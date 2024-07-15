PipHunter M5

         Представляем вашему вниманию PipHunter M5 – инновационный форекс-робот для скальпинга на паре GBPUSD. Разработанный для эффективной торговли внутри дня, этот робот использует передовые алгоритмы анализа рынка, чтобы принимать решения с молниеносной скоростью и максимальной точностью. Платформа для работы робота – MetaTrader 4 (MT4), что обеспечивает надежную и проверенную среду для автоматической торговли.

Преимущества робота:

  • Высокая скорость принятия решений: Мгновенная оценка рыночных условий и принятие торговых решений за счет оптимизированного алгоритма.
  • Эффективное управление рисками: Использование трейлинг-стопов и строгий контроль за спредами для минимизации возможных убытков.
  • Адаптивная стратегия: Автоматическая настройка объема лотов в зависимости от состояния вашего счета и рыночной ситуации.
  • Простота использования: Легкая интеграция и настройка на платформе MT4, минимальные требования к начальному балансу.
  • Гибкость настроек: Возможность задать торговые часы и точные параметры для оптимизации под ваши предпочтения.

Торговые рекомендации:

  • Минимальный начальный баланс: Рекомендуется использовать минимум $1000 для обеспечения достаточной маржи и управления рисками.
  • Используйте надежного брокера: Выбирайте брокера с низкими спредами и надежной платформой MT4 для обеспечения эффективной работы робота.
  • Регулярный мониторинг: Несмотря на автоматизацию, рекомендуется периодически проверять работу робота и корректировать параметры в зависимости от рыночных условий.
  • Обновления и оптимизация: Следите за обновлениями и рекомендациями по оптимизации от разработчика для поддержания максимальной эффективности работы робота.


Описание параметров робота:

  • trailingStopPoints (10): Количество пунктов, на которое будет смещаться трейлинг-стоп для защиты прибыли.
  • openOrderPoints (75): Минимальное изменение цены в пунктах для открытия нового ордера.
  • orderLotSize (0.03): Размер лота для открытия ордера. Может автоматически корректироваться в зависимости от баланса счета.
  • maximumSpreadPoints (10): Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордера.
  • atrPeriod (14): Период для расчета индикатора ATR, используемого в алгоритме робота.
  • startHour (0), startMinute (0): Время начала торгового периода (часы и минуты).
  • endHour (23), endMinute (59): Время окончания торгового периода (часы и минуты).
  • orderMagicNumber (634879): Уникальный идентификатор ордеров, размещаемых роботом, для их дальнейшей идентификации и управления.
  • orderComment ("PipHunter M5"): Комментарий к ордерам, добавляемый роботом при их размещении для удобства пользователя.
Alexander
Alexander 2025.08.12 19:13 
 

the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.

