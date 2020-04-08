REI Oscillator AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 10.55
- Обновлено: 11 мая 2025
- Активации: 10
Представленный продукт является авторской реализацией индикатора REI (Range Expansion Index) разработанного Thomas DeMark.
REI Oscillator AM - это индикатор который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу.
Значение индикатора меняется в переделах от -100 до +100.
Thomas DeMark предлагает использовать период по умолчанию равный 8 и следующий алгоритм использования индикатора:
- Когда цена поднимается выше уровня 60 и затем опускается ниже него, можно продавать.
- Когда цена падает ниже -60 и затем поднимается выше этого уровня, можно покупать.
В то же время представленный индикатор предполагает несколько другой подход (хотя методы торговли предложенные Thomas DeMark также могут быть использованы):
- Представленный индикатор имеет по умолчанию период 10.
- Преодоление им уровня 0 снизу вверх говорит о начале сильного восходящего тренда.
- Преодоление им уровня 0 сверху вниз говорит о начале сильного нисходящего тренда.
- Для открытия позиции необходимо дождаться преодоления ценой максимума / минимума бара на котором индикатор преодолел уровень 0.
- После открытия позиции ее контроль с помощью индикатора осуществляется на меньшем TF.
- Сигнал на открытие позиции на продажу на меньшем TF является сигналом для закрытия позиции на покупку открытую на большем TF.
- Сигнал на открытие позиции на покупку на меньшем TF является сигналом для закрытия позиции на продажу открытую на большем TF.
Индикатор подает сигналы и отправляет уведомления на терминал и электронную почту.
Настраиваемые параметры:
- REI_Period - период индикатора;
- Filter - пороговое значение чувствительности осцилятора на изменения;
- OS_OB - значения уровней перекупленности и перепроданности;
- Exit_from_oversold_or_overbuy - сигнал при выходе из зоны перекупленности или перепроданности;
- Entrance_to_oversold_or_overbuy - сигнал при входе в зону перекупленности или перепроданности;
- Intersection_of_the_middle - сигнал при пересечении середины между зонами перекупленности или перепроданности;
- Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее пользовательские данные;
- Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";
- Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andriy Matviyevs'kyy
P.S.
Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.
Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.