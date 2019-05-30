Hilfen zur Auswahl und Navigation in MQL5 und MQL4: Hinzufügen von Daten zum Chart

Wir haben bereits viel in den vorherigen Artikeln getan (Auswahl- und Navigationsprogramm in MQL5 und MQL4: Hinzufügen einer automatischen Suche nach Mustern und das Darstellen der gefundenen Symbole, Hilfen zur Auswahl und Navigation in MQL5 und MQL4: Tabs für "Hausaufgaben" und das Sichern grafischer Objekte, Entwicklung eines Symbolauswahl- und Navigationsprogramms in MQL5 und MQL4). Aber das ist immer noch nicht genug für einen qualitativ hochwertigen Intraday-Handel. In diesem Artikel werden wir neue Funktionen hinzufügen, die es uns ermöglichen, geeignete Markteintritts-/Exitpunkte zu finden.

Jedes Funktionselement wird in einem separaten Abschnitt beschrieben. Zunächst werden wir uns mit dem Ziel befassen. Dann analysieren wir eine Funktion oder einen Code, falls Sie die gleiche Funktionalität in Ihren Projekten implementieren wollen.

Mit der folgenden Funktion können Sie die Symbole danach klassifizieren:

Viele Gurus des Intraday-Handels empfehlen den Handel mit Aktien, deren heutiger Trend der gleiche ist wie der von gestern. Einfach ausgedrückt, wenn der Aktienkurs gestern gestiegen ist, dann sollte er heute auch steigen, was bedeutet, dass Sie an diesem Tag nur kaufen sollten und umgekehrt.

Die Werte von gestern werden als helle horizontale Linien angezeigt, während die von vorgestern als moosgrüne Linien angezeigt werden:

Die folgende Funktion dient zur Darstellung von Hoch und Tief eines ausgewählten Tages:

Daher sollten diese Werte nicht vernachlässigt werden.

Beim Intraday-Handel werden die Höchst- und Tiefstkurse von gestern und vorgestern oft als Unterstützungs- und Widerstandswerte verwendet. Der Preis fällt oft, trifft das gestrige oder das vorgestrige Hoch und erholt sich wieder. Nach meiner Erfahrung durchbricht der Preis in 70% der Fälle solche Höchst-/Tiefststände nicht.

Eingabe: Darstellung des Tiefst- und des Höchstwerts von gestern und Darstellung des Tiefst- und des Höchstwerts von vorgestern Bereich: Chart-Einstellungen

Etwas Ähnliches existiert bereits für den MetaTrader. Sie sehen aber nicht nur den Beginn der letzten Sitzung, sondern den Beginn von jeder Sitzung. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Periodentrennung anzeigen" in den Chart-Eigenschaften. In der Praxis und für bestimmte Zeitrahmen ist diese Funktion redundant und überlädt das Chart und erschwert die Analyse. Zum Beispiel:

Auf dem Chart wird damit eine rote Linie gezeichnet:

In niedrigeren Zeitrahmen, wie z.B. M5, kann es schwierig sein, den Beginn der aktuellen Sitzung zu definieren, um z.B. auf einen Blick zu sehen, ob eine Aktie heute steigt oder fällt. Wir werden also eine Einstellung hinzufügen, die es uns ermöglicht, einen Balken zu sehen, von dem aus der aktuelle Handelstag auf einem Symbol begonnen hat.

Der Beginn einer Handelssitzung ist ein Zeitpunkt, zu dem die Aktienmärkte geöffnet werden (wenn wir über Aktien sprechen), z.B. 16:30 Uhr für den amerikanischen Aktienmarkt und 10:00 Uhr für den europäischen und russischen. Im Falle von Forex betrachten wir Mitternacht als Beginn einer Handelssitzung.





Anzeigen der nächstgelegenen runden Preise

Eingabe: Darstellung der nächstgelegenen runden Preise (Zeitraum < 1 Tag)

Bereich: Chart-Einstellungen

Gerundete Preise sind ein weiteres natürliches Unterstützungs-/Widerstandsniveau. Dies sind die Preise, die mit .00 oder .50 enden. Viele Händler suchen Handelsmöglichkeiten nur in der Nähe der Rundungsniveaus.

Die .25- und .75- Niveaus können auch als rund angesehen werden, aber sie sind weniger zuverlässig, deshalb werden wir sie nicht verfolgen, um das Chart nicht zu überladen.



