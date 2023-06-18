Candle Scanner MT4
- Indikatoren
- Reza Aghajanpour
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 18 Juni 2023
* Alle Symbole x Alle Timeframes scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste **
Einleitung:
Kerzen erzählen ihre Geschichte. Wenn man eine Kerze betrachtet, kann man sie am besten als einen Wettbewerb zwischen Käufern und Verkäufern sehen. Candlestick-Muster werden verwendet, um die künftige Richtung der Kursbewegung vorherzusagen. Candlesticks sind ein einfacher Weg, um die Preisbewegung zu verstehen. Sie können Candlesticks verwenden, um zu entscheiden, wann Sie kaufen oder wann Sie Ihre Gewinne mitnehmen und verkaufen sollten.
Der Candlestick-Scanner-Indikator verwendet eine intelligente Filterung und scannt alle Charts mit nur einem Klick und findet sofort Candlestick-Muster mit Alarm und Benachrichtigung für einfaches Trading.
Dieser Indikator verwendet einen speziellen Algorithmus zur Berechnung und Erkennung der folgenden Muster:
- Doji
- Doji Libelle
- Doji Grabstein
- Spinning Top Bullish
- Spinning Top Bearish
- Marubozu Bullish
- Marubozy Bearish
- Hammer
- Hängender Mann
- Umgekehrter Hammer
- Sternschnuppe
- Engulfing Stier
- Engulfing Bär
- Pinzette oben
- Pinzette Unten
- Drei schwarze Krähen
- Drei innen oben
- Drei Innen unten
- Morgenstern
- Abendstern
Hauptmerkmale:
- Erkennen Sie den besten und erfolgreichsten Trendpunkt oder Trendumkehr
- Einfach zu bedienender und benutzerfreundlicher Indikator
- NO repaint
- Schaltfläche " Alle Charts scannen" (Forex, Krypto, Indizes und Rohstoffe )
- Auswahl und Abwahl der Zeitrahmen für den Scan (M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN)
- Candlestick-Check für den besten Einstiegspunkt
- Gleitender Durchschnitt und MACD-Filterung
- Versenden von Alarmen und Push-Benachrichtigungen
- Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen auf Basis Ihrer Zeiteinstellung
- Anpassung der Mustereinstellung
Eingabeparameter:
=========Scanner============
- Alle Charts scannen - Aktivieren
- Scan the number of candles - Anzahl der auszuwertenden historischen Balken
- Re-scan Timer - Erneutes Scannen aller Charts in allen Zeitrahmen nach Ablauf der Zeit
- Gleitender Durchschnitt / MACD-Filterung - Filterung aktivieren/deaktivieren
=======Display/style Options============
- Stop-Loss-Levels und Breakout-Stil - Stellen Sie die Schriftarten und Farben der Muster ein
========ALARMEINSTELLUNGEN ==========
- Alarm oder Push-Benachrichtigung anzeigen - Aktivieren oder deaktivieren Sie den Alarm oder die Push-Benachrichtigung
- How many candles are past a pattern - Maximale Anzahl von Kerzen, die von einem Muster vergangen sind, um einen Alarm zuzulassen
- Größe des Alarmspeichers - Maximale Anzahl der gespeicherten Alarme, um doppelte Alarme zu vermeiden
- Start-/Endzeit des Alarms - Bestimmen Sie die Handelszeiten basierend auf der Computeruhr, um den Alarm zu aktivieren und zu deaktivieren.