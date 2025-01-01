Zusammenhang zwischen Eigenschaften des Indikators und entsprechenden Funktionen

Jeder Benutzeranzeiger hat viele Eigenschaften, einige von ihnen sind obligatorisch und befinden sich immer am Anfang der Beschreibung. Das sind Eigenschaften:

Angeben des Fensters für die Darstellung des Anzeigers – indicator_separate_window oder indicator_chart_window;

Anzahl derIndikatorpuffer – indicator_buffers;

Anzahl der graphischen Darstellungen des Anzeigers – indicator_plots.

Aber es gibt aich andere Eigenschaften, die sowohl durch Befehlsanweisungen des Preprozessors, als auch durch die Funktionen für Erzeugung des Benutzeranzeigers vorgegeben werden können. In der Tabelle werden diese Eigenschaften und ihnen entsprechende Funktionen beschrieben.

Befehlsanweisungen für Eigenschaften des Subfensters des Anzeigers Funktionen des Typs IndicatorSet...() Beschreibung der eingestellten Eigenschaft des Subfensters indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) Der Wert der festen Höhe des Subfensters indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) Minimaler Wert der vertikalen Achse indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) Maximaler Wet der vertikalen Achse indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) Wert der vertikalen Achse für N Level keine Befehlsanweisung des Preprozessors IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) Name des dargestellten Levels indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) Farbe für die Darstellung des N Level indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) Breite der Linie für die Darstellung des n Levels indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) Stil der Linie für die Darstellung des N Levels Befehlsanweisungen für graphische Darstellungen Funktionen des Typs PlotIndexSet...() Beschreibung der eingestellten Eigenschaft für graphische Darstellung indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) Kurze Benennung für die graphische Darstellung mit Nummer N. Gezeigt im Fenster DataWindow und im pop-up tooltip beim bei Cursor-Beswegung darauf indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) Liniefarbe für graphische Darstellung mit Nummer N indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) Liniestil für für graphische Darstellung mit Nummer N indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) Linietyp für graphische Darstellung mit Nummer N indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) Breite der Linie für graphische Darstellung mit Nummer N Allgemeine Eigenschaften des Anzeigers Funktionen des Typs IndicatorSet...() Beschreibung keine Befehlsanweisung des Preprozessors IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) Stellt passenden kurzen Namen des Anzeigers, der in der Liste der Anzeiger dargestellt werden wird (im Terminal wird durch Ctrl+I aufgerufen)). keine Befehlsanweisung des Preprozessors IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) Stellt die angeforderte Genauigkeit für Darstelung der Anzeigerwerte - Anzahl der Dezimalzeichen keine Befehlsanweisung des Preprozessors IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) Stellt die Anzahl der Levels im Fenster des Anzeigers ein indicator_applied_price Keine Funktion, Eigenschaft wird nur durch die Anweisung des Prepozessors eingestellt) Default-Preistyp, der für Berechnung der Anzeigerwerte vewendet wird. Angegeben nur bei der Notwendigkeit, die Funktion OnCalculate()des ersten Typs zu verwenden. Wert der Eigenschaft kann auch vom Dialog der Anzeigereigenschaften in "Parameter" - "Anwenden zu" vorgegeben wereden.

Es muss bemerkt werden, dass Numerierung der Levels und graphischer Darstellungen in Termini des Preprozessors mit eins anfaengt, während die Numerierung derselben Eigenschaften bei der Verwendung der Funktionen mit Null anfaengt, d.h. der angegebene Wert muss um 1 kleiner sein als für #property.

Es gibt einige Befehlsanweisungen, für denen keine entsprechenden Funktionen existieren: