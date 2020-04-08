REI Oscillator AM

Представленный продукт является авторской реализацией индикатора REI (Range Expansion Index) разработанного Thomas DeMark.

REI Oscillator AM - это индикатор который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу.

Значение индикатора меняется в переделах от -100 до +100.

Thomas DeMark предлагает использовать период по умолчанию равный 8 и следующий алгоритм использования индикатора:

  • Когда цена поднимается выше уровня 60 и затем опускается ниже него, можно продавать.
  • Когда цена падает ниже -60 и затем поднимается выше этого уровня, можно покупать.

В то же время представленный индикатор предполагает несколько другой подход (хотя методы торговли предложенные Thomas DeMark также могут быть использованы):

  • Представленный индикатор имеет по умолчанию период 10.
  • Преодоление им уровня 0 снизу вверх говорит о начале сильного восходящего тренда.
  • Преодоление им уровня 0 сверху вниз говорит о начале сильного нисходящего тренда.
  • Для открытия позиции необходимо дождаться преодоления ценой максимума / минимума бара на котором индикатор преодолел уровень 0.
  • После открытия позиции ее контроль с помощью индикатора осуществляется на меньшем TF.
  • Сигнал на открытие позиции на продажу на меньшем TF является сигналом для закрытия позиции на покупку открытую на большем TF.
  • Сигнал на открытие позиции на покупку на меньшем TF является сигналом для закрытия позиции на продажу открытую на большем TF.

Индикатор подает сигналы и отправляет уведомления на терминал и электронную почту.

Настраиваемые параметры:

  • REI_Period - период индикатора; 
  • Filter - пороговое значение чувствительности осцилятора на изменения;
  • OS_OB - значения уровней перекупленности и перепроданности;
  • Exit_from_oversold_or_overbuy - сигнал при выходе из зоны перекупленности или перепроданности;
  • Entrance_to_oversold_or_overbuy - сигнал при входе в зону перекупленности или перепроданности;
  • Intersection_of_the_middle - сигнал при пересечении середины между зонами перекупленности или перепроданности;
  • Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее пользовательские данные;
  • Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";
  • Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S.

Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.

Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.



