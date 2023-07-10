🎁🎁 BUY 1 EA, Get 1 EA FREE(Gold Avatar EA is your gift) 🎁🎁🎁

La próxima generación G P T AI modelo rápidamente ganó la atención significativa con su amplia gama de capacidades y versatilidad, Utilizamos su experiencia en la asistencia a los precios de predicción en la formulación y aplicación de estrategias de negociación mejoradas.

Nuestro núcleo AI es capaz de extraer conocimientos de datos de noticias financieras, Análisis de Sentimiento, fórmula específica, Osciladores e indicadores de estado y otras fuentes de datos no estructurados. Esta información se puede utilizar junto con otros conjuntos de datos para realizar nuestras predicciones de trading.

El robot se adapta constantemente a los cambios en el mercado y aprende de sus propias decisiones, mejorando continuamente su rendimiento y precisión.

Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte al grupo.

AI Next Level es un trader totalmente automatizado.

+Utiliza mis indicadores "123 Pattern Scanner", "Trend Reversal Scanner" y "Engulfing".

CARACTERÍSTICAS:

Soporta Filtro de Noticias y Auto GMT Time

Filtro de Noticias y Auto GMT Time Utiliza varios pares: EURUSD , GBPUSD, USDCHF, BTCUSD , CADCHF, NZDUSD, USDCAD, CAC40 , ASX200 y etc.



Marco temporal recomendado: M15

Tope de pérdidas

Alta tasa de ganancias (más del 80%)



Se proporcionan conjuntos



Número limitado de compradores

Demo gratuita disponible para descargar

Depósito recomendado 100 USD (cuenta Cent) o 1000 USD (cuenta Standard)

USD (cuenta Standard) El EA no es sensible al spread, pero se aconseja utilizar una cuenta ECN de bajo spread.



Cada EA en el mercado necesita VPS

