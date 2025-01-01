Struktur des Wirtschaftskalenders

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen für das Arbeiten mit dem Wirtschaftskalender, die direkt auf der MetaTrader-Plattform verfügbar sind. Der Wirtschaftskalender ist eine vorgefertigte Enzyklopädie mit Beschreibungen makroökonomischer Indikatoren, deren Veröffentlichungsterminen und Wichtigkeitsmerkmalen. Relevante Werte makroökonomischer Indikatoren werden direkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an die MetaTrader-Plattform gesendet und in einem Chart als Tags angezeigt, mit denen Sie die erforderlichen Indikatoren nach Ländern, Währungen und Bedeutung visuell verfolgen können.

Die Funktionen des Wirtschaftskalenders ermöglichen die automatische Analyse eingehender Ereignisse nach benutzerdefinierten Wichtigkeitskriterien aus der Perspektive der benötigten Länder/Währungspaare.

Länderbeschreibungen werden von der Struktur MqlCalendarCountry gesetzt. Sie wird in den Funktionen CalendarCountryById() und CalendarCountries() verwendet.

struct MqlCalendarCountry

{

ulong id; // Länder-ID (ISO 3166-1)

string name; // Ländername in Textform (in der aktuellen Kodierung des Terminals)

string code; // Länder-Code (ISO 3166-1 alpha-2)

string currency; // Währungs-Code des Landes

string currency_symbol; // Symbol der Landeswährung

string url_name; // URL-Landesname, wie er auf der Website von mql5.com verwendet wird

};

Ereignisbeschreibungen werden mit der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt. Sie wird in den Funktionen CalendarEventById(), CalendarEventByCountry() und CalendarEventByCurrency() verwendet.

struct MqlCalendarEvent

{

ulong id; // Ereignis-ID

ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE type; // Ereignis-Typ entsprechend der Enumeration ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR sector; // der Sektor des Ereignisses

ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY frequency; // Häufigkeit des Ereignisses

ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE time_mode; // Zeitmodus eines Ereignisses

ulong country_id; // Länder-ID

ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT unit; // Maßeinheit des Wertes eines Ereignisses

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE importance; // Wichtigkeit des Ereignisses

ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER multiplier; // Multiplikator des Wertes des Wirtschaftsindikators

uint digits; // Anzahl der Dezimalstellen

string source_url; // URL der Quelle, wo das Ereignis veröffentlicht wird

string event_code; // Ereignis-Code

string name; // Textname des Ereignisses in der Terminalsprache (in der aktuellen Kodierung des Terminals)

};

Ereigniswerte werden mit der Struktur MqlCalendarValue dargestellt. Sie wird in den Funktionen CalendarValueById(), CalendarValueHistoryByEvent(), CalendarValueHistory(), CalendarValueLastByEvent() und CalendarValueLast() verwendet

struct MqlCalendarValue

{

ulong id; // Werte-ID

ulong event_id; // Ereignis-ID

datetime time; // Datum und Zeit des Ereignisses

datetime period; // Ereignisberichtszeitraum

int revision; // Revision des veröffentlichten Indikators in Bezug auf den Berichtszeitraum

long actual_value; // aktueller Wert in ppm oder LONG_MIN, wenn der Wert nicht gesetzt wurde

long prev_value; // vorheriger Wert in ppm oder LONG_MIN, wenn der Wert nicht gesetzt wurde

long revised_prev_value; // revidierter vorheriger Wert in ppm oder LONG_MIN, wenn der Wert nicht gesetzt wurde

long forecast_value; // prognostizierter Wert in ppm oder LONG_MIN, wenn der Wert nicht gesetzt wurdet

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // mögliche Auswirkung auf die Währungskurse

//--- Funktionen zur Prüfung der Werte

bool HasActualValue(void) const; // Rückgabe von true, wenn der Wert gesetzt wurde

bool HasPreviousValue(void) const; // Rückgabe von true, wenn der vorherige Wert gesetzt wurde

bool HasRevisedValue(void) const; // Rückgabe von true, wenn der revidierte, vorherige Wert gesetzt wurde

bool HasForecastValue(void) const; // Rückgabe von true, wenn der prognostizierte Wert gesetzt wurde

