Struktur CDateTime

Die Struktur CDateTime wird für die Arbeit mit Datum und Zeit verwendet.

Beschreibung

Die Struktur CDateTime ist der Nachfolger von MqlDateTime, sie wird für die Arbeit mit Datum und Zeit in Steuerelemente verwendet.

Deklaration

   struct CDateTime

Kopf

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Methoden

Eigenschaften

 

MonthName

Gibt den Namen des Monats zurück

ShortMonthName

Gibt den Kurznamen des Monats zurück

DayName

Gibt den Vollnamen des Wochentags zurück

ShortDayName

Gibt den Kurznamen des Wochentags zurück

DaysInMonth

Gibt die Anzahl der Tage in einem Monat zurück

Methoden zum Setzen/Erhalt von Werten

 

DateTime

Gibt zurück/setzt das Datum und die Zeit

Date

Setzt das Datum

Time

Setzt die Zeit

Sec

Setzt die Anzahl der Sekunden

Min

Setzt die Anzahl der Minuten

Hour

Setzt die Stunde

Day

Setzt den Tag des Monats

Mon

Setzt den Monat

Year

Setzt das Jahr

Zusätzliche Methoden

 

SecDec

Zieht die angegebene Anzahl der Sekunden vom Datum ab

SecInc

Fügt die angegebene Anzahl der Sekunden zum Datum hinzu

MinDec

Zieht die angegebene Anzahl der Minuten vom Datum ab

MinInc

Fügt die angegebene Anzahl der Minuten zum Datum hinzu

HourDec

Zieht die angegebene Anzahl der Stunden vom Datum ab

HourInc

Fügt die angegebene Anzahl der Stunden zum Datum hinzu

DayDec

Zieht die angegebene Anzahl der Tage vom Datum ab

DayInc

Fügt die angegebene Anzahl der Tage zum Datum hinzu

MonDec

Zieht die angegebene Anzahl der Monaten vom Datum ab

MonInc

Fügt die angegebene Anzahl der Monaten zum Datum hinzu

YearDec

Zieht die angegebene Anzahl der Jahre vom Datum ab

YearInc

Fügt die angegebene Anzahl der Jahre zum Datum hinzu

 