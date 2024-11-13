AI Scalper indicator
- インディケータ
- Aleksandr Goryachev
- バージョン: 0.1
- アクティベーション: 5
AI Scalperは、アルゴリズムと人工知能技術を使用してForex市場での取引を最適化するためのインジケーターです。このインジケーターは2つのTakeProfitレベルを提供し、トレーダーが現在の市場条件に応じて戦略を適応させ、利益を最大化することを可能にします。
AI Scalperの主な機能：
- Two levels of TakeProfit: 市場の状況に応じて柔軟に取引を行うために、異なる利益目標を設定します。
- Automatic StopLoss calculation: インジケーターは現在のボラティリティに基づいてStopLossレベルを自動的に決定し、リスクを最小限に抑え、投資を保護します。
- Emergency StopLoss function: この機能はトレンドの変化時にアクティブになり、追加の保護レベルを提供し、潜在的な損失を回避するのに役立ちます。
- Intelligent exit: インジケーターはリアルタイムで市場データを分析し、価格の動きや取引量を含めて、ポジションを閉じる最適なタイミングを決定します。
Settings:
- Indicator Color Theme: スクリーンショットに示されているように、カラーテーマを設定します。
- Step: 分析アルゴリズムの計算に使用されるステップ。
- Percent 1: 分析アルゴリズムの計算に使用されるパラメーター。
AI Scalperは、トレーダーにとってより安全で利益を上げるための強力なツールを提供し、投資を効果的に管理し、市場のダイナミクスに適応することを可能にします。今すぐ使用を開始し、外為市場で新しい機会を開きましょう！