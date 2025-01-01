Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheOperatorenZusammengesetzter Operator
- Zusammengesetzter Operator
- Operator-Ausdruck
- Rücksetzoperator return
- Konditionaloperator if-else
- Ternärer Operator ?:
- Umschalteroperator switch
- Loop-Operator while
- Loop-Operator for
- Loop-Operator do while
- Endoperator break
- Fortsetzungsoperator continue
- Matrixproduktoperator @
- Operator der Objekterzegung new
- Operator der Objektenfernung delete
Zusammengesetzter Operator
Zusammengesetzter Operator (Block) besteht aus einem oder mehreren Operatoren jedes Typs in geschweiften Klammern { }. Nach der rechten geschweiften Klammer muss kein Semikolon stehen (;).
Beispel:
|
if(x==0)
Sehen Sie auch
Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte