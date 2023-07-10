AI Next Level

La próxima generación G P T AI modelo rápidamente ganó la atención significativa con su amplia gama de capacidades y versatilidad, Utilizamos su experiencia en la asistencia a los precios de predicción en la formulación y aplicación de estrategias de negociación mejoradas.

Nuestro núcleo AI es capaz de extraer conocimientos de datos de noticias financieras, Análisis de Sentimiento, fórmula específica, Osciladores e indicadores de estado y otras fuentes de datos no estructurados. Esta información se puede utilizar junto con otros conjuntos de datos para realizar nuestras predicciones de trading.

El robot se adapta constantemente a los cambios en el mercado y aprende de sus propias decisiones, mejorando continuamente su rendimiento y precisión.

Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte al grupo.

AI Next Level es un trader totalmente automatizado.

+Utiliza mis indicadores "123 Pattern Scanner", "Trend Reversal Scanner" y "Engulfing".

CARACTERÍSTICAS:

  • Soporta Filtro de Noticias y Auto GMT Time
  • Utiliza varios pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, BTCUSD, CADCHF, NZDUSD, USDCAD, CAC40 , ASX200 y etc.
  • Marco temporal recomendado: M15
  • Tope de pérdidas
  • Alta tasa de ganancias (más del 80%)
  • Se proporcionan conjuntos
  • Número limitado de compradores
  • Demo gratuita disponible para descargar
  • Depósito recomendado 100 USD (cuenta Cent) o 1000 USD (cuenta Standard)
  • El EA no es sensible al spread, pero se aconseja utilizar una cuenta ECN de bajo spread.
  • Cada EA en el mercado necesita VPS

Aviso:
Tester Strategy no muestra todas las cualidades de "AI Next Level" porque no puede filtrar noticias.

Comentarios 4
Stig Moberg
30
Stig Moberg 2025.10.08 15:39 
 

Mitt første EA kjøp, lastet ned og fikk instruksjoner innen en time, virker som et topp produkt

Ray T.
348
Ray T. 2025.06.03 15:42 
 

The best EA I've used in the market so far! Absolutely 5 Stars. A great system. This one is all you need to make profit. Very safe and efficient.

Ck.
1046
Ck. 2023.09.01 16:14 
 

Great work and support by author.