//--- Funktionen zur Rückgabe der Werte

double GetActualValue(void) const; // Rückgabe des aktuellen Wertes oder nan, wenn er nicht gesetzt wurde

double GetPreviousValue(void) const; // Rückgabe des vorherigen Wertes oder nan, wenn er nicht gesetzt wurde

double GetRevisedValue(void) const; // Rückgabe des revidierten vorherigen Wertes oder nan, wenn er nicht gesetzt wurde

double GetForecastValue(void) const; // Rückgabe des prognostizierten Wertes oder nan, wenn er nicht gesetzt wurde

};

Die Struktur von MqlCalendarValue bietet Methoden zum Prüfen und Setzen von Werten der Felder actual_value, forecast_value, prev_value und revised_prev_value. Wenn kein Wert angegeben wird, speichert das Feld LONG_MIN (-9223372036854775808).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Feld gespeicherten Werte mit einer Million multipliziert werden. Dies bedeutet, dass, wenn Sie Werte von MqlCalendarValue mithilfe der Funktionen CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent und CalendarValueLast abrufen, sollten Sie überprüfen, ob die Feldwerte gleich LONG_MIN sind; wenn in einem Feld ein Wert angegeben ist, sollten Sie den Wert durch 1.000.000 dividieren, um den Wert zu erhalten. Eine andere Methode zum Abrufen der Werte besteht darin, die Werte mit den Funktionen der Struktur MqlCalendarValue zu überprüfen und abzurufen.

Ein Beispiel für den Umgang mit Kalenderereignissen:

//--- Erstellen einer Struktur zum Speichern von Kalenderereignissen mit reellen Werten anstelle von ganzen Zahlen

struct AdjustedCalendarValue

{

ulong id; // Werte-ID

ulong event_id; // Ereignis-ID

datetime time; // Datum und Zeit des Ereignisses

datetime period; // Ereignisberichtszeitraum

int revision; // Revision des veröffentlichten Indikators in Bezug auf den Berichtszeitraum

double actual_value; // aktueller Wert

double prev_value; // vorheriger Wert

double revised_prev_value; // revidierter, vorheriger Wert

double forecast_value; // prognostizierter Wert value

ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT impact_type; // mögliche Auswirkung auf die Währungskurse

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

//--- Länder-Code der EU (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- Abrufen aller Ereigniswerte der EU

MqlCalendarValue values[];

//--- Festlegen der Zeitgrenzen des Intervalls für die Ereignisse

datetime date_from=D'01.01.2021'; // Abfrage aller Ereignisse von 2021

datetime date_to=0; // 0 bedeutet alle bekannten Ereignisse, einschließlich derer, die noch nicht eingetreten sind

//--- Abfrage der Ereignishistorie der EU seit 2021

if(!CalendarValueHistory(values, date_from, date_to, EU_code))

{

PrintFormat("Fehler! Es konnten keine Ereignisse für country_code=%s, EU_code abgerufen werden.");

PrintFormat("Fehlernummer: %d", GetLastError());

return;

}

else

PrintFormat("Erhaltene Ereigniswerte für country_code=%s: %d",

EU_code, ArraySize(values));

//--- die Größe des Arrays für die Ausgabe an das Journal zu reduzieren

if(ArraySize(values)>5)

ArrayResize(values, 5);

//--- Ausgabe von Ereigniswerten in das Journal, wie sie sind, ohne Prüfung oder Umwandlung in tatsächliche Werte

Print("Ausgabe der Kalenderwerte wie sie sind");

ArrayPrint(values);



//--- Überprüfung der Feldwerte und Konvertierung in tatsächliche Werte

//--- Option 1 zum Prüfen und Abrufen der Werte

AdjustedCalendarValue values_adjusted_1[];

int total=ArraySize(values);

ArrayResize(values_adjusted_1, total);

//--- Kopieren der Werte mit Kontrollen und Anpassungen

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_1[i].id=values[i].id;

values_adjusted_1[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_1[i].time=values[i].time;

values_adjusted_1[i].period=values[i].period;

values_adjusted_1[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_1[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- Werte prüfen und durch 1.000.000 dividieren

if(values[i].actual_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].actual_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].actual_value=values[i].actual_value/1000000.;



if(values[i].prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].prev_value=values[i].prev_value/1000000.;



if(values[i].revised_prev_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].revised_prev_value=values[i].revised_prev_value/1000000.;



if(values[i].forecast_value==LONG_MIN)

values_adjusted_1[i].forecast_value=double("nan");

else

values_adjusted_1[i].forecast_value=values[i].forecast_value/1000000.;

