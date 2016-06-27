MQL5 Cookbook: Wie man Position-Eigenschaften bekommt
Einleitung
Der vorangegangene Beitrag mit dem Titel "MQL5 Cookbook: Wie man unterschiedliche Print-Modi verwendet" beschrieb, wie man schnell ein Script schreiben und die benötigte Informationen mit Hilfe dreier unterschiedlicher Modi drucken kann. Jetzt werden wir ein Script erzeugen, das alle Position-Eigenschaften abruft und dem Anwender anzeigt.
Dies müssen wir so implementieren, damit der Anwender die entsprechende Option in den externen Parametern des Scripts wie folgt auswählen kann: entweder die Position-Eigenschaften nur auf einem (aktuelles) Symbol abrufen oder alle offenen Positions (falls vorhanden) auf allen Symbolen nacheinander durchgehen. Die benötigte Information wird diesmal direkt im Dialogfenster angezeigt, was sehr bequem ist. Einige von Ihnen werden diese Methode auch weitaus nützlicher finden.
Das Script schreiben
Der Anfang des Programms ist mehr oder weniger genauso, wie im vorangegangenen Beitrag beschrieben (vgl. Code unten). Wir beginnen mit den Programmeigenschaften. Ihnen folgt die Zeile mit der #define Direktive, und dann weisen wir den Programmnamen der Variable SCRIPT_NAME mit Hilfe der MQLInfoString() Funktion und der MQL5_PROGRAM_NAME Konstante zu, die sie spezifiziert.. Mehr Informationen zu allen möglichen Werten der MQLInfoString() Funktionen finden Sie in den MQL5 Referenzhinweisen.
Wir machen mit der Aufzählung der Modi weiter. Wenn Sie für jeden Identifikator eine Anmerkung schreiben, wird der Text dieser Anmerkung in der Dropdown-Liste in den externen Parametern angezeigt. Wir implementieren zwei Optionen:
- Aktuelles Symbol - zur Anzeige der Position-Eigenschaften nur auf dem aktuellen Symbol und
- Alle Symbole - zur Anzeige der Position-Eigenschaften auf allen Symbolen.
Zur Auswahl des entsprechenden Modus wird nur ein externer Parameter (Modus) verwendet. Die Anmerkung, die dem externen Parameter folgt, wird ebenfalls im Fenster der externen Parameter angezeigt. Dadurch können wir Parameternamen erzeugen, die mehr Sinn machen. Derzeit wären natürlich hinsichtlich des Codes kürzere Variablennamen bequemer.
#property copyright "Copyright 2012, http://tol64.blogspot.com" #property link "http://tol64.blogspot.com" #property description "email: hello.tol64@gmail.com" #property version "1.0" #property script_show_inputs //--- #define SCRIPT_NAME MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME) // Script name //--- // ENUMERATION OF MODES enum ENUM_SYMBOLS_MODE { CURRENT_SYMBOL =0, // Current symbol ALL_SYMBOLS =1 // All symbols }; //--- // INPUT PARAMETERS input ENUM_SYMBOLS_MODE mode=CURRENT_SYMBOL; // Mode
Der Code geht mit globalen Variablen weiter. Damit auf die globalen Variablen von jedem Teil des Scripts aus zugegriffen werden kann, sollten sie außerhalb der Funktionen platziert werden (meist ganz zu Anfang des Programms).
// GLOBAL VARIABLES long pos_magic=0; // Magic number string pos_symbol=""; // Symbol string pos_comment=""; // Comment double pos_swap=0.0; // Swap double pos_commission=0.0; // Commission double pos_price=0.0; // Current price of the position double pos_cprice=0.0; // Current price of the position double pos_profit=0.0; // Profit/Loss of the position double pos_volume=0.0; // Position volume double pos_sl=0.0; // Stop Loss of the position double pos_tp=0.0; // Take Profit of the position datetime pos_time=NULL; // Position opening time long pos_id=0; // Position identifier ENUM_POSITION_TYPE pos_type=NULL; // Position type //---
In der Hauptprogrammfunktion rufen wir nur eine benutzerdefinierte Funktion auf: PrintPositionProperties() - sie führt alle notwendigen Vorgänge aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MAIN FUNCTION | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { PrintPositionProperties(); }
Die Struktur dieser benutzerdefinierten Funktion PrintPositionProperties() sehen wir uns jetzt Schritt für Schritt mal an. Zuerst bauen wir die Grundlage für unsere zukünftige Arbeit. Sie ist sehr einfach und sieht nach ihrer Implementierung so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| OPENING A DIALOG BOX WITH SYMBOL DATA | //+------------------------------------------------------------------+ void PrintPositionProperties() { int err=0; // Variable for handling errors //--- // If you need to get position properties on the current symbol only if(mode==CURRENT_SYMBOL) { } //--- // If you need to get position properties on all symbols if(mode==ALL_SYMBOLS) { } }
Wir haben nur zwei Zweige und eine lokale Variable 'err', die zur Verarbeitung von Fehlern verantwortlich ist und zu Beginn der Funktion deklariert wird. Für jede der Optionen müssen wir nun Szenarien für Anwendungsfälle schreiben. Beginnen wir mit dem ersten: "Wenn man nur für das aktuelle Symbol die Position-Eigenschaften möchte".
