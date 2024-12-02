Basic Fork

Sehr nützlicher Indikator, den man nicht mehr missen möchte. Unverzichtbar für Scalping. Es zeigt Rebound-Ebenen, oben und unten, bilden eine Gabel, die den Preis umgibt. Jedes Level hat zwei blaue Regler, um es zu ändern, und einen grünen Regler für den Rebound-Modus: Hoch/Tief oder Öffnen/Schließen, und ein roter Regler für den Bruchalarm.

Merkmale:

-Zwei unabhängige Betriebsmodi: Hoch/Tief, Offen/Schließen.

-Wenn ein Level durchbrochen wird, wird das nächste Level in der gleichen Richtung angezeigt.

-Die dem Preis am nächsten liegenden Levels werden automatisch aktualisiert.

-Mit den blauen Reglern können wir die Gabelungsebenen unabhängig voneinander variieren.

- Die Werte der einzelnen Levels und der Abstand zwischen den Levels in Pips werden oben links angezeigt.

-Option zur Anzeige des Briefkurses der letzten 4 Kerzen.

Grüne Steuerelemente.

Wenn sie aktiviert ist, wechselt sie in den Öffnungs-/Schließungsmodus und wird gelb.

Durchbruchswarnungen.

Rote Steuerelemente: Das Niveau ist gesperrt und wird gelb. Die Breakage-Alarmmeldung gibt das Niveau, das Symbol und den Zeitraum an.





Empfohlene Indikatoren: Gabel, Abweichungsindex, Trend-Detektor-Monitor

