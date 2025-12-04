Trend Detector Monitor

Es ist ein sehr praktischer und einfach zu bedienender Indikator, der zudem leistungsstark und genau ist. Er erkennt den Beginn eines neuen Trends und zeigt ihn visuell an. Er wird in einem zweifarbigen Balkendiagramm dargestellt: eines für den Beginn eines Aufwärtstrends und eines für den Beginn eines Abwärtstrends. Der Indikator benötigt für seine Berechnung nur die Anzahl der zu betrachtenden Balken.

Berechnung.

a) Der Indikator vergleicht den aktuellen Kerzenschluss mit dem Hoch oder Tief der vorherigen Kerzengruppe. Ist er höher als der Höchststand, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin; ist er niedriger als der Tiefststand, deutet dies auf einen Abwärtstrend hin.

b) Der Indikator vergleicht die vorherige Eröffnung mit dem Hoch oder Tief der nachfolgenden Kerzengruppe. Ist er höher als das Hoch, deutet dies auf einen Abwärtstrend hin; ist er niedriger als das Tief, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin.

Merkmale:

Der PERIOD-Parameter ist die Anzahl der Candlesticks für die Berechnung.

Es besteht die Möglichkeit, den neuen Trendalarm mit einer Alarmkontrolle zu aktivieren.

Für jeden Zeitrahmen.

Standardmäßig verwendet es die Farbe Aqua für den Beginn eines Aufwärtstrends und Rot für den Beginn eines Abwärtstrends.

Blaue Steuerelemente.

Verbunden mit dem Parameter PERIOD.

Alert-Steuerung.

Ermöglicht Ihnen die Aktivierung/Deaktivierung des Alarms bei einem neuen Trend. Es wird gelb, wenn es aktiviert ist.

Es gibt zwei Arten von Alarmen: 1) Möglicher neuer Trend. 2) Neuer Trend erkannt.

Einstellung des Indikators.

Damit der Indikator nützlich ist, muss er an den Preis angepasst werden, indem er mit den Bedienelementen so lange verändert wird, bis er keine Balkenänderungen in den interessierenden Abschnitten anzeigt. Sobald dies geschehen ist, wird er im Parameterfeld PERIOD eingestellt.





E-Mail-Kontakt: fve2022@hotmail.com