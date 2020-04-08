AI Scalper indicator

AI Scalper est un indicateur qui utilise des algorithmes et des technologies d'intelligence artificielle pour optimiser le trading sur le marché Forex. Cet indicateur propose deux niveaux de TakeProfit, permettant aux traders d'adapter leurs stratégies aux conditions actuelles du marché et de maximiser les bénéfices.

Fonctionnalités clés de AI Scalper :

  • Two levels of TakeProfit : Définissez différents objectifs de profit, offrant ainsi de la flexibilité dans le trading en fonction de la situation du marché.
  • Automatic StopLoss calculation : L'indicateur détermine automatiquement les niveaux de StopLoss en fonction de la volatilité actuelle, aidant à minimiser les risques et à protéger vos investissements.
  • Emergency StopLoss function : Cette fonction s'active lors d'un changement de tendance, offrant un niveau de protection supplémentaire et aidant à éviter des pertes potentielles.
  • Intelligent exit : L'indicateur analyse les données du marché en temps réel, y compris les mouvements de prix et les volumes de trading, pour déterminer le moment optimal pour clôturer des positions.

Settings :

  • Indicator Color Theme : Définit le thème de couleur, comme indiqué dans les captures d'écran.
  • Step : Étape pour le calcul de l'algorithme d'analyse.
  • Percent 1 : Paramètre pour le calcul de l'algorithme d'analyse.

AI Scalper fournit aux traders un outil puissant pour un trading plus sûr et plus rentable, leur permettant de gérer efficacement leurs investissements et de s'adapter à la dynamique du marché. Commencez à l'utiliser et découvrez de nouvelles opportunités dans le monde du Forex !


