Cross-Plattform Expert Advisor: Die Klassen CExpertAdvisor und CExpertAdvisors Classes

Inhaltsverzeichnis



Einführung



In früheren Artikeln zu diesem Thema wurden in den Beispielen die Komponenten der Expert Advisor mit Hilfe von benutzerdefinierten Funktionen über die Hauptheaderdatei des Expert Advisors verstreut. Dieser Artikel stellt die Klassen CExpertAdvisor und CExpertsAdvisors vor, die darauf abzielen, ein harmonischeres Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Komponenten eines plattformübergreifenden Expert Advisor zu schaffen. Darüber hinaus werden einige häufig auftretende Probleme, wie z. B. das Laden und Speichern flüchtiger Daten und das Erkennen neuer Bars, behandelt.

Die Klasse des Expert Advisors



Die Klasse CExpertAdvisorBase wird im folgenden Codeausschnitt gezeigt. Hier werden die meisten Unterschiede zwischen MQL4 und MQL5 von den anderen Klassenobjekten behandelt, die in früheren Artikeln besprochen wurden.

class CExpertAdvisorBase : public CObject { protected : bool m_active; string m_name; int m_distance; double m_distance_factor_long; double m_distance_factor_short; bool m_on_tick_process; bool m_every_tick; bool m_one_trade_per_candle; datetime m_last_trade_time; string m_symbol_name; int m_period; bool m_position_reverse; CSignals *m_signals; CAccountInfo m_account; CSymbolManager m_symbol_man; COrderManager m_order_man; CTimes *m_times; CCandleManager m_candle_man; CEventAggregator *m_event_man; CObject *m_container; public : CExpertAdvisorBase( void ); ~CExpertAdvisorBase( void ); virtual int Type( void ) const { return CLASS_TYPE_EXPERT;} bool AddEventAggregator(CEventAggregator*); bool AddMoneys(CMoneys*); bool AddSignal(CSignals*); bool AddStops(CStops*); bool AddSymbol( const string ); bool AddTimes(CTimes*); virtual bool Init( const string , const int , const int , const bool , const bool , const bool ); virtual bool InitAccount( void ); virtual bool InitCandleManager( void ); virtual bool InitEventAggregator( void ); virtual bool InitComponents( void ); virtual bool InitSignals( void ); virtual bool InitTimes( void ); virtual bool InitOrderManager( void ); virtual bool Validate( void ) const ; void SetContainer(CObject*); CObject *GetContainer( void ); bool Active( void ) const ; void Active( const bool ); string Name( void ) const ; void Name( const string ); int Distance( void ) const ; void Distance( const int ); double DistanceFactorLong( void ) const ; void DistanceFactorLong( const double ); double DistanceFactorShort( void ) const ; void DistanceFactorShort( const double ); string SymbolName ( void ) const ; void SymbolName ( const string ); CAccountInfo *AccountInfo( void ); CStop *MainStop( void ); CMoneys *Moneys( void ); COrders *Orders( void ); COrders *OrdersHistory( void ); CStops *Stops( void ); CSignals *Signals( void ); CTimes *Times( void ); string Comment ( void ) const ; void Comment ( const string ); bool EnableTrade( void ) const ; void EnableTrade( bool ); bool EnableLong( void ) const ; void EnableLong( bool ); bool EnableShort( void ) const ; void EnableShort( bool ); int Expiration( void ) const ; void Expiration( const int ); double LotSize( void ) const ; void LotSize( const double ); int MaxOrdersHistory( void ) const ; void MaxOrdersHistory( const int ); int Magic( void ) const ; void Magic( const int ); uint MaxTrades( void ) const ; void MaxTrades( const int ); int MaxOrders( void ) const ; void MaxOrders( const int ); int OrdersTotal ( void ) const ; int OrdersHistoryTotal ( void ) const ; int TradesTotal( void ) const ; int Period ( void ) const ; void Period ( const int ); bool EveryTick( void ) const ; void EveryTick( const bool ); bool OneTradePerCandle( void ) const ; void OneTradePerCandle( const bool ); bool PositionReverse( void ) const ; void PositionReverse( const bool ); void AddCandle( const string , const int ); void DetectNewBars( void ); virtual bool OnTick ( void ); virtual void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); virtual void OnTimer ( void ); virtual void OnTrade ( void ); virtual void OnDeinit ( const int , const int ); virtual bool Save( const int ); virtual bool Load( const int ); protected : virtual bool IsNewBar( const string , const int ); virtual void ManageOrders( void ); virtual void ManageOrdersHistory( void ); virtual void OnTradeTransaction (COrder*) {} virtual datetime Time ( const int ); virtual bool TradeOpen( const string , const ENUM_ORDER_TYPE , double , bool ); virtual bool RefreshRates ( void ); void DeinitAccount( void ); void DeinitCandle( void ); void DeinitSignals( void ); void DeinitSymbol( void ); void DeinitTimes( void ); };

Die meisten innerhalb dieser Klasse deklarierten Klassenmethoden dienen als Hülle zu Methoden ihrer Komponenten. Die Schlüsselmethoden dieser Klasse werden in späteren Abschnitten besprochen.



Initialisierung



Während der Initialisierungsphase des Expert Advisors ist es unser primäres Ziel, die für die Handelsstrategie benötigten Objekte (z. B. Geldmanagement, Signale etc.) zu instanziieren und dann in die Instanz von CExpertAdvisor zu integrieren, die ebenfalls während OnInit() erstellt werden muss. Zu diesem Zweck brauchen wir nur eine einzige Programmzeile, die den entsprechenden Handler oder die Methode der Instanz von CExpertAdvisor aufruft, wenn eine der Ereignisfunktionen innerhalb des Expert Advisors ausgelöst wird. Dies ist sehr ähnlich wie CExpert in der Standardbibliothek von MQL5 verwendet wird.

Nach dem Anlegen einer Instanz von CExpertAdvisor wird als nächstes Init() aufzurufen. Der Code dieser Methode ist unten dargestellt:

bool CExpertAdvisorBase::Init( string symbol, int period, int magic, bool every_tick= true , bool one_trade_per_candle= true , bool position_reverse= true ) { m_symbol_name=symbol; CSymbolInfo *instrument; if ((instrument= new CSymbolInfo)== NULL ) return false ; if (symbol== NULL ) symbol= Symbol (); if (!instrument.Name(symbol)) return false ; instrument.Refresh(); m_symbol_man.Add(instrument); m_symbol_man.SetPrimary(m_symbol_name); m_period=( ENUM_TIMEFRAMES )period; m_every_tick=every_tick; m_order_man.Magic(magic); m_position_reverse=position_reverse; m_one_trade_per_candle=one_trade_per_candle; CCandle *candle= new CCandle(); candle.Init(instrument,m_period); m_candle_man.Add(candle); Magic(magic); return false ; }

Hier erstellen wir die Instanzen der meisten Komponenten, die häufig in Handelsstrategien vorkommen. Dazu gehören das zu verwendende Symbol oder Handelsinstrument (das in einen Objekttyp übersetzt werden muss) und der voreingestellte Zeitrahmen. Sie enthält auch die Regel, ob sie ihre Kernaufgaben bei jedem neuen Tick oder nur beim ersten Tick der Kerze ausführen soll, ob sie ein Maximum von nur einem Trade pro Kerze limitieren soll (um eine mehrfache Ausführung während derselben Kerze zu verhindern) und ob sie ihre Position beim entgegengesetzten Signal umkehren soll (bestehende Position schließen und basierend auf dem neuen Signal eine neue eröffnen).

Nach dem Anlegen einer Instanz von CExpertAdvisor wird als nächstes die Methode OnInit() aufzurufen. Der Code der genannten Methode von CExpertBase ist unten dargestellt:

bool CExpertAdvisorBase::InitComponents( void ) { if (!InitSignals()) { Print ( __FUNCTION__ + ": error in signal initialization" ); return false ; } if (!InitTimes()) { Print ( __FUNCTION__ + ": error in time initialization" ); return false ; } if (!InitOrderManager()) { Print ( __FUNCTION__ + ": error in order manager initialization" ); return false ; } if (!InitCandleManager()) { Print ( __FUNCTION__ + ": error in candle manager initialization" ); return false ; } if (!InitEventAggregator()) { Print ( __FUNCTION__ + ": error in event aggregator initialization" ); return false ; } return true ; }

Bei dieser Methode wird von jeder Komponente der Expert Advisor-Instanz Init() aufgerufen. Durch diese Methode werden auch die Methoden Validate() der einzelnen Komponenten aufgerufen wird, um zu überprüfen, ob die Validierung ihre Einstellungen bestätigen würde.

Erkennen der neuen Bar



Einige Handelsstrategien erfordern es, ausschließlich beim ersten Tick einer neuen Kerze zu handeln. Es gibt viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Eine davon ist der Vergleich der Eröffnungszeit und des Eröffnungspreises der aktuellen Kerze mit der vorherigen, welches in der Klasse der Kerzen die Methode der Wahl ist. Der folgende Code zeigt die Deklaration von CCandleBase, von der CCandle abgeleitet ist:

class CCandleBase : public CObject { protected : bool m_new; bool m_wait_for_new; bool m_trade_processed; int m_period; bool m_active; MqlRates m_last; CSymbolInfo *m_symbol; CEventAggregator *m_event_man; CObject *m_container; public : CCandleBase( void ); ~CCandleBase( void ); virtual int Type( void ) const { return (CLASS_TYPE_CANDLE);} virtual bool Init(CSymbolInfo*, const int ); virtual bool Init(CEventAggregator*); CObject *GetContainer( void ); void SetContainer(CObject*); void Active( bool ); bool Active( void ) const ; datetime LastTime( void ) const ; double LastOpen( void ) const ; double LastHigh( void ) const ; double LastLow( void ) const ; double LastClose( void ) const ; string SymbolName ( void ) const ; int Timeframe( void ) const ; void WaitForNew( bool ); bool WaitForNew( void ) const ; virtual bool TradeProcessed( void ) const ; virtual void TradeProcessed( bool ); virtual void Check( void ); virtual void IsNewCandle( bool ); virtual bool IsNewCandle( void ) const ; virtual bool Compare( MqlRates &) const ; virtual bool Save( const int ); virtual bool Load( const int ); };

Die Überprüfung des Vorhandenseins einer neuen Kerze auf dem Chart erfolgt durch die Methode Check(), die unten dargestellt ist:

CCandleBase::Check( void ) { if (!Active()) return ; IsNewCandle( false ); MqlRates rates[]; if ( CopyRates (m_symbol.Name(),( ENUM_TIMEFRAMES )m_period, 1 , 1 ,rates)==- 1 ) return ; if (Compare(rates[ 0 ])) { IsNewCandle( true ); TradeProcessed( false ); m_last=rates[ 0 ]; } }

Diese Methode, die das Auftreten einer neuen Bar prüft, sollte bei jedem Tick aufgerufen werden. Der Programmierer kann CCxpertAdvisor beliebig erweitern und zusätzliche Aufgaben übernehmen lassen, wenn eine neue Kerze auf dem Chart erscheint.

Wie im Code oben gezeigt, erfolgt der tatsächliche Vergleich der Zeit und Preis der Eröffnung der Bar durch die Methode Compare() der Klasse, die im Folgenden gezeigt wird:

bool CCandleBase::Compare( MqlRates &rates) const { return (m_last.time!=rates.time || (m_last.open/m_symbol.TickSize())!=(rates.open/m_symbol.TickSize()) || (!m_wait_for_new && m_last.time== 0 )); }

Die Prüfung der Existenz eines neuen Bar hängt von drei Bedingungen ab. Ist auch nur Eine erfüllt, ist das Ergebnis 'true', die dadurch das Vorhandensein einer neuen Kerze auf dem Chart anzeigt:

Die zuletzt gesicherte Eröffnungszeit entspricht nicht der Eröffnungszeit der aktuellen Bar Der zuletzt gesicherte Eröffnungspreis entspricht nicht der Eröffnungspreis der aktuellen Bar Die zuletzt gesicherte Eröffnungszeit ist Null, dann muss der aktuelle Tick nicht zwingend der erste der Bar sein.

