- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
Struktur CDateTime
Die Struktur CDateTime wird für die Arbeit mit Datum und Zeit verwendet.
Beschreibung
Die Struktur CDateTime ist der Nachfolger von MqlDateTime, sie wird für die Arbeit mit Datum und Zeit in Steuerelemente verwendet.
Deklaration
|
struct CDateTime
Kopf
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
Methoden
|
Eigenschaften
|
|
Gibt den Namen des Monats zurück
|
Gibt den Kurznamen des Monats zurück
|
Gibt den Vollnamen des Wochentags zurück
|
Gibt den Kurznamen des Wochentags zurück
|
Gibt die Anzahl der Tage in einem Monat zurück
|
Methoden zum Setzen/Erhalt von Werten
|
|
Gibt zurück/setzt das Datum und die Zeit
|
Setzt das Datum
|
Setzt die Zeit
|
Setzt die Anzahl der Sekunden
|
Setzt die Anzahl der Minuten
|
Setzt die Stunde
|
Setzt den Tag des Monats
|
Setzt den Monat
|
Setzt das Jahr
|
Zusätzliche Methoden
|
|
Zieht die angegebene Anzahl der Sekunden vom Datum ab
|
Fügt die angegebene Anzahl der Sekunden zum Datum hinzu
|
Zieht die angegebene Anzahl der Minuten vom Datum ab
|
Fügt die angegebene Anzahl der Minuten zum Datum hinzu
|
Zieht die angegebene Anzahl der Stunden vom Datum ab
|
Fügt die angegebene Anzahl der Stunden zum Datum hinzu
|
Zieht die angegebene Anzahl der Tage vom Datum ab
|
Fügt die angegebene Anzahl der Tage zum Datum hinzu
|
Zieht die angegebene Anzahl der Monaten vom Datum ab
|
Fügt die angegebene Anzahl der Monaten zum Datum hinzu
|
Zieht die angegebene Anzahl der Jahre vom Datum ab
|
Fügt die angegebene Anzahl der Jahre zum Datum hinzu