DSS Candles AM

Dieser Indikator färbt die Kerzen des Kurscharts entsprechend den Daten des DSS Oscillator AM Indikators.

DSS Oscillator AM ist die Implementierung des von William Blau und Walter Bressert entwickelten Double Smoothed Stochastic Oszillators durch den Autor.

Die Berechnung der Werte ähnelt weitgehend der Berechnung des klassischen stochastischen Oszillators.

Der Indikator berücksichtigt die Lage des aktuellen Kurses im Verhältnis zu lokalen Hochs/Tiefs.

Das Signal über die Änderung der Kursbewegungsrichtung für den vorgestellten Indikator ist die Änderung der Farbe der letzten voll ausgebildeten Kerze im Verhältnis zur vorherigen Kerze.

Die Bestätigung des Signals des Indikators ist die Überwindung des Hochs/Tiefs des Balkens, auf dem das Signal durch den Indikator gegeben wurde, durch den Preis.

Regeln für die Eröffnung einer Position zum Kauf eines Vermögenswerts:

Sie sollten warten, bis die letzte Kerze auf dem Preisdiagramm vollständig ist.

Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, sollten wir über das Auftreten eines Kaufsignals sprechen.

Die Farbe der zuletzt gebildeten Kerze zeigt einen Anstieg der Oszillatorwerte an;

Die Farbe der vorletzten gebildeten Kerze zeigt einen Rückgang der Oszillatorwerte an;

Der langfristige Trend deutet auf einen Anstieg des Wertes hin.

Regeln für die Eröffnung einer Position zum Verkauf eines Vermögenswerts:

Sie sollten warten, bis die letzte Kerze auf dem Preisdiagramm vollständig ist.

Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, sollten wir über das Auftreten eines Verkaufssignals sprechen.

Die Farbe der zuletzt gebildeten Kerze zeigt einen Rückgang der Oszillatorwerte an;

Die Farbe der vorletzten gebildeten Kerze zeigt einen Anstieg der Oszillatorwerte an;

Der langfristige Trend deutet auf einen Rückgang des Wertes hin.

Einstellungen:

Preis - der Preis, zu dem der Indikator berechnet wird;

EMA_Periode - Glättungsperiode;

Stochastic_Period - Periode des Oszillators;

OB_Level - überkauftes Niveau;

OS_Level - überverkauftes Niveau;

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die in der Vergangenheit effektiv waren, auch in Zukunft dieselben Ergebnisse zeigen. Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Produktparameter regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erhaltenen Gewinns abheben. Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker zu testen, auf dem Sie zu handeln beabsichtigen.

Mit Respekt und besten Wünschen,