Die folgende Funktion dient der Darstellung der runden Preise:

void showRoundPrice( long currChart){ string name= ChartSymbol (currChart); int tmpPrice; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates (name, PERIOD_D1 , 0 , 1 , rates)== 1 ){ switch (( int ) SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_DIGITS )){ case 0 : break ; case 2 : case 3 : case 5 : tmpPrice=( int ) rates[ 0 ].close; ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice- 1 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice- 0.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 0.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 1 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 1.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_BACK , true ); break ; } } }

Auf dem Chart werden die gerundeten Niveaus als horizontale, gestrichelte Linien dargestellt:











Darstellung der Stunden zum Schließen

Eingabeparameter: Darstellung der Stunden zum Schließen (Zeitrahmen < 1 Stunde)

Bereich: Chart-Einstellungen

Um das Thema der natürlichen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus fortzusetzen, können wir auch die Kurse zum Ende der vollen Stunde nennen. Es wird angenommen, dass der Stundenschlusskurs auch ein Unterstützungs-/Widerstandsniveau für kleinere Zeitrahmen sein kann, obwohl ich das im realen Handel nie bemerkt habe. Lassen Sie uns dennoch die Möglichkeit implementieren, diesen Parameter mindestens für die letzten vier Stunden anzuzeigen.



Die Funktion zur Hervorhebung des Stundenendes auf dem Chart:



void showCloseHour( long currChart){ MqlDateTime tmpTime; int tmpOffset= 0 ; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates ( ChartSymbol (currChart), PERIOD_M30 , 0 , 9 , rates)> 0 ){ tmpOffset= 0 ; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_0" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_1" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_2" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_3" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_BACK , true ); } }

Auf dem Chart wird das Ende der jeweils letzten vier Stunden als vertikale gelbe Linien dargestellt:











Anzeige des Höchst- und Mindestpreises für ein Jahr

Eingabe: Max/Min-Preis für ein Jahr anzeigen

Bereich: Chart-Einstellungen

Höchst- und Tiefstpreise für ein Jahr sind auch bei Händlern sehr beliebt. Zeigen wir sie auch auf dem Chart an.



Die folgende Funktion ermöglicht es Ihnen, Extrempreise innerhalb eines Jahres anzuzeigen:

void showMaxPrice( long currChart){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates ( ChartSymbol (currChart), PERIOD_MN1 , 0 , 12 , rates)== 12 ){ double maxPrice= 0 ; double minPrice= 0 ; for ( int j= 0 ; j< 12 ; j++){ if ( maxPrice== 0 || maxPrice<rates[j].high ){ maxPrice=rates[j].high; } if ( minPrice== 0 || minPrice>rates[j].low ){ minPrice=rates[j].low; } } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_maxprice_line" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , maxPrice); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_COLOR , clrMagenta ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_minprice_line" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , minPrice); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_COLOR , clrMagenta ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_BACK , true ); } }

Die Höchst- und Tiefstpreise der letzten 12 Monate werden als violette horizontale Linien angezeigt:











Anzeige des Spreads beim Öffnen des Charts

Eingabe: Anzeige des Spreads beim Öffnen des Charts

Bereich: Chart-Einstellungen

Wenn Sie enge Stop-Loss' verwenden, ist der aktuelle Spread des Symbols einer der entscheidenden Faktoren für das Eröffnen einer Position. Daher ist es wichtig, ihn zum Zeitpunkt des Öffnens eines Charts zu kennen. Also, lassen Sie uns weitere Daten zu unseren Chart hinzufügen.

Beachten Sie, dass wir den Spread nur in dem Moment anzeigen, in dem ein Chart geöffnet wurde. Er kann sich im Laufe der Zeit ändern. Der Spread wird nicht in Echtzeit angezeigt. Sie dient nur zur Auswertung des aktuellen Spread-Spanne eines Symbols.