Рекомендуем также
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Индикаторы
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 5 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Индикаторы
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
MACD Turbo with Push and Email Alerts
Crispin Scruby
Индикаторы
Индикатор MACD Turbo представляет собой гибко настраиваемый MACD с гистограммой, push-уведомлениями, всплывающими алертами, а также алертами, отсылаемыми по электронной почте. Вы можете настраивать параметры расчета MACD и управлять системой алертов. Алерты могут срабатывать при пересечении линией MACD нулевого уровня, а также при пересечении сигнальной линии и линии MACD. Вы можете также выбрать, должно ли пересечение быть полным (Printed) или достаточно лишь касания линий (Touch). Касание може
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Индикаторы
Индикатор определяет паттерны гармоник (XABCD) согласно разработок H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). Проецирует D-point - как точку в перспективной проекции (в настройках указать параметр ProjectionD_Mode = true ). Не перерисовывает. На закрытии бара рабочего тайм-фрейма, если в течение Patterns_Fractal_Bars баров последняя обнаруженная точка паттерна не сдвинулась - возникает стрелка на графике (в направлении предполагаемого движения цены). С этого момента стрелка остается н
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Индикаторы
Концепция спроса и предложения с возвратом к среднему значению Концепция торговли по спросу и предложению полагается на несовпадение объемов покупок и продаж на финансовых рынках. Для обычных трейдеров зоны спроса и предложения служат точками разворота. При рассмотрении первоначальной концепции было обнаружено, что первоначальная торговля по спросу и предложению может выполняться лучше на периоде возврата к среднему значению, а не на периоде тренда. Для демонстрации этой концепции, чтобы какая-л
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Индикаторы
Monster Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает следующие модели: Гартли (Gartley), Летучая мышь (Bat), Краб (Crab), Бабочка (Butterfly), Монограмма (Cypher), Черный лебедь (Black Swan), Белый лебедь (White Swan), Акула (Shark) и AB=CD. Незаконченные модели также распознаются. Monster даже показывает потенциальную зону разворота (Potential Reversal Zone, PRZ). Пользователи могут добавлять свои паттерны. Кроме текущей модели, Monster также показывает все мод
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   RSI Divergence + FVG Signal   indicator combines   Relative Strength Index (RSI) Divergence   with   Fair Value Gap (FVG)   detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbal
RTrends
Nikolay Likhovid
Индикаторы
Индикатор RTrends делает две вещи: во-первых, производит автоматическую (на лету) разметку графика цены путем нанесения линий трендов и, во-вторых, дает медвежьи и бычьи сигналы. Разметка отражает фрактальную природу рынка. На график одновременно наносятся тренды с разных временных горизонтов. Таким образом, трейдер, имея перед глазами только один график, может видеть линии трендов со старших таймфреймов. Линии, в зависимости от горизонта, различаются по цвету и толщине: чем старше горизонт, тем
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (17)
Индикаторы
Advanced version of CyberZingFx Volume Plus, the ultimate MT4 indicator for traders seeking highly accurate buy and sell signals. With an additional strategy and price action dot signals that enhances its effectiveness, this indicator offers a superior trading experience for professionals and beginners alike. The CyberZingFx Volume Plus Advanced version combines the power of volume analysis and historical price data with an additional strategy, resulting in even more precise and reliable signals
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Индикаторы
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Индикаторы
Форекс индикатор  Wave Wold MT4   предназначен для поиска волн Вульфа и их отображения в текущем окне торгового терминала. Отличный  индикатор для трейдеров, использующих в торговле волны Вульфа. Его применение в торговых стратегиях значительно повысит их эффективность и прибыльность. ИНФОРМАЦИЯ О ИНДИКАТОРЕ В отличие от других индикаторов волн Вульфа, форекс индикатор  Wave Wold MT4  обладает рядом особенностей, которые значительно повышают его эффективность: Первая – это параметр Open Window
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Индикаторы
Индикатор представляет собой видоизмененный индикатор Fibonacci-SS https://www.mql5.com/ru/market/product/10136 . Отличается поведение при размещения отложенных ордеров и линии TP. Автоматическое размещение линий Фибрначчи от максимума до минимума видимых баров: Автоматические отложенные ордера (Buy/Sell) Taking Profit 1, Taking Profit 2 как точки разворота и Taking Profit 3 для улучшения возможной прибыли. Лучшее соотношение риска и прибыли. Простой и мощный индикатор Этот индикатор, наряду с
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 31% !!! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и секретную формулу. Всего на ОДНОМ графике он выдает алерты по всем 28 валютным парам. Представьте, как улучшится ваша торговля, ведь вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования! Построенный на новых базовых алгоритмах, он позволяет еще
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Другие продукты этого автора
Fine Trade AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор оценивает волатильность финансового инструмента и с высокой эффективностью подает сигналы о моментах существенного изменения направления движения цены. Индикатор интуитивно понятен и прост в использовании. Сигнал индикатора формируется после завершения формирования бара, на котором индикатор меняет свое положение относительно нуля. Индикатор никогда не перерисовывает сигнал. Сигналы индикатора должны подтверждаться превышением ценой максимума/минимума бара, на котором ин
ADX Trigger AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Данный индикатор является интерпретацией Индекса Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX), который помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер. Индикатор определяет точки входа в рынок, в качестве сигнала используя пересечение +/- линий индикатора ADX, а также рост или падение основной линии индикатора ADX. Пересечение индикатором нулевой линии свидетельствует о
ADX Signal AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Данный индикатор является интерпретацией Индекса Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX), который помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер. Представленный индикатор отображает на графике цены сигналы при пересечении +DI и -DI и сигналы при падении или росте значения ADX в соотношении к взаимному расположению +DI и -DI. Сигналы индикатора на покупку работают т
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Данный индикатор отображает на графике цены сигналы основанные на данных классического индикатора - Индекс денежных потоков (Money Flow Index - MFI). При расчете значений MFI учитывается объем. MFI может использоваться для определения на рынке зон перекупленности или перепроданности. Данный индикатор позволяет отображать на графике цены сигналы трех типов: выход MFI из зоны перекупленности или перепроданности; вход MFI в зону перекупленности или перепроданности; пересечение MFI середины между зо
