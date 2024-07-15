PipHunter M5
- 专家
- Vadym Velychkov
- 版本: 1.0
- 激活: 20
介绍PipHunter M5——创新的GBPUSD对剥头皮外汇机器人。该机器人专为有效的日内交易而设计，使用先进的市场分析算法，以闪电般的速度和最高的精度做出决策。机器人的操作平台是MetaTrader 4 (MT4)，提供可靠且经过验证的自动交易环境。
机器人的优势：
- **高决策速度：**通过优化的算法即时评估市场状况并做出交易决策。
- **有效的风险管理：**使用移动止损和严格的点差控制以最小化可能的损失。
- **自适应策略：**根据账户状况和市场情况自动调整手数。
- **易于使用：**在MT4平台上轻松集成和设置，初始余额要求最低。
- **灵活的设置：**可以设置交易时间和精确参数以根据您的偏好进行优化。
交易建议：
- **最低初始余额：**建议使用至少$1000以确保足够的保证金和风险管理。
- **使用可靠的经纪商：**选择具有低点差和可靠MT4平台的经纪商，以确保机器人有效运行。
- **定期监控：**尽管自动化，建议定期检查机器人的表现，并根据市场情况调整参数。
- **更新和优化：**关注开发者的更新和优化建议，以保持机器人的最大效率。
机器人参数说明：
- **trailingStopPoints (10)：**移动止损将移动的点数以保护利润。
- **openOrderPoints (75)：**开立新订单的最小价格变动点数。
- **orderLotSize (0.03)：**开立订单的手数，可根据账户余额自动调整。
- **maximumSpreadPoints (10)：**开立订单的最大允许点差。
- **atrPeriod (14)：**用于计算机器人算法中ATR指标的周期。
- **startHour (0)，startMinute (0)：**交易期开始时间（小时和分钟）。
- **endHour (23)，endMinute (59)：**交易期结束时间（小时和分钟）。
- **orderMagicNumber (634879)：**由机器人下达的订单的唯一标识符，以便后续识别和管理。
- **orderComment ("PipHunter M5")：**机器人下单时添加的订单评论，方便用户使用。
the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.