Das ist ebenfalls sehr leicht. Zunächst müssen wir prüfen, ob es auf dem aktuellen Symbol eine Position gibt. Dies geschieht mit Hilfe der PositionSelect() Funktion, die in MQL5 vorhanden ist und den Symbolnamen als den einzigen Parameter hernimmt. Zur Übertragung des Namens des aktuellen Symbols müssen wir entweder mit der Symbol() Funktion oder der vorab definierten Variable _Symbol arbeiten, die bereits den Namen des aktuellen Symbols enthält. Wenn es auf diesem Symbol eine Position gibt, liefert die PositionSelect() Funktion ein positives Ergebnis. Gibt es keine Position oder ist ein Fehler aufgetreten, liefert sie ein negatives Ergebnis.
Unten sehen Sie den Code mit detaillierten Anmerkungen für die erste Option:
//--- // If a position exists, then... if(PositionSelect(_Symbol)) { // ...get its properties GetPositionProperties(); //--- // Open a dialog box to display all the data we obtained MessageBox("Symbol : "+pos_symbol+"\n"+ "Comment : "+pos_comment+"\n"+ "Magic Number : "+IntegerToString(pos_magic)+"\n"+ "Price Open : "+DoubleToString(pos_price,_Digits)+"\n"+ "Current Price : "+DoubleToString(pos_cprice,_Digits)+"\n"+ "Stop Loss : "+DoubleToString(pos_sl,_Digits)+"\n"+ "Take Profit : "+DoubleToString(pos_tp,_Digits)+"\n"+ "Type : "+PositionTypeToString(pos_type)+"\n"+ "Volume : "+DoubleToString(pos_volume,2)+"\n"+ "Commission : "+DoubleToString(pos_commission,2)+"\n"+ "Swap : "+DoubleToString(pos_swap,2)+"\n"+ "Profit : "+DoubleToString(pos_profit,2)+"\n"+ "Time : "+TimeToString(pos_time)+"\n"+ "Identifier : "+IntegerToString(pos_id)+"", //--- "Message Box",MB_ICONASTERISK); //--- return; } // If there is no position or an error has occurred, report it else { err=GetLastError(); // Get the code of the last registered error //--- if(err>0) // If there is an error { // Print the relevant message MessageBox("Error ("+IntegerToString(err)+") when selecting a position ("+_Symbol+") !\n\n"+ "It is possible that there is no position on this symbol. If this is not the case, please try again.", "Error", MB_ICONWARNING); //--- return; // Exit the function } } //---
Im Code oben können wir zwei weitere benutzerdefinierte Funktionen erkennen:- GetPositionProperties() und PositionTypeToString(). Da wir ja Position-Eigenschaften an verschiedenen Punkten im gesamten Programm bekommen müssen, ist es ratsam, eine separate Funktion zu erzeugen, um die Menge an Code zu reduzieren und ihn dadurch besser lesbar zu machen. Unten steht der Code dieser Funktion. Vergessen Sie nicht, in den MQL5 Referenzhinweisen nach weiteren Informationen zu den MQL5 Funktionen und Identifikatoren zu suchen, die in GetPositionProperties() verwendet werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| GETTING SYMBOL PROPERTIES | //+------------------------------------------------------------------+ void GetPositionProperties() { pos_symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL); pos_comment =PositionGetString(POSITION_COMMENT); pos_magic =PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); pos_price =PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); pos_cprice =PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT); pos_sl =PositionGetDouble(POSITION_SL); pos_tp =PositionGetDouble(POSITION_TP); pos_type =(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); pos_volume =PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); pos_commission =PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION); pos_swap =PositionGetDouble(POSITION_SWAP); pos_profit =PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); pos_time =(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); pos_id =PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER); }
Die benutzerdefinierte Funktion PositionTypeToString() wandelt den Position-Typ, der als eine ganze Zahl geliefert wird, in einen String um, um das Format lesen zu können, so wie im Code unten gezeigt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CONVERTING POSITION TYPE TO A STRING | //+------------------------------------------------------------------+ string PositionTypeToString(int position_type) { string str=""; //--- if(position_type==0) { str="buy"; } if(position_type==1) { str="sell"; } //--- return(str); }
Der Code für die erste Option, wodurch wir die Position-Eigenschaften auf nur dem aktuellen Symbol sehen können, ist damit fertig. Er kann sogar direkt getestet werden, wenn Sie die in diesem Beitrag beschriebenen Schritte befolgt haben. Öffnen Sie in MetaTrader 5 mit Hilfe der Standard-Tools eine Position. Dazu drücken Sie F9 und das Fenster 'Order' geht auf, wo Sie alle nötigen Optionen zum setzen der Position-Eigenschaften befinden, bevor sie eröffnet wird:
Abb. 1 Das 'Order'-Fenster im MetaTrader 5 Client-Terminal.
