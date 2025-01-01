Arithmetische Operationen

Zu arithmetischen Operationen gehören additive und Multiplikationsoperationen:

Summe von Werten i = j + 2;

Substrahieren von Werten i = j - 3;

Zeichenänderung x = - x;

Multiplikation von Werten z = 3 * x;

Quotient euer Devision i = j / 5;

Rest einer Division minutes = time % 60;

Addieren von 1 zum Variablenwert i++;

Addieren von 1 zum Variablenwert ++i;

Substrahieren von 1 vom Variablenwert k--;

Substrahieren von 1 vom Variablenwert --k;

Inkrement- und Dekrementoperationen werden nur Variablen gegenüber vewendet, nicht Konstanten gegenüber. Praefixinkrement (++i) und praefixdekrement (--k) werden variable gegenüber unmittelbar vor der Verwendung dieser Variable im Ausdruck.

Postfixinkrement (i++) und Postfixdekrement (k--) werden der Variable gegenüber verwendet sofort nach der Verwendung dieser Variable im Ausdruck.

Wichtiger Hinweis

int i=5;

int k = i++ + ++i;

Rechnerische Probleme können auftreten, während Sie den obigen Ausdruck von einer Programmierumgebung zu einem anderen (wie zB von Borland C++ in MQL5). Im Allgemeinen hängt die Reihenfolge der Auswertung auf der Compilerimplementierung. In der Praxis gibt es zwei Möglichkeiten, um Post-Dekrement (Post-Inkrement) zu implementieren:

Die Post-Dekrement (Post-Inkrement) wird der Variablen nach der Berechnung der ganze Ausdruck angewendet; Die Post-Dekrement (Post-Inkrement) wird der Variablen sofort bei der Operation angewendet.

In MQL5 derzeit ist die erste Methode zur Berechnung der Post-Dekrement (Post-Inkrement) implementiert. Aber selbst mit diesem Wissen ist es besser mit der Nutzung dieser Subtilität nicht zu experimentieren.

Beispiele:

int a=3;

a++; // richtiger Ausdruck

int b=(a++)*3; // falscher Ausdruck

Sehen Sie auch

Prioritäten und Operationsordnung