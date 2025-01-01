Klasse CRect
Klasse CRect ist eine Implementierung der Klasse des rechteckigen Chart-Bereichs.
Beschreibung
Klasse CRect ist eine programmatische Implementierung des rechteckigen Chart-Bereichs in den kartesischen Koordinaten.
Deklaration
class CRect
Kopf
#include <Controls\Rect.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
Eigenschaften
Erhält/setzt die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Bereichs
Erhält/setzt die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Bereichs
Erhält/setzt die X-Koordinate des unteren rechten Punktes des Bereichs
Erhält/setzt die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Bereichs
Erhält/setzt die Breite des Bereichs
Erhält/setzt die Höhe des Bereichs
Setzt neue Koordinaten des Bereichs
Absolute Bewegung der Bereichskoordinaten
Relative Bewegung (Verschiebung) der Bereichskoordinaten
Überprüft ob ein Punkt innerhalb des Bereichs ist
Zusätzliche Methoden
Erhält die Koordinaten des Bereichs als String