Die ersten beiden Bedingungen beinhalten den direkten Vergleich der Zahlen der aktuellen Bar mit der vorherigen. Die dritte Bedingung gilt nur für den aller ersten Tick, den der Expert Advisor empfängt. Sobald ein Expert Advisor auf ein Chart geladen ist, hat er noch keinen Daten (Zeit und Preis der letzten Bar), so dass der Wert der letzten Eröffnungszeit Null ist. Einige Händler betrachten diese Bar als eine Neue für ihren Expert Advisor, während andere es vorziehen, den Expert Advisor nach seiner Initialisierung tatsächlich auf eine neue Bar warten zu lassen.

Wie bei anderen Klassentypen, die zuvor besprochen wurden, hätte auch die Klasse CCandle ihren Container CCandleManager. Der folgende Code zeigt die Deklaration von CCandleManagerBase:

class CCandleManagerBase : public CArrayObj { protected : bool m_active; CSymbolManager *m_symbol_man; CEventAggregator *m_event_man; CObject *m_container; public : CCandleManagerBase( void ); ~CCandleManagerBase( void ); virtual int Type( void ) const { return (CLASS_TYPE_CANDLE_MANAGER);} virtual bool Init(CSymbolManager*,CEventAggregator*); virtual bool Add( const string , const int ); CObject *GetContainer( void ); void SetContainer(CObject *container); bool Active( void ) const ; void Active( bool active); virtual void Check( void ) const ; virtual bool IsNewCandle( const string , const int ) const ; virtual CCandle *Get( const string , const int ) const ; virtual bool TradeProcessed( const string , const int ) const ; virtual void TradeProcessed( const string , const int , const bool ) const ; virtual bool Save( const int ); virtual bool Load( const int ); };

Anhand des Symbolnamens und des Zeitrahmens wird eine Instanz von CCandle erzeugt. Der CCandleManager würde es einem Expert Advisor erleichtern, mehrere Charts für ein gegebenes Instrument zu verfolgen, z. B. mit der Fähigkeit, das Auftreten einer neuen Kerze auf EURUSD M15 und EURUSD H1 im selben Expert Advisor zu überprüfen. Instanzen von CCandle, die das gleiche Symbol und den gleichen Zeitrahmen haben, sind redundant und sollten vermieden werden. Wenn Sie nach einer bestimmten Instanz von CCandle suchen, rufen Sie einfach die entsprechende Methode im CCandleManager auf und geben Sie das Symbol und den Zeitrahmen an. CCandleManager wiederum sucht nach der entsprechenden Instanz von CCandle und ruft die gewünschte Methode auf.

Neben der Prüfung des Auftretens einer neuen Kerze dienen CCandle und CCandleManager einem weiteren Zweck: der Prüfung, ob eine Position für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Zeitrahmen von einem Expert Advisor eröffnet worden ist. Die jüngste Position eines Symbol kann überprüft werden, aber nicht für einen bestimmten Zeitrahmen. Dieser Merker (flag) sollte bei Bedarf von der Instanz des CExpertAdvisor selbst gesetzt oder zurückgesetzt werden. Er kann mit der Methode TradeProcessed() für beide Klassen gesetzt werden.

Die Methoden TradeProcessed() (Abfragen und Ändern) regeln das Finden der Instanz von CCandle und die Verarbeitung des entsprechenden Wertes:

bool CCandleManagerBase::TradeProcessed( const string symbol, const int timeframe) const { CCandle *candle=Get(symbol,timeframe); if ( CheckPointer (candle)) return candle.TradeProcessed(); return false ; }

Für CCandle weist unter anderem einem seiner Klassenmitglieder, m_trade_processed, einen neuen Wert zu. Die folgenden Methoden befassen sich mit der Zuweisung des Wertes des besagten Klassenmitglieds:

bool CCandleBase::TradeProcessed( void ) const { return m_trade_processed; } CCandleBase::TradeProcessed( bool value ) { m_trade_processed= value ; }

Funktionsweise von OnTick()



Die Methode OnTick() in CExpertAdvisor ist die am häufigsten verwendete Funktion innerhalb der Klasse. Dieser Methode veranlasst die meiste Aktionen. Ihre Arbeitsweise ist im folgenden Ablaufdiagramm dargestellt:













Der Bearbeitung beginnt mit dem Umschalten des Merkers für den Tick des Expert Advisors. Dies stellt sicher, dass ein Tick nicht zweimal bearbeitet wird. Die Methode OnTick() des CExpertAdvisor sollte idealerweise nur innerhalb der Ereignisfunktion OnTick(), kann aber auch auf anderem Weg wie z. B. durch OnChartEvent, aufgerufen werden. Ohne diesen Merker könnte die Methode OnTick() der Klasse aufgerufen werden, während sie noch den letzten Tick verarbeitet, und so den Tick mehr als einmal verarbeiten, und wenn wegen dieses Ticks eine Position eröffnet werden würde, könnte diese wenn der Tick eine Position eröffnet, würde dies oft zu einer doppelten Position Position ein zweites Mal eröffnet werden.

Die Aktualisierung der Daten ist auch notwendig, da dadurch sichergestellt wird, dass der Expert Advisor Zugriff auf die aktuellsten Marktdaten hat und nicht mit veralteten Ticks arbeitet. Wenn der Expert Advisor die Daten nicht aktualisiert, würde er den Merker zurücksetzen, die Methode beenden und auf den neuen Tick warten.

Die nächsten Schritte sind das Erkennen neuer Bars und die Überprüfung von Handelssignalen. Die Überprüfung erfolgt standardmäßig bei jedem Tick. Es ist jedoch möglich, diese Methode so zu erweitern, dass sie nur dann Signale prüft, wenn ein neues Signal erkannt wird (um die Verarbeitungszeit zu beschleunigen, insbesondere beim Backtesting und der Optimierung).

