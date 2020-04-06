Blue GAIA MT4

| Cartera de sistemas de trading en la palma de su mano - Powered by ONNX Neural network | Construido por un grid trader >> para grid traders.

This is MT4 version, click here for Blue GAIA MT5 (settings and logics are same in both versions)

📈Señal de seguimiento real --> Cosmic 2 | GAIA

Intro

Blue GAIA EA ( 'GAIA') - es la última edición de la familia BlueAlgos, uniendo todos los mejores algos y características bajo un mismo techo. Es el verdadero sistema 4xMulti:

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| multi-divisa ➕ multi-marco temporal ➕ multi-estrategias➕ multi-sistemas (expertos). |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Con GAIA, el usuario sería capaz de desplegar todos mis EAs incluyendo Sonic, Onyx, Cara además de la capacidad de aprovechar la última cabablity innovadora de Red neuronal impulsada por ONNX máquina de aprendizaje de memoria a largo plazo ("LSTM") modelos (< -- inspirado en este MQLArticles )

Al igual que con otros productos BlueAlgos, hay opciones tanto para el comercio de cuadrícula y sin cuadrícula para satisfacer todos los gustos comerciantes. Aparte de eso, GAIA le va a ofrecer:

  • 🏆 Lo mejor de lo mejor algos: GAIA característica colección de todos los estilos de estrategia de BlueAlgos Expert Advisors (es decir, MarketStructure, TrendFollow, ChannelBase, PivotLevels) por lo que es adecuado para TODOS los tipos de mercado y condiciones.

  • Totalmente automatizado y adaptable al mercado muchas lógicas internas en la EA son base auto-optimizado en los símbolos de negociación y el marco de tiempo gráfico y en constante actualización y adaptable al contexto actual del mercado, tales como la selectividad de la señal, la gestión de riesgos, la política de entrada, los niveles de toma de beneficios, etc. Así que usted puede tener la EA ejecutar en piloto automático 24/5

  • 😍 Configuración fácil y flexible ( sólo se necesita un gráfico) que se adapta a muchos estilos de trading: seguimiento de tendencia, contra-tendencia, ruptura, sesión de apertura de mercado, scalping nocturno, etc.

  • 🏰S istema puntero de gestión de posiciones y riesgos (gracias al módulo GridRescue™ incorporado) y funciones bien investigadas/validadas.

  • 🔬 Lógica de trading de nivel institucional integrada en la arquitectura del código para hacer frente a muchas circunstancias conocidas relacionadas con el grid-trading sin el elevado precio que ello conlleva.

🔴 Recommendation for quick start:

 - minimum account balance:  $1500 (for 1:500 leverage) or $3000 (for 1:200 leverage) each Symbol.  Use cent account if needed

 - start lot: 0.01

 - symbols: 
    GOLD    : XAUUSD
    FOREX   : most FX majors and minors cross of USD, EUR, GBP, AUD, CAD (🙅‍♀️ avoid JPY, NZD, CHF and exotics pairs)
    INDICES : GER40NASDAQ100,SP500 etc.)
    ----------------------------------------------------------------------

      Características esenciales

      Algunas de las características clave:

      • 🔆(Exclusivo de GAIA): capacidad de desplegar el modo Colaboración entre los EAs Cara, Sonic y Onyx que consiste en tres políticas de colaboración diferentes: Pecking Order, Zone-base y Stagger.

      • 🔆 Nuevas lógicas mejoradas de entrada y filtrado de operaciones de redes neuronales impulsadas por modelos ONNX a través de Web API segura(*).

      • ✅ Enfoque de un solo gráfico para todas las reglas: el usuario puede operar en múltiples marcos temporales y símbolos desde un solo gráfico.

      • ✅ Parámetros de negociación dinámicos, que se actualizan continuamente cada semana para adaptarse a las tendencias actuales del mercado y a las métricas estocásticas.

      • ✅ 3 formas de ejecutar una señal de entrada: Break-out, Reversión, o Ambos

      • ✅ NewsFilter mejorado (con capacidad de filtrado de palabras clave), que el usuario puede especificar políticas de negociación y salida de cuadrícula separadas para NFP, evento FOMC, discursos. (📅 archivo de noticias de historial para backtest disponible bajo petición)

      • ✅ Grid trading con paso de rejilla dinámico y distancia de multiplicador de lote - adaptable a la tendencia del mercado para permitir un drawdown sostenible.

      • Experto en MT4 GridRescue™ propiedad de BlueAlgo incorporado ( exclusivo de los productos de BlueAlgo).

      • ✅ 4 modos de Trailing Loss (se puede aplicar tanto a la orden inicial y/o a toda la cesta de la parrilla)

      • ... y muchos más

      ------------------------
      (*) en lugar de incrustar el modelo ONNX dentro del EA como cualquier otro, que es torpe, restringido a un solo activo, no actualizable (como la decadencia del modelo) y MT4-incompatible, lo mostramos a través de una API basada en web para hacer frente a todos estos inconvenientes.