}

Print("Die erste Methode zum Prüfen und Abrufen der Kalenderwerte");

ArrayPrint(values_adjusted_1);



//--- Option 2 zum Prüfen und Abrufen der Werte

AdjustedCalendarValue values_adjusted_2[];

ArrayResize(values_adjusted_2, total);

//--- Kopieren der Werte mit Kontrollen und Anpassungen

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_2[i].id=values[i].id;

values_adjusted_2[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_2[i].time=values[i].time;

values_adjusted_2[i].period=values[i].period;

values_adjusted_2[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_2[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- Prüfen und Abrufen der Werte

if(values[i].HasActualValue())

values_adjusted_2[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

else

values_adjusted_2[i].actual_value=double("nan");



if(values[i].HasPreviousValue())

values_adjusted_2[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

else

values_adjusted_2[i].prev_value=double("nan");



if(values[i].HasRevisedValue())

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

else

values_adjusted_2[i].revised_prev_value=double("nan");



if(values[i].HasForecastValue())

values_adjusted_2[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

else

values_adjusted_2[i].forecast_value=double("nan");

}

Print("Die zweite Methode zum Prüfen und Abrufen der Kalenderwerte");

ArrayPrint(values_adjusted_2);



//--- Option 3 zur Ermittlung der Werte - ohne Prüfungen

AdjustedCalendarValue values_adjusted_3[];

ArrayResize(values_adjusted_3, total);

//--- Kopieren der Werte mit Kontrollen und Anpassungen

for(int i=0; i<total; i++)

{

values_adjusted_3[i].id=values[i].id;

values_adjusted_3[i].event_id=values[i].event_id;

values_adjusted_3[i].time=values[i].time;

values_adjusted_3[i].period=values[i].period;

values_adjusted_3[i].revision=values[i].revision;

values_adjusted_3[i].impact_type=values[i].impact_type;

//--- Abrufen der Werte ohne Prüfung

values_adjusted_3[i].actual_value=values[i].GetActualValue();

values_adjusted_3[i].prev_value=values[i].GetPreviousValue();

values_adjusted_3[i].revised_prev_value=values[i].GetRevisedValue();

values_adjusted_3[i].forecast_value=values[i].GetForecastValue();

}

Print("Die dritte Methode zum Abrufen der Kalenderwerte - ohne Prüfung");

ArrayPrint(values_adjusted_3);

}

/*

Wir haben die Ereigniswerte für country_code=EU erhalten:1051

Ausgabe der Kalenderwerte wie sie sind

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55200000 55500000 -9223372036854775808 55500000 2 ...

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143100000 143900000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 ...

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11000000 10500000 -9223372036854775808 11000000 0 ...

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3100000 3100000 3200000 3100000 0 ...

Die erste Methode zum Prüfen und Abrufen von Kalenderwerten

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Die zweite Methode zum Prüfen und Abrufen von Kalenderwerten

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

Die dritte Methode zum Abrufen von Kalenderwerten - ohne Prüfung

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type]

[0] 144520 999500001 2021.01.04 12:00:00 2020.12.01 00:00:00 3 55.20000 55.50000 nan 55.50000 2

[1] 144338 999520001 2021.01.04 23:30:00 2020.12.29 00:00:00 0 143.10000 143.90000 nan nan 0

[2] 147462 999010020 2021.01.04 23:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 nan nan nan nan 0

[3] 111618 999010018 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 11.00000 10.50000 nan 11.00000 0

[4] 111619 999010019 2021.01.05 12:00:00 2020.11.01 00:00:00 0 3.10000 3.10000 3.20000 3.10000 0

*/

Die Häufigkeit eines Ereignisses wird in der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt. Im Folgenden aufgelistete Werte sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY

ID Beschreibung CALENDAR_FREQUENCY_NONE Veröffentlichungshäufigkeit ist nicht angegeben CALENDAR_FREQUENCY_WEEK Veröffentlichung einmal im Monat CALENDAR_FREQUENCY_MONTH Veröffentlichung einmal im Monat CALENDAR_FREQUENCY_QUARTER Veröffentlichung einmal im Quartal CALENDAR_FREQUENCY_YEAR Veröffentlichung einmal im Jahr CALENDAR_FREQUENCY_DAY Veröffentlichung einmal am Tag