Die Klasse verfügt auch über eine Variable, m_position_reverse, die Positionen gegenüber dem aktuellen Signal umkehrt. Die hier vorgenommene Umkehr soll nur die die aktuelle(n) Position(en) neutralisieren. Im MetaTrader 4 und MetaTrader 5 'hedging mode' wird die dem aktuellen Signale entgegengesetzte Position geschlossen (diejenigen, die dem aktuellen Signal entsprechen, werden nicht berührt). Im MetaTrader 5 'netting mode' kann es immer nur eine Position geben, so dass der Expert Advisor eine neue Position gleichen Volumens und in entgegengesetzter Richtung zur aktuellen Position eröffnet, um sie zu schließen.

Das Handelssignal wird meist mit m_signals geprüft, aber auch andere Faktoren wie z. B. der Handel bei einer neuen Bar und Zeitfilter können den Expert Advisor davon abhalten, neue Positionen zu eröffnen. Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann die EA eine neue Position eröffnen.

Am Ende der Verarbeitung des Ticks setzt der Expert Advisor den Merker der Ticks auf 'false' und darf dann den nächsten Tick verarbeiten.

Der Container der Expert Advisor



Ähnlich wie andere, in früheren Artikeln besprochene Klassenobjekte sollte auch die Klasse CExpertAdvisor den für sie bestimmten Container, CExpertAdvisors, haben. Der folgende Code zeigt die Deklaration seiner Basisklasse CExpertAdvisorsBase:

class CExpertAdvisorsBase : public CArrayObj { protected : bool m_active; int m_uninit_reason; CObject *m_container; public : CExpertAdvisorsBase( void ); ~CExpertAdvisorsBase( void ); virtual int Type( void ) const { return CLASS_TYPE_EXPERTS;} virtual int UninitializeReason ( void ) const { return m_uninit_reason;} void SetContainer(CObject *container); CObject *GetContainer( void ); bool Active( void ) const ; void Active( const bool ); int OrdersTotal ( void ) const ; int OrdersHistoryTotal ( void ) const ; int TradesTotal( void ) const ; virtual bool Validate( void ) const ; virtual bool InitComponents( void ) const ; virtual void OnTick ( void ); virtual void OnChartEvent ( const int , const long &, const double &, const string &); virtual void OnTimer ( void ); virtual void OnTrade ( void ); virtual void OnDeinit ( const int , const int ); virtual bool CreateElement( const int ); virtual bool Save( const int ); virtual bool Load( const int ); };

Dieser Container spiegelt in erster Linie die öffentlichen Methoden der Klasse CExpertAdvisor wider. Ein Beispiel dafür ist die Arbeitsweise von OnTick(). Die Methode iteriert einfach über jede Instanz von CExpertAdvisor, um deren Methoden OnTick() aufzurufen:

void CExpertAdvisorsBase:: OnTick ( void ) { if (!Active()) return ; for ( int i= 0 ;i<Total();i++) { CExpertAdvisor *e=At(i); e. OnTick (); } }

Mit diesem Container ist es möglich, mehrere Instanzen von CExpertAdvisor zu speichern. Dies ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, mehrere Expert Advisor auf ein und demselben Chart auszuführen. Dazu einfach mehrere Instanzen von CExpertAdvisor initialisieren, ihre Pointer in einem einzigen Container von CExpertAdvisors speichern und dann die Methode OnTick() des Containers verwenden, um jeweils OnTick() von jeder Instanz von CExpertAdvisor aufzurufen. Dasselbe kann auch mit jeder Instanz der Klasse CExpert aus der Standardbibliothek von MQL5 unter Verwendung der Klasse CArrayObj Klasse oder ihrer abgeleiteten Klassen geschehen.

Persistenz der Daten



Einige Daten, die in einer Instanz von CExpertAdvisor verwendet werden, befinden sich nur im Arbeitsspeicher des Computers. In der Regel werden die Daten häufig in der Plattform gespeichert und der Expert Advisor erhält die benötigten Daten durch einen Funktionsaufruf von der Plattform selbst. Bei Daten, die dynamisch angelegt werden, während der Expert Advisor läuft, ist dies jedoch in der Regel nicht der Fall. Wenn die Funktion OnDeinit() ausgelöst wird,verliert der Expert Advisor in der Regel alle seine Daten.

OnDeinit() kann auf verschiedene Arten ausgelöst werden, wie z. B. das Schließen der gesamten Handelsplattform (MetaTrader 4 oder MetaTrader 5), das Entfernen des Expert Advisors vom Chart oder sogar durch eine Neukompilierung des Quellcodes des Expert Advisors. Die vollständige Liste der möglichen Ereignisse, die eine Deinitialisierung auslösen können, finden Sie über die Funktion UninitializeReason(). Wenn ein Expert Advisor den Zugriff auf diese Daten verliert, kann er sich so verhalten, als würde er zum ersten Mal auf dem Chart gestartet worden.

Die meisten flüchtigen Daten der Klasse CExpertAdvisor befinden sich in einem ihrer Mitglieder, der Instanz des COrderManager. Hier werden die Instanzen COrder und COrderStop (und deren Ableitungen) angelegt, wenn der Expert Advisor seine gewohnte Routine ausführt. Da diese Instanzen dynamisch während OnTick() erzeugt werden, werden sie beim Neuinitialisieren des Expert Advisors nicht neu erzeugt. Daher sollte der Expert Advisor eine Methode implementieren, um diese flüchtigen Daten zu speichern und abzurufen. Eine Möglichkeit, dies zu implementieren, ist die Verwendung einer abgeleiteten Klasse von CFileBin, CExpertFile. Der folgende Code-Ausschnitt zeigt die Deklaration von CExpertFileBase, seiner Basisklasse:

class CExpertFileBase : public CFileBin { public : CExpertFileBase( void ); ~CExpertFileBase( void ); void Handle( const int handle) { m_handle=handle; }; uint WriteBool( const bool value ); bool ReadBool( bool & value ); };

Hier erweitern wir CFileBin um Methoden zum Lesen und Schreiben von Daten des Typs Boolean.

Am Ende der Klassendatei wird eine Instanz der Klasse CExpertFile angelegt. Diese Instanz wird im gesamten Expert Advisor verwendet, wenn es darum geht, flüchtige Daten zu speichern oder zu laden. Alternativ könnte man auch einfach den von CObject ererbten Methoden Save und Load vertrauen und das Speichern und Laden der Daten wie gewohnt abwickeln. Dies kann jedoch ein sehr anspruchsvoller Vorgang sein. Viel Aufwand und Programmzeilen können durch die alleinige Nutzung von CFile (oder dessen Nachkommen) eingespart werden.