Sind alle Eigenschaften eingestellt, wählen Sie entweder Kaufen oder Verkaufen und lassen das Script ablaufen. Dazu einfach per Doppelklick aktivieren oder in das Chart hineinziehen. Ein Script-Fenster geht auf. Der erforderliche Wert (Aktuelles Symbol) im Parameter 'Modus' ist bereits standardmäßig eingestellt. Durch Klicken auf 'OK' geht ein Dialogfenster auf und zeigt alle Position-Eigenschaften auf dem aktuellen Symbol:
Abb. 2 Dialogfenster mit den Position-Eigenschaften auf dem aktuellen Symbol.
Sollte sich auf dem aktuellen Symbol keine Position befinden, wird Ihnen das mit einem Warn-Fenster angezeigt:
Abb. 3 Warn-Fenster.
Sieht so aus, als funktioniert alles wie geplant und so wie im Code implementiert.
Sehen wir uns nun den Programmcode an, der verwendet wird, wenn Sie die Eigenschaften aller offenen Positions sehen möchten. Der Code mit detaillierten Anmerkungen steht unten:
//--- int digits=0; // Number of decimal places int mb_res=-1; // Variable with the option selected in the dialog box int pos_total=PositionsTotal(); // Number of open positions in the terminal //--- // View properties of all positions in a loop one by one for(int i=0; i<pos_total; i++) { ResetLastError(); // Reset the last error //--- pos_symbol=PositionGetSymbol(i); // Get the symbol name digits=(int)SymbolInfoInteger(pos_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Get the number of digits in the price //--- // If a position on this symbol exists, then... if(PositionSelect(pos_symbol)) { // ...get its properties GetPositionProperties(); //--- // Open a dialog box to display all position properties obtained mb_res=MessageBox("Total Positions/Current: "+IntegerToString(pos_total)+"/"+IntegerToString(i+1)+"\n"+ "---------------------------------\n"+ "Symbol: " +pos_symbol+"\n"+ "Comment: " +pos_comment+"\n"+ "Magic Number: " +IntegerToString(pos_magic)+"\n"+ "Price Open: " +DoubleToString(pos_price,digits)+"\n"+ "Current Price: " +DoubleToString(pos_cprice,digits)+"\n"+ "Stop Loss: " +DoubleToString(pos_sl,digits)+"\n"+ "Take Profit: " +DoubleToString(pos_tp,digits)+"\n"+ "Type: " +PositionTypeToString(pos_type)+"\n"+ "Volume: " +DoubleToString(pos_volume,2)+"\n"+ "Commission: " +DoubleToString(pos_commission,2)+"\n"+ "Swap: " +DoubleToString(pos_swap,2)+"\n"+ "Profit: " +DoubleToString(pos_profit,2)+"\n"+ "Time: " +TimeToString(pos_time)+"\n"+ "Identifier: " +IntegerToString(pos_id)+"", //--- "Message Box",MB_CANCELTRYCONTINUE|MB_ICONASTERISK); //--- if(mb_res==IDCANCEL) // If you have clicked Cancel or Close { Print("The program ("+SCRIPT_NAME+") has been terminated by the user!"); return; } // Exit the function //--- // If you have clicked Retry if(mb_res==IDTRYAGAIN) { i--; } // Reset the counter to retry } else // If there is no position or an error has occurred, report it { err=GetLastError(); // Get the code of the last registered error //--- if(err>0) // If there is an error { // Print the relevant message MessageBox("Error ("+IntegerToString(err)+") when selecting a position ("+pos_symbol+") !\n\n"+ "It is possible that there is no position on this symbol. If this is not the case, please try again.", "Error", MB_ICONWARNING); } } } //---
Nun müssen wir diese Option nur noch testen. Dazu öffnen wir beispielsweise Positions auf zwei Symbolen (AUDUSD und EURUSD). Sobald wir das Script starten, wählen wir in der Dropdown-Liste im externen Parameter den Modus 'Alle Symbole' und klicken 'OK'. Ein Dialogfenster geht auf - wie unten gezeigt:
Abb. 4 Dialogfenster mit den Position-Eigenschaften für die zweite Option.
