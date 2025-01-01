DokumentationKategorien
Klasse CRect 

Klasse CRect

Klasse CRect ist eine Implementierung der Klasse des rechteckigen Chart-Bereichs.

Beschreibung

Klasse CRect ist eine programmatische Implementierung des rechteckigen Chart-Bereichs in den kartesischen Koordinaten.

Deklaration

   class CRect

Kopf

   #include <Controls\Rect.mqh>

Gruppen der Klassenmethode

Eigenschaften

 

Left

Erhält/setzt die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Bereichs

Top

Erhält/setzt die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Bereichs

Right

Erhält/setzt die X-Koordinate des unteren rechten Punktes des Bereichs

Bottom

Erhält/setzt die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Bereichs

Width

Erhält/setzt die Breite des Bereichs

Height

Erhält/setzt die Höhe des Bereichs

SetBound

Setzt neue Koordinaten des Bereichs

Move

Absolute Bewegung der Bereichskoordinaten

Shift

Relative Bewegung (Verschiebung) der Bereichskoordinaten

Contains

Überprüft ob ein Punkt innerhalb des Bereichs ist

Zusätzliche Methoden

 

Format

Erhält die Koordinaten des Bereichs als String

 