#ifdef __MQL5__ #include "..\..\MQL5\File\ExpertFile.mqh" #else #include "..\..\MQL4\File\ExpertFile.mqh" #endif CExpertFile file;

Der Order-Manager speichert flüchtige Daten durch seine Methode Save():

bool COrderManagerBase::Save( const int handle) { if (handle== INVALID_HANDLE ) return false ; file.WriteDouble(m_lotsize); file.WriteString(m_comment); file.WriteInteger(m_expiration); file.WriteInteger(m_history_count); file.WriteInteger(m_max_orders_history); file.WriteBool(m_trade_allowed); file.WriteBool(m_long_allowed); file.WriteBool(m_short_allowed); file.WriteInteger(m_max_orders); file.WriteInteger(m_max_trades); file.WriteObject( GetPointer (m_orders)); file.WriteObject( GetPointer (m_orders_history)); return true ; }

Die meisten dieser Daten sind von primitiven Typen, mit Ausnahme der letzten beiden, die Container der aktuellen und vergangenen Aufträge. Für diese Daten wird die Methode WriteObject von CFileBin verwendet, die lediglich die Methode Save() des zu schreibenden Objekts aufruft. Der folgende Code zeigt Save() von COrderBase:

bool COrderBase::Save( const int handle) { if (handle== INVALID_HANDLE ) return false ; file.WriteBool(m_initialized); file.WriteBool(m_closed); file.WriteBool(m_suspend); file.WriteInteger(m_magic); file.WriteDouble(m_price); file.WriteLong(m_ticket); file.WriteEnum(m_type); file.WriteDouble(m_volume); file.WriteDouble(m_volume_initial); file.WriteString(m_symbol); file.WriteObject( GetPointer (m_order_stops)); return true ; }

Wie wir hier sehen können, wiederholt sich der Vorgang beim Speichern von Objekten. Bei primitiven Datentypen werden die Daten einfach wie gewohnt in einer Datei gespeichert. Bei komplexen Datentypen wird die Methode des Objekts Save() über die Methode WriteObject von CFileBin aufgerufen.

In Fällen, in denen der CExpertAdvisor mehrfach vorhanden ist, sollte der Container CExpertAdvisors auch die Möglichkeit haben, Daten zu speichern:

bool CExpertAdvisorsBase::Save( const int handle) { if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i<Total();i++) { CExpertAdvisor *e=At(i); if (!e.Save(handle)) return false ; } } return true ; }

Die Methode ruft die Methode Save() aus jeder Instanz von CExpertAdvisor auf. Durch das einzige Handle auf eine Datei gibt es nur eine einzige Datei pro Expert Advisor. Es wäre auch möglich, dass jede Instanz von CExpertAdvisor eine eigene Sicherungsdatei erhält, aber das wäre die kompliziertere Vorgehensweise.

Der schwierigere Teil ist das Lesen der Daten. Beim Speichern der Daten werden die Werte einiger Klassenmitglieder einfach in eine Datei geschrieben. Andererseits müssten durch das Lesen der Daten die Objektinstanzen vor dem Sichern idealerweise im gleichen Zustand wiederhergestellt werden. Der folgende Code zeigt die Methode Load() des Order-Managers:

bool COrderManagerBase::Load( const int handle) { if (handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (!file.ReadDouble(m_lotsize)) return false ; if (!file.ReadString(m_comment)) return false ; if (!file.ReadInteger(m_expiration)) return false ; if (!file.ReadInteger(m_history_count)) return false ; if (!file.ReadInteger(m_max_orders_history)) return false ; if (!file.ReadBool(m_trade_allowed)) return false ; if (!file.ReadBool(m_long_allowed)) return false ; if (!file.ReadBool(m_short_allowed)) return false ; if (!file.ReadInteger(m_max_orders)) return false ; if (!file.ReadInteger(m_max_trades)) return false ; if (!file.ReadObject( GetPointer (m_orders))) return false ; if (!file.ReadObject( GetPointer (m_orders_history))) return false ; for ( int i= 0 ;i<m_orders.Total();i++) { COrder *order=m_orders.At(i); if (! CheckPointer (order)) continue ; COrderStops *orderstops=order.OrderStops(); if (! CheckPointer (orderstops)) continue ; for ( int j= 0 ;j<orderstops.Total();j++) { COrderStop *orderstop=orderstops.At(j); if (! CheckPointer (orderstop)) continue ; for ( int k= 0 ;k<m_stops.Total();k++) { CStop *stop=m_stops.At(k); if (! CheckPointer (stop)) continue ; orderstop.Order(order); if ( StringCompare (orderstop.StopName(),stop.Name())== 0 ) { orderstop.Stop(stop); orderstop.Recreate(); } } } } return true ; }

Der obige Code für den COrderManager ist im Gegensatz zur Methode Load() aus CExpertAdvisor wesentlich komplizierter. Der Grund dafür ist, dass im Gegensatz zum Order-Manager die Instanzen von CExpertAdvisor während OnInit() erstellt werden und der Container daher einfach die Methode Load() von jeder Instanz von CExpertAdvisor aufrufen müsste, anstatt die Methode ReadObject von CFileBin zu verwenden.

Klasseninstanzen, die nicht in OnInit() angelegt wurden, müssen beim Neuladen des Expert Advisors ebenfalls angelegt werden. Dies wird durch die Erweiterung der Methode CreateElement von CArrayObj erreicht. Ein Objekt kann sich nicht einfach selbst erstellen, also muss es durch sein übergeordnetes Objekt oder Container erstellt werden, oder auch nur aus der Quell- oder Headerdatei selbst. Ein Beispiel hierfür ist die erweiterte Methode CreateElement() von COrdersBase. Unter dieser Klasse ist der Container COrders (abgeleitet von COrdersBase) und das zu erstellende Objekt vom Typ COrder:

bool COrdersBase::CreateElement( const int index) { COrder*order= new COrder(); if (! CheckPointer (order)) return ( false ); order.SetContainer( GetPointer ( this )); if (!Reserve( 1 )) return ( false ); m_data[index]=order; m_sort_mode=- 1 ; return CheckPointer (m_data[index]); }

Hier haben wir nicht nur das Element erstellt, sondern auch dessen übergeordnetes Objekt oder Container eingestellt, um zu unterscheiden, ob es zur Liste der offenen Positionen (m_orders class Mitglied von COrderManagerBase) oder der geschlossenen (m_orders_history of COrderManagerBase) gehört.



