前波动性自动确定StopLoss级别，帮助最小化风险并保护您的投资。 Emergency StopLoss function: 当趋势发生变化时，该功能会激活，提供额外的保护级别，帮助避免潜在损失。

当趋势发生变化时，该功能会激活，提供额外的保护级别，帮助避免潜在损失。 Intelligent exit: 指标实时分析市场数据，包括价格波动和交易量，以确定关闭头寸的最佳时机。

Settings:

Indicator Color Theme: 设置颜色主题，如截图所示。

设置颜色主题，如截图所示。 Step: 用于计算分析算法的步骤。

用于计算分析算法的步骤。 Percent 1: 用于计算分析算法的参数。

AI Scalper为交易者提供了一个强大的工具，使其能够进行更安全、更有利可图的交易，有效管理投资并适应市场动态。开始使用它，开启外汇市场的新机会！



