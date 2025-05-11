Bei dem vorgestellten Produkt handelt es sich um die vom Autor entwickelte Implementierung des REI (Range Expansion Index) Indikators von Thomas DeMark.

Der REI Oscillator AM ist ein Indikator, der die Rate der Preisveränderung misst und überkaufte/überverkaufte Bedingungen signalisiert, wenn der Preis Schwäche oder Stärke zeigt.

Der Indikatorwert bewegt sich in einem Bereich von -100 bis +100.

Thomas DeMark schlägt vor, die Standardperiode von 8 und den folgenden Algorithmus für die Verwendung des Indikators zu verwenden:

Wenn der Kurs über die Marke 60 steigt und dann darunter fällt, können Sie verkaufen.

Wenn der Kurs unter -60 fällt und dann über dieses Niveau steigt, können Sie kaufen.

Gleichzeitig schlägt der vorgestellte Indikator einen etwas anderen Ansatz vor (obwohl die von Thomas DeMark vorgeschlagenen Handelsmethoden ebenfalls verwendet werden können):

Der vorgestellte Indikator hat eine Standardperiode von 10.

Wenn er das Niveau 0 von unten nach oben überwindet, zeigt er den Beginn eines starken Aufwärtstrends an.

Wenn er das Niveau 0 von oben nach unten durchbricht, zeigt er den Beginn eines starken Abwärtstrends an.

Um eine Position zu eröffnen, müssen Sie warten, bis der Kurs das Maximum/Minimum des Balkens durchbricht, auf dem der Indikator die Stufe 0 durchbrochen hat.

Nach der Eröffnung einer Position wird diese mit Hilfe des Indikators auf dem kleineren TF überwacht.

Ein Signal zur Eröffnung einer Verkaufsposition auf dem kleineren TF ist ein Signal zur Schließung einer auf dem größeren TF eröffneten Kaufposition.

Ein Signal zur Eröffnung einer Kaufposition auf dem kleineren TF ist ein Signal zur Schließung einer auf dem größeren TF eröffneten Verkaufsposition.

Der Indikator generiert Signale und sendet Benachrichtigungen an das Terminal und per E-Mail.

Konfigurierbare Parameter:

REI_Period - Zeitraum des Indikators;

Filter - Schwellenwert für die Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Veränderungen;



OS_OB - Werte des überkauften und überverkauften Niveaus;

Exit_from_oversold_or_overbuy - Signal beim Verlassen der überkauften oder überverkauften Zone;

Entrance_to_oversold_or_overbuy - Signal beim Eintritt in die überkaufte oder überverkaufte Zone;

Schnittpunkt_der_Mitte - Signal beim Überschreiten der Mitte zwischen der überkauften oder überverkauften Zone;

Alerts - der Indikator zeigt eine Dialogbox mit Benutzerdaten an;

Send_Notification - der Indikator sendet eine Benachrichtigung an mobile Endgeräte, deren MetaQuotes-ID im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Notifications" angegeben ist;

Send_Mail - der Indikator sendet eine E-Mail an die im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Mail" angegebene Adresse.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die sich in der Vergangenheit als effektiv erwiesen haben, auch in der Zukunft dieselben Ergebnisse zeigen. Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erhaltenen Gewinns abheben. Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker testen, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen. Mit Respekt und besten Wünschen, Andriy Matviyevs'kyy