Die folgende kleine Funktion gibt den Spread zurück:

string getmespread_symbol( string symname){ double curSpread= SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_BID ); return "Spread: " +( string ) DoubleToString (curSpread, ( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ))+ " " + SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )+ " (" + DoubleToString (curSpread/ SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_POINT ), 0 )+ " p)" ; }

Der Spread wird in dem Kommentar eines Charts mit weiteren Daten angezeigt:







Eine Vorlage mit einem Namen für ein Chart verwenden

Eingabe: Verwendung einer Vorlage mit einem Namen für ein Chart

Bereich: Chart-Einstellungen

In MetaTrader werden Vorlagen verwendet, um bevorzugte Einstellungen, EAs und, was noch wichtiger ist, Indikatoren mit bevorzugten Parametern schnell auf ein Chart zu bringen.

"Schnell" ist jedoch ein ungenaues Konzept. Um eine Vorlage auf ein Chart anzuwenden, wählen Sie Vorlagen/"Vorlagenname" im Kontextmenü des Charts. Aber was ist, wenn ein Indikator, z.B. Moving Average, für Sie bei der Entscheidungsfindung wichtig ist, und Sie möchten ihn auf jedem Chart sehen, den Sie öffnen, für Hunderte von Instrumenten pro Tag mit den Sie arbeiten. Müssten Sie wirklich auf jedes von ihnen klicken?

Es wäre viel einfacher, automatisch eine bestimmte Vorlage mit einem Satz von Indikatoren auf jedes geöffnete Chart anzuwenden. Also implementieren wir auch dieses Feature.



Um eine Vorlage auf das Chart anzuwenden, verwenden wir den Befehl ChartApplyTemplate, der sowohl in MQL5 als auch in MQL4 funktioniert:



ChartApplyTemplate (curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], allApplyTemplate+ ".tpl" );





Darstellung von Gerchiks ATR

Input: Darstellung Gerchiks ATR

Bereich: Chart-Einstellungen

ATR, das ist die durchschnittliche tägliche Symbolbewegung innerhalb eines bestimmten Zeitraums, er ist ein wichtiger Parameter bei der Bestimmung des Aktionsbereichs des Symbols. Er wird aus verschiedenen Gründen verwendet.

Beispielsweise hilft er zu entscheiden, ob es sich lohnt, einen Handel im Intraday-Handel einzugehen. Wenn Sie es auf Bewegungen von 100 Punkten abgesehen haben, die durchschnittliche Kursspanne des Symbols innerhalb eines Tages aber nur 50 Punkte beträgt, sind Ihre Chancen gering und es wäre besser, keine Position zu eröffnen.

Es wird auch berücksichtigt, dass es keinen Sinn macht, in die gleiche Richtung zu handeln, wenn ein Symbol bereits mehr als 80% seines täglichen ATR in eine Richtung passiert hat, und man eigentlich nur in die entgegengesetzte Richtung arbeiten kann.

Gerchiks ATR unterscheidet sich vom herkömmlichen ATR dadurch, dass nur ungewöhnliche Bars berücksichtigt werden. Ungewöhnliche Bars sind diejenigen, die doppelt so groß oder 0,3 kleiner als die durchschnittlichen sind.

Der ATR wird in der Regel für 5 oder 3 Tage berechnet.



Die folgende Funktion zeigt Gerchiks ATR an:

string getmeatr_symbol( string symname){ string msg= "" ; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); double atr= 0 ; double pre_atr= 0 ; int curDigits=( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ); string currencyS= SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); int count= 0 ; int copied= CopyRates (symname, PERIOD_D1 , 0 , 8 , rates); if (copied> 1 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low; } pre_atr/=(copied- 1 ); } if (pre_atr> 0 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ if ( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr* 2 ) continue ; if ( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr* 0.3 ) continue ; if ( ++count > 5 ){ break ; } atr+=rates[j].high-rates[j].low; } if ( count > 5 ){ count= 5 ; } atr= NormalizeDouble (atr/count, curDigits ); } if (atr> 0 ){ StringAdd (msg, "ATR: " +( string ) DoubleToString (atr, curDigits)+ " " +currencyS+ ", today: " + DoubleToString (rates[ 0 ].high-rates[ 0 ].low, curDigits)+ " " +currencyS+ " (" +( string ) ( int ) (((rates[ 0 ].high-rates[ 0 ].low)/atr)* 100 ) + "%)" ); } return msg; }

Das Dienstprogramm zeigt den ATR im Kommentar des Charts an, wie die im vorherigen Abschnitt beschrieben. Der ATR ist im vorherigen Screenshot zu sehen.





Darstellung der Richtung der Leitsymbole