SuperTrend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный продукт является трендовым индикатором технического анализа выстраивающим динамические уровни поддержки/сопротивления основываясь на волатильности финансового инструмента. Индикатор позволяет определить точки входа в рынок в момент преодоления ценой динамического уровня поддержки/сопротивления и установить обоснованный уровень фиксации убытка/прибыли. Индикатор является простым и эффективным инструментом который (в зависимости от настроек параметров) может найти применение практич
EasyTrend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный продукт является трендовым индикатором технического анализа который позволяет открыть позицию в самом начале значительного движения цены. Важнейшими качествами представленного индикатора является: Способность максимально долго следовать тренду для получения всей потенциальной прибыли; Минимизация потенциальных убытков при развороте тренда или значительной коррекции.  Индикатор имеет широкий спектр настраиваемых параметров позволяющих эффективно использовать его на любом рынке. Инд
Step RSI AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской разработкой основанной на классическом индикаторе технического анализа - RSI. Для сглаживания резких колебаний значений индикатора применяется фильтр отсекающий слабые изменения и акцентирующий внимание трейдера на сильных колебаниях значений. Индикатор не перерисовывается на сформированных барах. Для большей эффективности данного индикатора его следует использовать совместно с индикаторами, идентифицирующим направление тренда, а также уровни поддержки
Bulls or Bears AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор на новом уровне реализует идею, заложенную в классические индикаторы технического анализа - "Bulls" / "Bears". Индикатор "Bulls or Bears AM" отображает разность максимальной и минимальной цен за текущий период времени и значений канала, построенного по максимальным и минимальным ценам за больший период. Рост значений индикатора выше нуля говорит о том, что максимальная цена за текущий период больше среднего значения максимальных цен за период, выбранный в качестве параме
Market Pulse AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор анализирует направление краткосрочного и долгосрочного тренда за заданные периоды, учитывая волатильность рынка. Такой подход позволяет совместить высокую чувствительность индикатора с высокой вероятностью исполнения его сигналов. Принцип использования предельно прост: гистограмма индикатора больше 0 - сигнал покупки / гистограмма индикатора меньше 0 - сигнал продажи. Индикатор позволяет настроить два типа параметров: быстрый пульс / медленный пульс. Рациональным будет о
ASC Signal AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Сигнальный индикатор отмечающий точки покупки/продажи. В данной версии дополнен точками оптимального SL.  Рекомендуется к применению совместно с индикатором тренда, для фильтрации сигналов. Индикатор имеет лишь один настраиваемый параметр, определяющий его чувствительность, что сильно упрощает настройку индикатора к текущему рынку и стилю торговли пользователя. Сигналы индикатора подаются только после полного формирования бара. Индикатор может быть использован для торговли на любом рынке. Его ба
DSS Candles AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Данный индикатор раскрашивает свечи графика цены в соответствии с данными индикатора DSS Oscillator AM . DSS Oscillator AM  является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора ( Double Smoothed Stochastic ) разработанного William Blau и Walter Bressert.  Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора. Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов. Сигналом о смене направления движения цен
Deep River AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской реализацией классической торговой идеи: Скользящие средние разных периодов расходятся со временем на усиливающемся тренде и сходятся на ослабляющемся тренде. Предлагаемый продукт позволяет наглядно продемонстрировать: Направление движения цены; Временные откаты цены; Зоны разнонаправленного движения цены. А именно: Линии индикатора идут вверх и расходятся друг от друга - сильный бычий тренд; Линии индикатора идут вниз и расходятся друг от друга - сильн
AlphaTrend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор основываясь на показаниях волатильности финансового инструмента строит на графике цены динамические уровни S/R. Индикатор определяет тренд и указывает на точки возможного входа, формируемые локальными максимумами/минимумами. Индикатор позволяет оповещать пользователя о своих сигналах отправляя сообщения на терминал и электронную почту. Индикатор не перерисовывается и не пересчитывается. Сигналы при работе с индикатором: Появление красной стрелки над графиком цены – возмо
Fractal Levels AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской разработкой на основе идеи заложенной в классический индикатор технического анализа - Fractals. Индикатор Fractals  позволяет определить значимую для анализа впадину либо вершину на графике цен рассматриваемого финансового инструмента. Непосредственно фрактал на графике цены состоит из свечей, средняя из которых является либо самой высокой (фрактал вверх), либо самой низкой (фрактал вниз) из всех взятых для анализа свечей.  В оригинальном индикаторе дл
DSS Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора ( Double Smoothed Stochastic ) разработанного William Blau и Walter Bressert.  Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора. Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов. Индикатор подает сигналы о смене своего направления и/или о входе/выходе в зону перекупленности/перепроданности. Сигнал подается после завер
Limit Levels AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор устанавливает на графике цены динамические уровни поддержки/сопротивления. Индикатор прост в использовании и может быть полезен как новичкам так и профессиональным трейдерам. Торговля с использованием уровней поддержки/сопротивления предполагает две стратегии: Торговля по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления; Торговля по истинному пробой ценою уровня поддержки/сопротивления . Представленный индикатор позволяет реализовать еще один вариант торговой стратег
FraMA Trend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является по сути отдельной торговой системой. Индикатор самостоятельно определяет точки входа и точки установки защитных стоп приказов. Данный продукт может быть полезен как начинающим так и опытным трейдерам поскольку  разработан на базе проверенных временем и профессиональными трейдерами решений. На полностью сформированных барах индикатор не перерисовывается. Индикатор имеет возможность отправки уведомлений на терминал и электронную почту. Технически индикатор предста
FraMA Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Технически индикатор представляет собой разницу двух фрактальных адаптивных скользящих средних. Фрактальная адаптивная скользящая средняя (FraMA) — это умная адаптивная скользящая средняя, ​​разработанная Джоном Элерсом. FraMA учитывает изменения цен и точно следует за уровнем цены, оставаясь прямой в моменты колебания цены. FraMA использует тот факт, что рынки фрактальны и динамически корректирует ретроспективный период, основанный на этой фрактальной геометрии. Индикатор имеет возможность отпр
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв