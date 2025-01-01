文档部分
包络线指标信号

该信号模块基于 包络线 指标的市场模型。关于从模块那里获取信号并制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型

条件描述

对于做多
  • 价格在所分析的柱线中接近指标的低位线。

包络线 - 做多信号

 

  • 价格在所分析的柱线中穿越指标的上位线。

包络线 - 做多信号

对于做空
  • 价格在所分析的柱线中接近指标的上位线。

包络线 - 做空信号

 

  • 价格在所分析的柱线中穿越指标的低位线。

包络线 - 做空信号

不反对做多

无信号。

不反对做空

无信号。

注释

依据智能交易的操作模式 ("每笔报价" 或 "只做开盘价") 所分析的柱线即可是当前柱线 (索引为 0), 也可是最后一根形成的柱线 (索引为 1)。

调整参数

该模块有以下可调整参数:

参数

描述

权值

模块信号权值的间隔为 0 至 1。

PeriodMA

指标计算的周期。

平移

指标相对于时间轴的平移 (单位: 柱线)。

Method

平均方法

Applied

用于指标计算的 价格序列

Deviation

包络线边界距中线 (MA) 的偏差百分比。

 