Beispiele



Die Beispiele #1-#4 in diesem Artikel sind modifizierte Versionen der vier Beispiele aus dem vorherigen Artikel (siehe Cross-Plattform Expert Advisor: Eigene Stopps, Breakeven und Trailing). Betrachten wir das komplexeste Beispiel, expert_custom_trail_ha_ma_ma.mqh, eine modifizierte Version von custom_trail_ha_ma.mqh.

Vor der Funktion OnInit() haben wir die folgenden globalen Objektinstanzen deklariert:

COrderManager *order_manager; CSymbolManager *symbol_manager; CSymbolInfo *symbol_info; CSignals *signals; CMoneys *money_manager; CTimes *time_filters;

Wir ersetzen dies durch eine Instanz von CExpert. Einige der oben genannten Elemente befinden sich im CExpetAdvisor selbst (z. B. COrderManager), während der Rest in OnInit() instantiiert werden muss (z. B. Container):

CExpertAdvisors experts;

Ganz am Anfang der Methode erstellen wir eine Instanz von CExpertAdvisor. Wir rufen auch seine Methode Init() auf, die die grundlegendsten Einstellungen vornimmt:

int OnInit () { CExpertAdvisor *expert= new CExpertAdvisor(); expert.Init( Symbol (), Period (), 12345 , true , true , true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

CSymbolInfo / CSymbolManager muss nicht mehr instanziiert werden, da die Instanz der Klasse CExpertAdvisor selbst Instanzen dieser Klassen erzeugen kann.

Die benutzerdefinierte Funktion könnte ebenfalls entfernt werden, da unser neuer Expert Advisor diese nicht mehr benötigt.

Wir haben die globale Deklaration für die Container in unserem Code entfernt, so dass sie in OnInit() angelegt werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist der Container für Zeitfilter (CTimeFilters), wie im folgenden Code innerhalb der Funktion OnInit() dargestellt:

CTimes *time_filters= new CTimes();

Statt dessen werden der Instanz des CExpertAdvisors die Pointer auf die Container hinzugefügt, die zuvor dem Order-Manager "hinzugefügt" wurden. Alle anderen Container, die nicht zum Order-Manager hinzugefügt werden, müssen ebenfalls der Instanz CExpertAdvisor übergeben werden. Es wäre die Instanz des COrderManager, die die Pointer speichern würde. Die Instanz CExpertAdvisor erzeugt nur Methoden für die Hülle.



Danach fügen wir die Instanz CExpertAdvisor zu einer Instanz von CExpertAdvisors hinzu. Anschließend rufen wir die Methode InitComponents() der Instanz CExpertAdvisors auf. Damit wäre die Initialisierung aller Instanzen von CExpertAdvisor und deren Komponenten sichergestellt.

int OnInit () { experts.Add( GetPointer (expert)); if (!experts.InitComponents()) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Schließlich fügen wir den Code ein, der zum Laden benötigt wird, wenn der laufende Expert Advisor beendet wurde:

int OnInit () { file. Open (savefile, FILE_READ ); if (!experts.Load(file.Handle())) return ( INIT_FAILED ); file. Close (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wenn der Expert Advisor die Datei nicht lädt, gibt er INIT_FAILED zurück. Falls jedoch keine Sicherungsdatei greifbar ist (und daher ein INVALID_HANDLE erzeugen werden würde), wird die Initialisierung des Expert Advisors nicht fehlschlagen, da die Methode Load() von CExpertAdvisors und CExpertAdvisor beim Erhalt eines ungültigen Handles beide 'true' zurückgeben. Es besteht ein gewisses Risiko bei diesem Ansatz, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine gesicherte Datei von einem anderen Programm geöffnet wird. Stellen Sie einfach sicher, dass jede Instanz des Experten-Beraters, die auf einem Chart läuft, exklusiv ihre eigene Sicherungsdatei hat (so wie die 'magic number').

Das fünfte Beispiel ist nicht im vorherigen Artikel enthalten. Vielmehr fasst sie alle vier Expert Advisor in diesem Artikel zu einem einzigen zusammen. Er verwendet einfach eine leicht modifizierte Versionen der Funktion OnInit() jedes der Expert Advisor und deklariert sie als benutzerdefinierte Funktion. Sein Rückgabewert ist vom Typ CExpertAdvisor*. Wenn das Erstellen des Expert Advisors fehlgeschlagen wäre, würde er statt INIT_SUCCEEDEDED der Wert NULL zurückgeben. Der folgende Code zeigt die aktualisierte OnInit() der kombinierten Expert Advisor:

int OnInit () { CExpertAdvisor *expert1=expert_breakeven_ha_ma(); CExpertAdvisor *expert2=expert_trail_ha_ma(); CExpertAdvisor *expert3=expert_custom_stop_ha_ma(); CExpertAdvisor *expert4=expert_custom_trail_ha_ma(); if (! CheckPointer (expert1)) return INIT_FAILED ; if (! CheckPointer (expert2)) return INIT_FAILED ; if (! CheckPointer (expert3)) return INIT_FAILED ; if (! CheckPointer (expert4)) return INIT_FAILED ; experts.Add( GetPointer (expert1)); experts.Add( GetPointer (expert2)); experts.Add( GetPointer (expert3)); experts.Add( GetPointer (expert4)); if (!experts.InitComponents()) return ( INIT_FAILED ); file. Open (savefile, FILE_READ ); if (!experts.Load(file.Handle())) return ( INIT_FAILED ); file. Close (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Der Expert Advisor beginnt mit der Instanziierung jeder Instanz von CExpertAdvisor. Anschließend wird jeder der Pointer auf CExpertAdvisor überprüft. Wenn der Pointer nicht dynamisch ist, gibt die Funktion INIT_FAILED zurück, und die Initialisierung scheitert. Wenn jede der Instanzen die Prüfung von Pointern bestanden hat, werden diese Pointer in einer Instanz von CExpertAdvisors gespeichert. Die Instanz CExpertAdvisors (der Container, nicht die Instanz des Expert Advisor) würde dann seine Komponenten initialisieren und ggf. die vorherigen Daten laden.

