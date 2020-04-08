Представленный продукт является авторской реализацией индикатора REI (Range Expansion Index) разработанного Thomas DeMark.

REI Oscillator AM - это индикатор который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу.

Значение индикатора меняется в переделах от -100 до +100.

Thomas DeMark предлагает использовать период по умолчанию равный 8 и следующий алгоритм использования индикатора:

Когда цена поднимается выше уровня 60 и затем опускается ниже него, можно продавать.

Когда цена падает ниже -60 и затем поднимается выше этого уровня, можно покупать.

В то же время представленный индикатор предполагает несколько другой подход (хотя методы торговли предложенные Thomas DeMark также могут быть использованы):

Представленный индикатор имеет по умолчанию период 10.

Преодоление им уровня 0 снизу вверх говорит о начале сильного восходящего тренда.

Преодоление им уровня 0 сверху вниз говорит о начале сильного нисходящего тренда.

Для открытия позиции необходимо дождаться преодоления ценой максимума / минимума бара на котором индикатор преодолел уровень 0.

После открытия позиции ее контроль с помощью индикатора осуществляется на меньшем TF.

Сигнал на открытие позиции на продажу на меньшем TF является сигналом для закрытия позиции на покупку открытую на большем TF.

Сигнал на открытие позиции на покупку на меньшем TF является сигналом для закрытия позиции на продажу открытую на большем TF.

Индикатор подает сигналы и отправляет уведомления на терминал и электронную почту.

Настраиваемые параметры:

REI_Period - период индикатора;

Filter - пороговое значение чувствительности осцилятора на изменения;

OS_OB - значения уровней перекупленности и перепроданности ;

; Exit_from_oversold_or_overbuy - сигнал при выходе из зоны перекупленности или перепроданности;

Entrance_to_oversold_or_overbuy - сигнал при входе в зону перекупленности или перепроданности;

Intersection_of_the_middle - сигнал при пересечении середины между зонами перекупленности или перепроданности;

Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее пользовательские данные;

Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";

Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

Внимание: Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем. Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли. Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля. С уважением и наилучшими пожеланиями, Andriy Matviyevs'kyy

P.S. Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше. Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.





