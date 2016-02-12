MQL5: Analyse und Umgang mit Berichten der US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde (US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde , CFTC) in MetaTrader 5





Einleitung



Das MetaTrader 5 Handels-Terminal, von MetaQuotes Software Corp. als eins der Tools für Händler entwickelt, enthält die MQL5 Programmiersprache, die Objekt-orientiertes Programmieren unterstützt. Einerseits ist MQL5 nicht mit der Vorgängerversion kompatibel - MQL4 -, anderseits besitzt sie eine Menge neuer Möglichkeiten voll funktionaler Objekt-orientierter Programmiersprache. Daher müssen Händler, die sich bereits mit MQL4 auskennen, diese (in der Tat) neue Sprache verstehen lernen. Dieser Beitrag richtet sich insbesondere an sie.

In diesem Beitrag zeige ich Ihnen, wie man folgendes Problem löst: die Notwendigkeit das Händlertool zu entwickeln, mit dem man unterschiedliche Daten der Berichte der US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde (CFTC) bekommen und analysieren kann. Um dieses Thema ging es ja bereits im Beitrag Das Meta COT Projekt - Neue Horizonte für die CFTC-Berichtsanalyse in MetaTrader 4, daher gehe ich davon aus, dass der Leser mit den Konzepten vertraut ist und wir uns hier auf die Details konzentrieren, die in diesem Beitrag nicht beschrieben sind.



Folgender Gedanke liegt zugrunde: Entwicklung eines Indikators mit dem man Daten aus von der Behörde zur Verfügung gestellten Datendateien ohne Zwischenschritte und Konvertierung erhalten kann. Und darüber hinaus noch für weitere Zwecke genutzt werden kann: die Daten als einen Indikator zeichnen, mit den Daten in anderen Indikatoren, in den Scripts für die automatische Analyse und im Expert Advisors zur Verwendung in den Handelsstrategien fortfahren.







1.Die verschiedenen COT-Berichte



Es gibt drei Arten von Berichten: Aktueller Legacy-Bericht (COT), ergänzendes Warenverzeichnis (CIT), aktueller aufgeschlüsselter Bericht (DCOT). Ihre Unterschiede sind in Tabelle 1 gezeigt.



Beschreibung

Aktuelle Legacy-Berichte Ergänzendes Warenverzeichnis Aktuelle aufgeschlüsselte Berichte Kürzel COT CIT DCOT Referenz

Aktuelle Legacy-Berichte

Ergänzendes Warenverzeichnis

Aktuelle aufgeschlüsselte Berichte

Referenz auf die jüngste Datendatei deacot2010.zip dea_cit_txt_2010.zip fut_disagg_txt_2010.zip Die in diesem Bericht aufgeführte Händler-Gruppen

nicht gewerblich

gewerblich

nicht meldepflichtig

nicht gewerblich

gewerblich

nicht meldepflichtig

Index-Händler

Hersteller/Händler/Verarbeiter/Nutzer

Swap-Dealer(Tausch-Händler)

Verwaltetes Geld/Managed Money

andere Meldepflichtige

nicht meldepflichtig



Tabelle 1 Arten der Verpflichtungen von Händler-Berichten

Informationen über Händler, die ihre Positions auf zukünftigen Märkten melden sollten sowie die Prinzipien der Klassifikation und Regelmäßigkeit der Berichte finden Sie in "Der Handel mit Aktien und Waren mit Insidern: Im Buch Geheimnisse des COT-Berichts" und im Beitrag Das Meta COT Projekt - Neue Horizonte für die CFTC-Berichtsanalyse in MetaTrader 4.



Ich beschäftige mich mit zwei Berichten, die in diesen Quellen nicht beschrieben werden.



Das Kürzel CIT steht für Verpflichtungen der Index-Händler. Dieser Bericht wird seit 2007 veröffentlicht. Die aktuelle CIT Berichts-Webseite finden sie unter https://cftc.gov/dea/options/deaviewcit.htm. Index-Händler sind in einer extra Gruppe neben den Hedgers und den Spekulanten aufgeführt.



Die Beschreibung des Ergänzenden Berichts findet sich in http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/AbouttheCOTBerichts/index.htm. All diese Index-Händler eröffnen oft Long Positions auf den Märkten und verlängern sie von Kontrakt zu Kontrakt.

Die Behörde veröffentlicht seit 2009 die Aufgeschlüsselten Verpflichtungen des Händler-Berichts, dessen Beschreibung in den erklärenden Hinweisen gefunden werden kann.



Der aufgeschlüsselte COT-Bericht erhöht die Transparenz aus den Legacy COT-Berichten durch Einteilung der Händler in die folgenden vier Kategorien: Hersteller/Händler/Verarbeiter/Nutzer, Swap-Dealer, Managed Money und andere Meldepflichtige.

Hersteller/Händler/Verarbeiter/Nutzer. Ein “Hersteller/Händler/Verarbeiter/Nutzer” ist eine Einheit, die hauptsächlich mit der Herstellung, Verarbeitung, Verpackung oder Bearbeitung einer physikalischen Ware zu tun hat und die zukünftigen Märkte zur Verwaltung oder dem Hedging von mit diesen Aktivitäten zusammenhängenden Risiken nutzt.