Der Expert Advisor erstellt mit Hilfe von benutzerdefinierten Funktionen eine Instanz des CExpertAdvisor. Der folgende Code zeigt die Funktion, mit der die 4. Instanz des Expertenberaters angelegt wird:

CExpertAdvisor *expert_custom_trail_ha_ma() { CExpertAdvisor *expert= new CExpertAdvisor(); expert.Init( Symbol (), Period (),magic4, true , true , true ); CMoneys *money_manager= new CMoneys(); CMoney *money_fixed= new CMoneyFixedLot( 0.05 ); CMoney *money_ff= new CMoneyFixedFractional( 5 ); CMoney *money_ratio= new CMoneyFixedRatio( 0 , 0.1 , 1000 ); CMoney *money_riskperpoint= new CMoneyFixedRiskPerPoint( 0.1 ); CMoney *money_risk= new CMoneyFixedRisk( 100 ); money_manager.Add(money_fixed); money_manager.Add(money_ff); money_manager.Add(money_ratio); money_manager.Add(money_riskperpoint); money_manager.Add(money_risk); expert.AddMoneys( GetPointer (money_manager)); CTimes *time_filters= new CTimes(); if (time_range_enabled && time_range_end> 0 && time_range_end>time_range_start) { CTimeRange *timerange= new CTimeRange(time_range_start,time_range_end); time_filters.Add( GetPointer (timerange)); } if (time_days_enabled) { CTimeDays *timedays= new CTimeDays(sunday_enabled,monday_enabled,tuesday_enabled,wednesday_enabled,thursday_enabled,friday_enabled,saturday_enabled); time_filters.Add( GetPointer (timedays)); } if (timer_enabled) { CTimer *timer= new CTimer(timer_minutes* 60 ); timer.TimeStart( TimeCurrent ()); time_filters.Add( GetPointer (timer)); } switch (time_intraday_set) { case INTRADAY_SET_1: { CTimeFilter *timefilter= new CTimeFilter(time_intraday_gmt,intraday1_hour_start,intraday1_hour_end,intraday1_minute_start,intraday1_minute_end); time_filters.Add(timefilter); break ; } case INTRADAY_SET_2: { CTimeFilter *timefilter= new CTimeFilter( 0 , 0 , 0 ); timefilter.Reverse( true ); CTimeFilter *sub1 = new CTimeFilter(time_intraday_gmt,intraday2_hour1_start,intraday2_hour1_end,intraday2_minute1_start,intraday2_minute1_end); CTimeFilter *sub2 = new CTimeFilter(time_intraday_gmt,intraday2_hour2_start,intraday2_hour2_end,intraday2_minute2_start,intraday2_minute2_end); timefilter.AddFilter(sub1); timefilter.AddFilter(sub2); time_filters.Add(timefilter); break ; } default : break ; } expert.AddTimes( GetPointer (time_filters)); CStops *stops= new CStops(); CCustomStop *main= new CCustomStop( "main" ); main.StopType(stop_type_main); main.VolumeType(VOLUME_TYPE_PERCENT_TOTAL); main.Main( true ); stops.Add( GetPointer (main)); CTrails *trails= new CTrails(); CCustomTrail *trail= new CCustomTrail(); trails.Add(trail); main.Add(trails); expert.AddStops( GetPointer (stops)); MqlParam params[ 1 ]; params[ 0 ].type= TYPE_STRING ; #ifdef __MQL5__ params[ 0 ].string_value= "Examples\\Heiken_Ashi" ; #else params[ 0 ].string_value= "Heiken Ashi" ; #endif SignalHA *signal_ha= new SignalHA( Symbol (), 0 , 1 ,params,signal_bar); SignalMA *signal_ma= new SignalMA( Symbol (),( ENUM_TIMEFRAMES ) Period (),maperiod, 0 ,mamethod,maapplied,signal_bar); CSignals *signals= new CSignals(); signals.Add( GetPointer (signal_ha)); signals.Add( GetPointer (signal_ma)); expert.AddSignal( GetPointer (signals)); return expert; }

Wie wir sehen können, sieht der Code sehr ähnlich aus wie OnInit() der ursprünglichen Headerdatei des Expert Advisors (expert_custom_trail_ha_ma.mqh). Die anderen benutzerdefinierten Funktionen sind ebenfalls auf die gleiche Weise organisiert.



Abschließende Anmerkungen



Vor dem Ende dieses Artikel sollten sich jeder Leser, der diese Bibliothek nutzen möchte, über diese Faktoren informieren, die zur Entwicklung der Bibliothek beitragen:

Zum jetzigen Zeitpunkt umfasst die Bibliothek dieses Artikels über 10.000 Programmzeilen (einschließlich der Kommentare). Trotzdem ist sie immer noch in Arbeit. Um die Möglichkeiten von MQL4 und MQL5 voll auszuschöpfen, muss noch mehr Arbeit geleistet werden.

Der Autor begann mit der Arbeit an diesem Projekt vor der Einführung des 'hedging mode' in MetaTrader 5. Dies hat die Weiterentwicklung der Bibliothek stark beeinflusst. Infolgedessen ist die Bibliothek tendenziell näher den Konventionen von MetaTrader 4, als denen von MetaTrader 5. Darüber hinaus hat der Autor auch einige Kompatibilitätsprobleme mit einigen Build-Updates der letzten Jahre erfahren, die zu einigen, kleineren und größeren Anpassungen am Code führten (und Verzögerungen bei der Veröffentlichung einiger Artikel). Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels erfuhr der Autor, dass die Aktualisierungen für beide Plattformen weniger häufig und stabiler sein werden. Dieser Trend wird sich voraussichtlich weiter verbessern. Dennoch müssten eventuelle Inkompatibilitäten durch zukünftige Versionen weiterhin behoben werden.