Ereignis-Typ wird mit der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt. Im Folgenden aufgelistete Werte sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE

ID Beschreibung CALENDAR_TYPE_EVENT Ereignis (Sitzung, Rede etc.) CALENDAR_TYPE_INDICATOR Indikator CALENDAR_TYPE_HOLIDAY Feiertag

Der wirtschaftliche Sektor eines Ereignisses wird in der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt. Im Folgenden aufgelistete Werte sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR

ID Beschreibung CALENDAR_SECTOR_NONE Ein Sektor wurde nicht angegeben CALENDAR_SECTOR_MARKET Markt, Börse CALENDAR_SECTOR_GDP Bruttoinlandsprodukt (BIP) CALENDAR_SECTOR_JOBS Arbeitsmarkt CALENDAR_SECTOR_PRICES Preise CALENDAR_SECTOR_MONEY Geld CALENDAR_SECTOR_TRADE Handel CALENDAR_SECTOR_GOVERNMENT Regierung CALENDAR_SECTOR_BUSINESS Geschäft CALENDAR_SECTOR_CONSUMER Konsum CALENDAR_SECTOR_HOUSING Bau CALENDAR_SECTOR_TAXES Steuern CALENDAR_SECTOR_HOLIDAYS Feiertage

Die Wichtigkeit des Ereignisses wird in der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt. Im Folgenden aufgelistete Werte sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE

ID Beschreibung CALENDAR_IMPORTANCE_NONE Wichtigkeit wurde nicht bestimmt CALENDAR_IMPORTANCE_LOW Geringe Wichtigkeit CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE Mittlere Wichtigkeit CALENDAR_IMPORTANCE_HIGH Hohe Wichtigkeit

Maßeinheit für die Anzeige der Ereigniswerte wird in der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt. Im Folgenden aufgelistete Werte sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT

ID Beschreibung CALENDAR_UNIT_NONE Maßeinheit wurde nicht angegeben CALENDAR_UNIT_PERCENT Prozentsatz CALENDAR_UNIT_CURRENCY Nationale Währung CALENDAR_UNIT_HOUR Stunden CALENDAR_UNIT_JOB Jobs CALENDAR_UNIT_RIG Förderanlagen CALENDAR_UNIT_USD USD CALENDAR_UNIT_PEOPLE Menschen CALENDAR_UNIT_MORTGAGE Hypothekarkredite CALENDAR_UNIT_VOTE Stimmen CALENDAR_UNIT_BARREL Barrels CALENDAR_UNIT_CUBICFEET Kubikfuß CALENDAR_UNIT_POSITION Nichtkommerzielle Nettoposition CALENDAR_UNIT_BUILDING Immobilen

In einigen Fällen benötigen wirtschaftliche Werte einen Multiplikator, die mit der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt werden. Im Folgenden aufgelistete Multiplikatoren sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER

ID Beschreibung CALENDAR_MULTIPLIER_NONE Ein Multiplikator wurde nicht bestimmt CALENDAR_MULTIPLIER_THOUSANDS Tausend CALENDAR_MULTIPLIER_MILLIONS Million CALENDAR_MULTIPLIER_BILLIONS Milliarde CALENDAR_MULTIPLIER_TRILLIONS Billion

Die mögliche Auswirkung auf die Währungskurse wird in der Struktur MqlCalendarValue dargestellt. Im Folgenden aufgelistete Werte sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT

ID Beschreibung CALENDAR_IMPACT_NA Wichtigkeit ist nicht bestimmt CALENDAR_IMPACT_POSITIVE Positive Wirkung CALENDAR_IMPACT_NEGATIVE Negative Wirkung

Der Zeitpunkt eines Ereignisses wird in der Struktur MqlCalendarEvent dargestellt. Im Folgenden aufgelistete Werte sind möglichENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE

ID Beschreibung CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME Die Quelle veröffentlicht eine genaue Uhrzeit eines Ereignisses CALENDAR_TIMEMODE_DATE Das Ereignis dauert den ganzen Tag CALENDAR_TIMEMODE_NOTIME Die Quelle veröffentlicht keine Zeit für ein Ereignis CALENDAR_TIMEMODE_TENTATIVE Die Quelle veröffentlicht einen Tag statt eines genauen Zeitpunktes für ein Ereignis Die Zeit wird beim Eintreten des Ereignisses angegeben.

