MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoInfoString
InfoString
指定された string 型プロパティの値を取得します。
|
string InfoString(
パラメータ
prop_id
[in] プロパティの識別子。可能な値は ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING 列挙のいずれかです。
戻り値
string 型の値