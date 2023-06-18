Candle Scanner MT4

* Alle Symbole x Alle Timeframes scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste **

***Kontaktieren Sie mich, damit ich Ihnen eine Anleitung schicke und Sie in die "Candle Scanner Gruppe" aufnehme, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können.

Einleitung:

Kerzen erzählen ihre Geschichte. Wenn man eine Kerze betrachtet, kann man sie am besten als einen Wettbewerb zwischen Käufern und Verkäufern sehen. Candlestick-Muster werden verwendet, um die künftige Richtung der Kursbewegung vorherzusagen. Candlesticks sind ein einfacher Weg, um die Preisbewegung zu verstehen. Sie können Candlesticks verwenden, um zu entscheiden, wann Sie kaufen oder wann Sie Ihre Gewinne mitnehmen und verkaufen sollten.

Der Candlestick-Scanner-Indikator verwendet eine intelligente Filterung und scannt alle Charts mit nur einem Klick und findet sofort Candlestick-Muster mit Alarm und Benachrichtigung für einfaches Trading.



Dieser Indikator verwendet einen speziellen Algorithmus zur Berechnung und Erkennung der folgenden Muster:

Doji



Doji Libelle



Doji Grabstein



Spinning Top Bullish



Spinning Top Bearish

Marubozu Bullish



Marubozy Bearish

Hammer



Hängender Mann



Umgekehrter Hammer

Sternschnuppe

Engulfing Stier



Engulfing Bär

Pinzette oben



Pinzette Unten



Drei schwarze Krähen



Drei innen oben

Drei Innen unten



Morgenstern

Abendstern