CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // Preis
   double  sl         // Preis von Stop Loss
   )

Parameter

price

[in]  Der geschätzte Eröffnungspreis.

sl

[in]  Der geschätzte Preis von Stop-Loss-Order.

Rückgabewert

Volumen für Eröffnung einer Long-Position.

Hinweis

Die Methode bietet immer ein Minimallot.