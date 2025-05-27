Deviation Index
- Indikatoren
- Francisco De A Vilar Enriquez
- Version: 8.2
- Aktualisiert: 27 Mai 2025
- Aktivierungen: 5
Normalisierter Indikator. Er misst die relative Abweichung des Kurses von seinem gleitenden Durchschnitt. Er ist äußerst zuverlässig. Präzise Bestimmung von überkauften und überverkauften Kursbereichen und Divergenzen.
Merkmale.
Der Indikator wird auf den Schluss der Kerzen angewendet.
Hat einen Bereich von -100 bis 100. Der überkaufte Bereich liegt über 80 und der überverkaufte Bereich liegt unter -80.
Modus: Histogramm/Linie.
MA-Methode: einfach, exponentiell, geglättet, linear gewichtet.
Mit Softing-Funktion.
Standardmäßig wird der Indikator auf einem SMA von 100 berechnet.
Umkehrung.
Wenn es einen Überwert mit Divergenz gibt, ist dies ein klares Zeichen für eine Umkehr.
Index-Formel.
DI = 100 x Abweichung zum gleitenden Durchschnitt von n Perioden / maximale Abweichung in den aktuellen n Perioden.
Empfohlene Indikatoren: Basic Fork, Trend Detector Monitor
E-Mail-Kontakt: fve2022@hotmail.com