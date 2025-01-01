Klasse CRect

Klasse CRect ist eine Implementierung der Klasse des rechteckigen Chart-Bereichs.

Beschreibung

Klasse CRect ist eine programmatische Implementierung des rechteckigen Chart-Bereichs in den kartesischen Koordinaten.

Deklaration

class CRect

Kopf

#include <Controls\Rect.mqh>

Gruppen der Klassenmethode