        Con GAIA, nunca más tendrá que hacerlo:

        • ❌ Configurar muchos gráficos en un terminal, malgastando la energía del ordenador y propenso a errores manuales (ventana del gráfico se cierra accidentalmente al reiniciar, parámetros de configuración incorrectos ... )
        • ❌ Luchar para encontrar una buena combinación entre diferentes plazos / símbolos (con GAIA, puedebacktest multidivisa y multi plazo en MT5) para ver cómo su cartera diseñada realizar antes de ponerlos en vivo).(**)
        • ❌ Hacer frente a la situación relacionada con la red, tales como pico de noticias, retroceso superficial, el comercio entrar en tiempo de baja liquidez.
        • ❌ Atascado con una cuadrícula lineal de parámetros fijos sin tener en cuenta las condiciones actuales del mercado.
        • ❌ backtest EA operación sin visibilidad de filtrado de noticias

          -----------------------------------------------------------------------

          Parámetros de entrada e instrucción de configuración o archivos Set:--> https://www.mql5.com/en/blogs/post/754323

          por favor,póngase en contacto conmigo o por correo electrónico blue.algoplus@gmail.com después de la compra si necesita más ayuda

          Optimized set files for FX, Gold and Index are available. Please DM me after purchase and I can share these
          file with you.






          Otros productos de este autor
          Blue Onyx Pi MT4
          Duc Anh Le
          Asesores Expertos
          Estrategias Fibonacci multicapa totalmente ajustables para adaptarse a cualquier apetito de riesgo y estilos de negociación| Construido por un operador de cuadrícula >> para operadores de cuadrícula. This is MT4 version, click  here  for  Blue Onyx Pi MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> (Próximamente ) Intro BlueOnyx Pi EA ( 'Onyx') es una nueva generación multi-divisa multi-marco de tiempo de base EA en múltiples capas / indicador de Fibonacc
          Blue GAIA MT5
          Duc Anh Le
          5 (1)
          Asesores Expertos
          | Cartera de sistemas de trading en la palma de su mano - Powered by ONNX Neural network | Construido por un grid trader >> para grid traders. This is MT5 version, click  here  for  Blue GAIA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cosmic 2 | GAIA Intro Blue GAIA EA ( 'GAIA ') - es la última edición de la familia BlueAlgos, uniendo todos los mejores algos y características bajo un mismo techo. Es el verdadero sistema 4xMulti: +-----------------------
          BlueSwift Grid Rescue MT5
          Duc Anh Le
          5 (2)
          Asesores Expertos
          Haz que el trading en la red sea seguro de nuevo | Construido por un trader de la red >> para traders de la red. Walkthrough Video <== Obtener Grid Rescue en funcionamiento en 5 minutos.   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 es una utilidad de gestión de riesgos MT5 EA (utilizado junto con otros expertos en el comercio de cuadrícula) que puede ayudarle a operar sistemas agresivos de cu
          Blue CARA MT5
          Duc Anh Le
          Asesores Expertos
          | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
          BlueSwift Grid Rescue MT4
          Duc Anh Le
          Asesores Expertos
          Make grid trading safe again | Construido por un grid trader >> para grid traders. Walkthrough Video <== Ponga en marcha Grid Rescue en 5 minutos This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4 es una utilidad de gestión de riesgos EA (utilizado junto con otros expertos de comercio de cuadrícula) que puede ayudarle a operar sistemas de cuadrícula agresivos con drawdown manejable, por lo tanto, reducir
          Blue Sonic Donchian MT4
          Duc Anh Le
          Asesores Expertos
          Obtenga todos los beneficios de una estrategia grid y ninguna de sus desventajas | Construido por un trader grid >> para traders grid. This is MT4 version, click  here  for  Blue Sonic Donchian MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Sonic Gold | Sonic Fx Intro BlueSonic Donchian EA ( 'Sonic') es una nueva generación multi-divisa multi-marco de tiempo EA basado en el indicador Donchian. Aparte de la entrada normal de una sola vez, los usuarios ten
          Blue CARA MT4
          Duc Anh Le
          Asesores Expertos
          | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
          Blue Sonic Donchian MT5
          Duc Anh Le
          5 (1)
          Asesores Expertos
          Obtenga todos los beneficios de una estrategia grid y ninguna de sus desventajas | Construido por un trader grid >> para traders grid. This is MT5 version, click  here  for  Blue Sonic Donchian MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Sonic Gold | Sonic Fx Intro BlueSonic Donchian EA ('Sonic') es una nueva generación multi-divisa multi-marco de tiempo EA basado en el indicador Donchian. Aparte de la entrada normal de una sola vez, los usuarios tendrí
          Blue Onyx Pi MT5
          Duc Anh Le
          Asesores Expertos
          Estrategias Fibonacci multicapa totalmente ajustables para adaptarse a cualquier apetito de riesgo y estilos de negociación| Construido por un operador de cuadrícula >> para operadores de cuadrícula. This is MT5 version, click  here  for  Blue Onyx Pi MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> (Próximamente ) Intro BlueOnyx Pi EA ( 'Onyx') es una nueva generación multi-divisa multi-marco de tiempo de base EA en múltiples capas / indicador de Fibonacc