Fazit
Wie Sie in der obigen Abbildung erkennen können, gibt es in dem Dialogfenster drei Schaltflächen. Wenn Sie 'Nochmal versuchen' anklicken, wird der Schleifenzähler zurückgesetzt und die Position-Eigenschaften auf dem aktuell im Dialogfenster angezeigten Symbol aktualisiert. Wenn Sie 'Weiter' anklicken, geht das Programm zum nächsten Symbol weiter. Wenn Sie 'Abbrechen' anklicken, wird das Programm beendet.
Hier sei darauf hingewiesen, dass die erste Zeile oberhalb der Liste mit Position-Eigenschaften Informationen zur Gesamtzahl aller offenen Positions (Positions gesamt) sowie die aktuelle Zahl des Position-Zählers (Aktuelle) enthält.
Das war's. Gerne dürfen Sie die unten angehängte Quellcode-Datei herunterladen, die im MetaEditor erstellt werden muss.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/639
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie eine Position eröffnen, können Sie den Namen des Expert Advisors im Kommentar angeben, wenn Sie ihn benötigen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht ganz, was Sie erreichen wollen und warum. Arbeiten Sie mit der Historie der Geschäfte und wollen Sie bei der Analyse programmatisch/visuell feststellen, welche Geschäfte von welchem Expert Advisor ausgeführt wurden? Wenn ja, dann kann entweder ein Kommentar oder eine magische Zahl verwendet werden.
Wenn man mit 30 Expert Advisors und sogar mit 30 verschiedenen Paaren arbeitet, ist es unmöglich, den Überblick zu behalten - ich möchte, dass es von selbst geht
Hallo Anatoli,
Ich habe gerade erst diese beiden Artikel "Kochbuch" gefunden und bin dankbar für Ihre Bemühungen.
Ich habe festgestellt, mit Programmen / Skripte wie diese, sie scheinen nicht zu erkennen, wenn es mehr als eine Position auf ein bestimmtes Währungspaar.
Wenn ich z. B. zwei Positionen auf den EURUSD offen habe (eine zum Verkauf bei 1,2250 und die andere zum Verkauf bei 1,2200), dann erkennt es nur die erste und nicht die zweite. Ich bin mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass dem Programm/Skript mitgeteilt werden muss, dass es sich um ein Konto handelt, das Hedging erlaubt? Haben Sie irgendwelche Artikel, die sich mit Skripten beschäftigen, die mehrere Positionen auf einem Währungspaar erkennen?
Vielen Dank!
Dingo
Hallo Anatoli,
Ich habe gerade erst diese beiden Artikel "Kochbuch" gefunden und bin dankbar für Ihre Bemühungen.
Ich habe bemerkt, mit Programmen / Skripte wie diese, sie scheinen nicht zu erkennen, wenn es mehr als eine Position auf einem bestimmten Währungspaar ist.
Wenn ich zum Beispiel zwei Positionen auf den EURUSD offen habe (eine bei 1,2250 und die andere bei 1,2200), dann wird nur die erste erkannt und nicht die zweite. Ich bin mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass dem Programm/Skript mitgeteilt werden muss, dass es sich um ein Konto handelt, das Hedging erlaubt? Haben Sie irgendwelche Artikel, die sich mit Skripten beschäftigen, die mehrere Positionen auf einem Währungspaar erkennen?
Vielen Dank!
Dingo
Hallo!
Ich weiß, es ist schon eine Weile her, dass du das gepostet hast. Ich denke, dass die erste Methode nur die erste Order in der Pos für das gegebene Symbol abholt. Um alle Trades eines bestimmten Symbols zu lesen, müssten Sie die zweite Variante an das Skript anpassen (alle Trades) und einfach einen if-Filter" hinzufügen, der nur dann ausgeführt wird, wenn das Auftragssymbol mit dem aktuell angegebenen Symbol übereinstimmt.
Ich hoffe es hilft.
-Fernando.