Die Bibliothek stützt sich auf gespeicherte Daten, um den eigenen Handel zu verfolgen. Die mit dieser Bibliothek erstellten Expert Advisor sind daher in hohem Maße darauf angewiesen, dass das Speichern und Lesen von Daten zur Bewältigung eventueller Unterbrechungen des Expert Advisors benötigt werden. Künftige Arbeiten an dieser Bibliothek sowie an jeder anderen Bibliothek, die auf eine plattformübergreifende Kompatibilität abzielt, sollten darauf ausgerichtet sein, eine zustandsfreie oder nahezu zustandsfreie Implementierung zu erreichen, ähnlich wie sie in der Standardbibliothek für MQL5 implementiert ist.

Als letzte Bemerkung sollte die in diesem Artikel enthaltene Bibliothek nicht als dauerhafte Lösung angesehen werden. Vielmehr sollte es als Gelegenheit für einen reibungsloseren Übergang von MetaTrader 4 zu MetaTrader 5 genutzt werden. Die Inkompatibilitäten zwischen MQL4 und MQL5 stellen eine große Blockade für Händler dar, die beabsichtigen, auf die neue Plattform umzusteigen. Dafür muss der MQL4-Quellcode der Expert Advisor überarbeitet werden, um mit dem MQL5-Compiler kompatibel zu sein. Die in diesem Artikel vorgestellte Bibliothek dient dazu, einen Expert Advisor für die neue Plattform einzusetzen, der den Quellcode des allgemeinen Expert Advisor nur wenig oder gar nicht anpasst. Dies kann dem Händler bei seiner Entscheidung helfen, ob er MetaTrader 4 weiter verwenden oder zu MetaTrader 5 wechseln soll. Für den Fall, dass er sich für einen Wechsel entscheidet, sind nur sehr geringe Anpassungen erforderlich, und der Händler kann mit seinen Expert Advisor wie gewohnt arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn er beschließt, auf der alten Plattform zu bleiben, hat er eine Option, um später schnell zur neuen Plattform zu wechseln, sobald der MetaTrader 4 für ihn unattraktiv wird.

Schlussfolgerung



In diesem Artikel werden die Objekte der Klassen CExpertAdvisor und CExpertAdvisors vorgestellt, mit denen alle Komponenten eines plattformübergreifenden Expert Advisors integriert werden, die in dieser Artikelserie diskutiert werden. Der Artikel beschreibt, wie die beiden Klassen instanziiert und mit den anderen Komponenten eines plattformübergreifenden Expert Advisor verknüpft werden. Außerdem werden einige Lösungen für Probleme vorgestellt, mit denen sich Expert Advisor in der Regel konfrontiert sehen, wie z. B. das Erkennen der neuen Bar und das Speichern und Lesen flüchtiger Daten.

Die Programme dieses Artikels

# Name

Typ

Beschreibung

1.

expert_breakeven_ha_ma.mqh

Header-Datei

Header-Datei, des ersten Beispiels

2.

expert_breakeven_ha_ma.mq4 Expert Advisor

Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL4 des ersten Beispiels 3.

expert_breakeven_ha_ma.mq5 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL5 des ersten Beispiels 4.

expert_trail_ha_ma.mqh Header-Datei Header-Datei, des zweiten Beispiels 5.

expert_trail_ha_ma.mq4 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL4 des zweiten Beispiels 6.

expert_trail_ha_ma.mq5 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL5 des zweiten Beispiels 7.

expert_custom_stop_ha_ma.mqh Header-Datei Header-Datei, des dritten Beispiels 8.

expert_custom_stop_ha_ma.mq4 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL4 des dritten Beispiels 9.

expert_custom_stop_ha_ma.mq5 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL5 des dritten Beispiels 10.

expert_custom_trail_ha_ma.mqh Header-Datei Header-Datei, des vierten Beispiels 11.

expert_custom_trail_ha_ma.mq4 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL4 des vierten Beispiels 12.

expert_custom_trail_ha_ma.mq5 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL5 des vierten Beispiels 13.

combined.mqh Header-Datei The main header file used in the fifth example 14.

combined.mq4 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL4 des fünften Beispiels 15.

combined.mq5 Expert Advisor Datei mit dem Hauptquellcode für die Version MQL5 des fünften Beispiel

Die Dateien der Klassen dieses Artikels

#

Name

Typ

Beschreibung

1. MQLx\Base\Expert\ExperAdvisorsBase Header-Datei

CExpertAdvisors (CExpertAdvisor container, base class)

2.

MQLx\MQL4\Expert\ExperAdvisors Header-Datei CExpertAdvisors (MQL4 version)

3.

MQLx\MQL5\Expert\ExperAdvisors Header-Datei

CExpertAdvisors (MQL5 version) 4.

MQLx\Base\Expert\ExperAdvisorBase Header-Datei

CExpertAdvisor (base class) 5.

MQLx\MQL4\Expert\ExperAdvisor Header-Datei

CExpertAdvisor (MQL4 version) 6.

MQLx\MQL5\Expert\ExperAdvisor Header-Datei

CExpertAdvisor (MQL5 version) 7.

MQLx\Base\Candle\CandleManagerBase Header-Datei CCandleManager (CCandle container, base class) 8.

MQLx\MQL4\Candle\CandleManager Header-Datei CCandleManager (MQL4 version) 9.

MQLx\MQL5\Candle\CandleManager Header-Datei CCandleManager (MQL5 version) 10.

MQLx\Base\Candle\CandleBase Header-Datei CCandle (base class) 11.

MQLx\MQL4\Candle\Candle Header-Datei CCandle (MQL4 version) 12.

MQLx\MQL5\Candle\Candle Header-Datei

CCandle (MQL5 version) 13.

MQLx\Base\File\ExpertFileBase Header-Datei CExpertFile(base class) 14.

MQLx\MQL4\File\ExpertFile Header-Datei CExpertFile(MQL4 version) 15.

MQLx\MQL5\File\ExpertFile Header-Datei CExpertFile(MQL5 version)



