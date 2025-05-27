Deviation Index



Normalisierter Indikator. Er misst die relative Abweichung des Kurses von seinem gleitenden Durchschnitt. Er ist äußerst zuverlässig. Präzise Bestimmung von überkauften und überverkauften Kursbereichen und Divergenzen.

Merkmale.

Der Indikator wird auf den Schluss der Kerzen angewendet.

Hat einen Bereich von -100 bis 100. Der überkaufte Bereich liegt über 80 und der überverkaufte Bereich liegt unter -80.

Modus: Histogramm/Linie.

MA-Methode: einfach, exponentiell, geglättet, linear gewichtet.

Mit Softing-Funktion.