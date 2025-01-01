- Ausdruecke
- Arithmetische Operationen
- Zuordnungsoperationen
- Vergleichsoperationen
- Logische Operationen
- Bitorganisierte Operationen
- Andere Operationen
- Prioritaeten und Operationsordnung
Zu arithmetischen Operationen gehören additive und Multiplikationsoperationen:
|
Summe von Werten i = j + 2;
Inkrement- und Dekrementoperationen werden nur Variablen gegenüber vewendet, nicht Konstanten gegenüber. Praefixinkrement (++i) und praefixdekrement (--k) werden variable gegenüber unmittelbar vor der Verwendung dieser Variable im Ausdruck.
Postfixinkrement (i++) und Postfixdekrement (k--) werden der Variable gegenüber verwendet sofort nach der Verwendung dieser Variable im Ausdruck.
Wichtiger Hinweis
|
int i=5;
Rechnerische Probleme können auftreten, während Sie den obigen Ausdruck von einer Programmierumgebung zu einem anderen (wie zB von Borland C++ in MQL5). Im Allgemeinen hängt die Reihenfolge der Auswertung auf der Compilerimplementierung. In der Praxis gibt es zwei Möglichkeiten, um Post-Dekrement (Post-Inkrement) zu implementieren:
- Die Post-Dekrement (Post-Inkrement) wird der Variablen nach der Berechnung der ganze Ausdruck angewendet;
- Die Post-Dekrement (Post-Inkrement) wird der Variablen sofort bei der Operation angewendet.
In MQL5 derzeit ist die erste Methode zur Berechnung der Post-Dekrement (Post-Inkrement) implementiert. Aber selbst mit diesem Wissen ist es besser mit der Nutzung dieser Subtilität nicht zu experimentieren.
Beispiele:
|
int a=3;
