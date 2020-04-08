AI Scalper indicator

AI Scalper, algoritmalar ve yapay zeka teknolojileri kullanarak Forex piyasasında ticareti optimize eden bir göstergedir. Bu gösterge, ticaret stratejilerinizi mevcut piyasa koşullarına uyarlamanıza ve kârınızı maksimize etmenize olanak tanıyan iki TakeProfit seviyesi sunar.

AI Scalper'ın Ana Özellikleri:

  • Two levels of TakeProfit: Piyasa durumuna bağlı olarak ticaret esnekliği sağlamak için farklı kâr hedefleri belirleyin.
  • Automatic StopLoss calculation: Gösterge, mevcut volatiliteye dayanarak otomatik olarak StopLoss seviyelerini belirler ve riskleri minimize etmeye yardımcı olur.
  • Emergency StopLoss fonksiyonu: Bu fonksiyon, trend değiştiğinde devreye girer ve potansiyel kayıplardan kaçınmaya yardımcı olmak için ek bir koruma seviyesi sağlar.
  • Intelligent exit: Gösterge, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak analiz eder ve fiyat hareketleri ile ticaret hacimlerini dikkate alarak pozisyonları kapatmak için en uygun anı belirler.

Settings:

  • Indicator Color Theme: Ekran görüntülerinde gösterildiği gibi renk temasını ayarlar.
  • Step: Analiz algoritmasının hesaplanması için adım.
  • Percent 1: Analiz algoritmasının hesaplanması için parametre.

AI Scalper, yatırımcıların daha güvenli ve kârlı bir ticaret yapmaları için güçlü bir araç sağlar, böylece yatırımlarını etkili bir şekilde yönetebilir ve piyasa dinamiklerine uyum sağlayabilirler. Kullanıma başlayın ve Forex dünyasında yeni fırsatlar keşfedin!


