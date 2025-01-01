- Stile der Indikator in den Beispielen
- Zusammenhang zwischen Eigenschaften des Indikators und entsprechenden Funktionen
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Zusammenhang zwischen Eigenschaften des Indikators und entsprechenden Funktionen
Jeder Benutzeranzeiger hat viele Eigenschaften, einige von ihnen sind obligatorisch und befinden sich immer am Anfang der Beschreibung. Das sind Eigenschaften:
- Angeben des Fensters für die Darstellung des Anzeigers – indicator_separate_window oder indicator_chart_window;
- Anzahl derIndikatorpuffer – indicator_buffers;
- Anzahl der graphischen Darstellungen des Anzeigers – indicator_plots.
Aber es gibt aich andere Eigenschaften, die sowohl durch Befehlsanweisungen des Preprozessors, als auch durch die Funktionen für Erzeugung des Benutzeranzeigers vorgegeben werden können. In der Tabelle werden diese Eigenschaften und ihnen entsprechende Funktionen beschrieben.
|
Befehlsanweisungen für Eigenschaften des Subfensters des Anzeigers
|
Funktionen des Typs IndicatorSet...()
|
Beschreibung der eingestellten Eigenschaft des Subfensters
|
indicator_height
|
Der Wert der festen Höhe des Subfensters
|
indicator_minimum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)
|
Minimaler Wert der vertikalen Achse
|
indicator_maximum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)
|
Maximaler Wet der vertikalen Achse
|
indicator_levelN
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)
|
Wert der vertikalen Achse für N Level
|
keine Befehlsanweisung des Preprozessors
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)
|
Name des dargestellten Levels
|
indicator_levelcolor
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)
|
Farbe für die Darstellung des N Level
|
indicator_levelwidth
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)
|
Breite der Linie für die Darstellung des n Levels
|
indicator_levelstyle
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)
|
Stil der Linie für die Darstellung des N Levels
|
Befehlsanweisungen für graphische Darstellungen
|
Funktionen des Typs PlotIndexSet...()
|
Beschreibung der eingestellten Eigenschaft für graphische Darstellung
|
indicator_labelN
|
PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)
|
Kurze Benennung für die graphische Darstellung mit Nummer N. Gezeigt im Fenster DataWindow und im pop-up tooltip beim bei Cursor-Beswegung darauf
|
indicator_colorN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)
|
Liniefarbe für graphische Darstellung mit Nummer N
|
indicator_styleN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)
|
Liniestil für für graphische Darstellung mit Nummer N
|
indicator_typeN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)
|
Linietyp für graphische Darstellung mit Nummer N
|
indicator_widthN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)
|
Breite der Linie für graphische Darstellung mit Nummer N
|
Allgemeine Eigenschaften des Anzeigers
|
Funktionen des Typs IndicatorSet...()
|
Beschreibung
|
keine Befehlsanweisung des Preprozessors
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)
|
Stellt passenden kurzen Namen des Anzeigers, der in der Liste der Anzeiger dargestellt werden wird (im Terminal wird durch Ctrl+I aufgerufen)).
|
keine Befehlsanweisung des Preprozessors
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)
|
Stellt die angeforderte Genauigkeit für Darstelung der Anzeigerwerte - Anzahl der Dezimalzeichen
|
keine Befehlsanweisung des Preprozessors
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)
|
Stellt die Anzahl der Levels im Fenster des Anzeigers ein
|
indicator_applied_price
|
Keine Funktion, Eigenschaft wird nur durch die Anweisung des Prepozessors eingestellt)
|
Default-Preistyp, der für Berechnung der Anzeigerwerte vewendet wird. Angegeben nur bei der Notwendigkeit, die Funktion OnCalculate()des ersten Typs zu verwenden.
Wert der Eigenschaft kann auch vom Dialog der Anzeigereigenschaften in "Parameter" - "Anwenden zu" vorgegeben wereden.
Es muss bemerkt werden, dass Numerierung der Levels und graphischer Darstellungen in Termini des Preprozessors mit eins anfaengt, während die Numerierung derselben Eigenschaften bei der Verwendung der Funktionen mit Null anfaengt, d.h. der angegebene Wert muss um 1 kleiner sein als für #property.
Es gibt einige Befehlsanweisungen, für denen keine entsprechenden Funktionen existieren:
|
Befehlsanweisung
|
Beschreibung
|
indicator_chart_window
|
Anzeiger wird im Hauptfenster dargestellt
|
indicator_separate_window
|
Anzeiger wird im selbststaendigen Subfenster dargestellt
|
indicator_buffers
|
Gibt die Anzahl der erforderlichen Anzeigerbuffer an
|
indicator_plots
|
Gibt die Anzahl der graphischen Darstellungen im Anzeiger an