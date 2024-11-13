AI Scalper indicator

AI Scalper - индикатор, использующий алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для оптимизации торговли на рынке Forex. Этот индикатор предлагает два уровня TakeProfit, что позволяет трейдерам адаптировать свои стратегии к текущим рыночным условиям и максимизировать прибыль.

Ключевые функции AI Scalper:

Два уровня TakeProfit: Установите разные цели для получения прибыли, что дает возможность гибко подходить к торговле в зависимости от рыночной ситуации. Автоматический расчет StopLoss: Индикатор автоматически определяет уровни StopLoss на основе текущей волатильности, что помогает минимизировать риски и защищать ваши инвестиции. Функция Emergency StopLoss: Эта функция активируется при изменении тенденции, обеспечивая дополнительный уровень защиты и позволяя избежать потенциальных убытков. Интеллектуальный выход AI Exit: Индикатор анализирует рыночные данные в реальном времени, включая ценовые движения и объемы торгов, чтобы определить оптимальный момент для закрытия позиций.

Настройки:

Indicator Color Theme : Устанавливает цветовую тему, как на скриншотах.

Step : Шаг для расчета алгоритма аналитики.

Percent 1: Параметр для расчета алгоритма аналитики.

AI Scalper предоставляет трейдерам мощный инструмент для более безопасной и прибыльной торговли, позволяя им эффективно управлять своими инвестициями и адаптироваться к динамике рынка. Начните использовать его и откройте новые возможности в мире Forex!



