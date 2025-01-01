DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheOperatorenZusammengesetzter Operator 

Zusammengesetzter Operator

Zusammengesetzter Operator (Block) besteht aus einem oder mehreren Operatoren jedes Typs in geschweiften Klammern { }. Nach der rechten geschweiften Klammer muss kein Semikolon stehen (;).

Beispel:

if(x==0)
  {
   Print("invalid position x=",x);
   return;
  }

Sehen Sie auch

Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte