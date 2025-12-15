Blue GAIA MT4

| Nahtloses Portfolio von Handelssystemen in Ihrer Handfläche - Powered by ONNX Neural network | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader.

This is MT4 version, click here for Blue GAIA MT5 (settings and logics are same in both versions)

📈 Echtes Überwachungssignal --> Cosmic 2 | GAIA

Intro

Blue GAIA EA ( 'GAIA') - ist die neueste Ausgabe der BlueAlgos-Familie, die alle besten Algos und Funktionen unter einem Dach vereint. Es ist das wahre 4xMulti System:

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| multi-currency ➕ multi-timeframe ➕ multi-strategies➕ multi-systems (experts). |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Mit GAIA könnte der Benutzer Folgendes einsetzen alle meine EAs einschließlich Sonic, Onyx, Cara plus die Möglichkeit, die neueste innovative Fähigkeit des Neuronales Netzwerk angetrieben durch ONNX maschinelles Lernen Long-Short Term Memory ("LSTM") Modelle (< -- inspiriert von diesem MQLArtikel )

Ähnlich wie bei anderen BlueAlgos-Produkten gibt es Optionen für den Grid- und No-Grid-Handel, um jedem Trader gerecht zu werden. Abgesehen davon bietet GAIA Ihnen:

  • 🏆 Best of the Best Algos: GAIA bietet eine Sammlung aller BlueAlgos Expert Advisors Strategiestile (z.B. MarketStructure, TrendFollow, ChannelBase, PivotLevels) und ist somit für ALLE Markttypen und Bedingungen geeignet.

  • Voll automatisiert und anpassungsfähig an den Markt sind viele interne Logiken im EA automatisch optimiert, basierend auf den Handelssymbolen und dem Zeitrahmen des Charts, und werden ständig aktualisiert und an den aktuellen Marktkontext angepasst, wie z.B. Signalselektivität, Risikomanagement, Einstiegspolitik, Take-Profit-Levels usw. Sie können den EA also 24/5 auf Autopilot laufen lassen.

  • 😍 Einfaches und flexibles Setup ( NUR ein Chart erforderlich), das für viele Handelsstile geeignet ist: Trend-Follow, Counter-Trend, Breakout, Market-Open-Session, Night-Scalping etc.

  • 🏰 Hochmodernes Positions- und Risikomanagementsystem (dank des eingebauten GridRescue™-Moduls) und gut recherchierte/geprüfte Funktionen

  • 🔬 Institutionelle Handelslogik, die in die Code-Architektur integriert ist , um viele bekannte Umstände im Zusammenhang mit dem Grid-Trading zu lösen, ohne den hohen Preis dafür zu zahlen

🔴 Recommendation for quick start:

 - minimum account balance:  $1500 (for 1:500 leverage) or $3000 (for 1:200 leverage) each Symbol.  Use cent account if needed

 - start lot: 0.01

 - symbols: 
    GOLD    : XAUUSD
    FOREX   : most FX majors and minors cross of USD, EUR, GBP, AUD, CAD (🙅‍♀️ avoid JPY, NZD, CHF and exotics pairs)
    INDICES : GER40NASDAQ100,SP500 etc.)
    ----------------------------------------------------------------------

      Wesentliche Merkmale

      Einige der wichtigsten Merkmale:

      • 🔆(Einzigartig in GAIA): Möglichkeit, den Collaboration-Modus zwischen Cara-, Sonic- und Onyx-EAs einzusetzen, der aus drei verschiedenen Collaboration-Richtlinien besteht: Pecking Order, Zone-base und Stagger.

      • 🔆 Neu verbesserte Logik für die Eingabe und Filterung von Trades über Neuronale Netze, die von ONNX-Modellen über eine gesicherte Web-API unterstützt werden(*)

      • ✅ One-Chart-To-Rule-Them-All-Ansatz: Der Benutzer kann auf mehreren Timeframe & Symbols Setup alle von einem Chart handeln.

      • ✅ Dynamische Handelsparameter, die jede Woche aktualisiert werden, um sich an die aktuellen Markttrends und stochastischen Metriken anzupassen

      • ✅ 3 Möglichkeiten, ein Einstiegssignal auszuführen: Ausbruch, Umkehrung oder beides

      • ✅ Erweiterter NewsFilter (mit Keyword-Filter-Funktion), so dass der Benutzer separate Grid-Trading- und Exit-Policies für NFP, FOMC-Ereignisse, Reden usw. festlegen kann (📅 History News-Datei für Backtest auf Anfrage erhältlich)

      • ✅ Grid-Trading mit dynamischem Grid-Step und Lot-Multiplikator-Abstand - adaptiv zum Markttrend, um einen nachhaltigen Drawdown zu ermöglichen.

      • ✅ Eingebauter BlueAlgo-eigenerGridRescue™ MT4-Experte ( exklusiv für BlueAlgo-Produkte)

      • ✅ 4 Modi des Trailing Loss (kann sowohl auf die erste Order als auch auf den gesamten Grid Basket angewendet werden)

      • ... und vieles mehr

      ------------------------
      (*) Anstatt das ONNX-Modell wie alle anderen in den EA einzubetten, was umständlich, auf einen einzelnen Vermögenswert beschränkt, nicht aktualisierbar (da das Modell verfällt) und nicht MT4-kompatibel ist, stellen wir es über eine webbasierte API zur Verfügung, um all diese Nachteile zu beheben.

        Mit GAIA müssen Sie das nie wieder tun:

        • ❌ viele Charts auf einem Terminal einrichten, was viel Strom verbraucht und anfällig für manuelle Fehler ist (versehentliches Schließen des Chart-Fensters beim Neustart, falsche Parametereinstellungen ... )
        • ❌ Sich abmühen, um eine gute Kombination zwischen verschiedenen Zeitrahmen/Symbolen zu finden (mit GAIA können SieBacktests für mehrere Währungen und Zeitrahmen im MT5 durchführen), um zu sehen, wie Ihr entworfenes Portfolio abschneidet, bevor Sie es live schalten).(**)
        • ❌ Bewältigung von Grid-Situationen wie z.B. News Spike, shallow Retracement, Einstieg in den Handel zu Zeiten geringer Liquidität.
        • ❌ Festgefahren mit einem linearen Raster mit festen Parametern ohne Rücksicht auf die aktuelle Marktlage
        • ❌ Backtesting des EA-Betriebs ohne Sichtbarkeit der Nachrichtenfilterung

          -----------------------------------------------------------------------

          Eingabeparameter und Setup-Anweisungen oder Set-Dateien:--> https://www.mql5.com/en/blogs/post/754323

          Bittekontaktieren Sie mich nach dem Kauf oder senden Sie eine E-Mail an blue.algoplus@gmail.com , wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

          Optimized set files for FX, Gold and Index are available. Please DM me after purchase and I can share these
          file with you.






