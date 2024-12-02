Basic Fork
2 Dezember 2024
Sehr nützlicher Indikator, den man nicht mehr missen möchte. Unverzichtbar für Scalping. Es zeigt Rebound-Ebenen, oben und unten, bilden eine Gabel, die den Preis umgibt. Jedes Level hat zwei blaue Regler, um es zu ändern, und einen grünen Regler für den Rebound-Modus: Hoch/Tief oder Öffnen/Schließen, und ein roter Regler für den Bruchalarm.
Merkmale:
-Zwei unabhängige Betriebsmodi: Hoch/Tief, Offen/Schließen.
-Wenn ein Level durchbrochen wird, wird das nächste Level in der gleichen Richtung angezeigt.
-Die dem Preis am nächsten liegenden Levels werden automatisch aktualisiert.
-Mit den blauen Reglern können wir die Gabelungsebenen unabhängig voneinander variieren.
- Die Werte der einzelnen Levels und der Abstand zwischen den Levels in Pips werden oben links angezeigt.
-Option zur Anzeige des Briefkurses der letzten 4 Kerzen.
Grüne Steuerelemente.
Wenn sie aktiviert ist, wechselt sie in den Öffnungs-/Schließungsmodus und wird gelb.
Durchbruchswarnungen.
Rote Steuerelemente: Das Niveau ist gesperrt und wird gelb. Die Breakage-Alarmmeldung gibt das Niveau, das Symbol und den Zeitraum an.
Empfohlene Indikatoren: Gabel, Abweichungsindex, Trend-Detektor-Monitor