Ein “Hersteller/Händler/Verarbeiter/Nutzer” ist eine Einheit, die hauptsächlich mit der Herstellung, Verarbeitung, Verpackung oder Bearbeitung einer physikalischen Ware zu tun hat und die zukünftigen Märkte zur Verwaltung oder dem Hedging von mit diesen Aktivitäten zusammenhängenden Risiken nutzt. Swap-Dealer. Ein “Swap-Dealer” ist eine Einheit, die hauptsächlich mit Tauschgeschäften für einer Ware zu tun hat und die zukünftigen Märkte zur Verwaltung oder dem Hedging von mit diesen Tausch-Transaktionen zusammenhängenden Risiken nutzt. Das Gegenteil zu Swap-Händler sind spekulative Händler, wie Hedgefonds, oder traditionelle, gewerbliche Kunden, die die Risiken im Zusammenhang mit ihren Geschäften mit der physikalischen Ware verwalten.

Ein “Swap-Dealer” ist eine Einheit, die hauptsächlich mit Tauschgeschäften für einer Ware zu tun hat und die zukünftigen Märkte zur Verwaltung oder dem Hedging von mit diesen Tausch-Transaktionen zusammenhängenden Risiken nutzt. Das Gegenteil zu Swap-Händler sind spekulative Händler, wie Hedgefonds, oder traditionelle, gewerbliche Kunden, die die Risiken im Zusammenhang mit ihren Geschäften mit der physikalischen Ware verwalten. Money Manager. Im Rahmen dieses Berichts versteht man unter einem “Money Manager” einen registrierten Warenhandel-Berater (CTA), einen registrierten Terminverwalter (CPO) oder einen nicht registrierten Fonds, der von der CFTC identifiziert wurde. All diese Händler haben mit der Verwaltung und Durchführung von organisiertem Terminhandel im Auftrag ihrer Kunden zu tun.

Im Rahmen dieses Berichts versteht man unter einem “Money Manager” einen registrierten Warenhandel-Berater (CTA), einen registrierten Terminverwalter (CPO) oder einen nicht registrierten Fonds, der von der CFTC identifiziert wurde. All diese Händler haben mit der Verwaltung und Durchführung von organisiertem Terminhandel im Auftrag ihrer Kunden zu tun. Andere Meldepflichtige. Jeder andere meldepflichtige Händler, der nicht zu einer der drei anderen Kategorien gehört, taucht in der Kategorie “andere Meldepflichtige” auf.



Die komplette Liste der gemeldeten Instrumente findet sich in Anhang 2. Es gibt auch Spalten, die die Anwesenheit eines bestimmten Instruments in den CIT- und DCOT-Berichten anzeigen.





2. Einen COT-Indikator schreiben, der mit externen Daten aus CSV-Dateien arbeitet



Der Indikator funktioniert folgendermaßen. Art des Berichts (einer der in Tabelle 1 aufgeführten Berichte), der Datentyp und die Händler-Gruppe sind in den Eingabeparametern des Indikators festgelegt.

Der Datentyp kann so sein:



Netto-Long Positions



Netto Long Positions Rate in Open Interest



Williams-Index, für Netto Long Positions berechnet



Open Interest



Die Liste möglicher Datentypen ist nicht vollständig und kann leicht noch erweitert werden, um die wichtigsten Daten, die ich verwende, mit einzuschließen. Für das aktuelle Symbol werden die spezifizierten Daten von den Datendateien verlangt (wie man sie herunterlädt und entpackt wird weiter unten beschrieben). Wir verwenden die CCFTCReport Klasse für den Zugriff auf die Daten und das Herunterladen aus diesen Dateien.



Der Indikator hat folgende Struktur:



2.1 Konstanten

enum cot_type_report { COT, DCOT, CIT };

Zur Definition von Konstanten verwenden wir den Datentyp Enum . Folgende Berichtarten werden vom Indikator unterstützt:

Händler-Gruppe:

enum cot_type_traders { noncommercial, commercial, nonreportable, index, producer, swapdealers, managedmoney, otherreportables };

Datentypen, die im Indikator verwendet werden können:

enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

2.2 Klassen

Zur Speicherung verschiedener Objekte innerhalb einer einzigen Variable kann man durchaus Strukturen und Klassen verwenden. Es ist jedoch nicht möglich zwei Variablen des Strukturtyps zuzuweisen, wenn sie dynamische Arrays enthalten oder Werte vom Typ String. Deshalb haben wir Speicherung des COT-Eintrags Klasse anstatt Struktur verwendet sowie Methode zur Datenzuweisung.

class cot_record { public : datetime COT_DATE; double COT_OPENINTEREST; double COT_LONGNONCOM; double COT_SHORTNONCOM; double COT_LONGCOM; double COT_SHORTCOM; double COT_LONGNONREPORTABLE; double COT_SHORTNONREPORTABLE; double COT_LONGINDEX; double COT_SHORTINDEX; double COT_LONGPRODUCER; double COT_SHORTPRODUCER; double COT_LONGSWAPDEALERS; double COT_SHORTSWAPDEALERS; double COT_LONGMANAGEDMONEY; double COT_SHORTMANAGEDMONEY; double COT_LONGOTHERREPORTABLES; double COT_SHORTOTHERREPORTABLES; string COT_ID; string COT_NAME; void copyvar( const cot_record & from ) { COT_ID = from .COT_ID; COT_NAME = from .COT_NAME; COT_DATE = from .COT_DATE; COT_OPENINTEREST = from .COT_OPENINTEREST; COT_LONGNONCOM = from .COT_LONGNONCOM; COT_SHORTNONCOM = from .COT_SHORTNONCOM; COT_LONGCOM = from .COT_LONGCOM; COT_SHORTCOM = from .COT_SHORTCOM; COT_LONGNONREPORTABLE = from .COT_LONGNONREPORTABLE; COT_SHORTNONREPORTABLE = from .COT_SHORTNONREPORTABLE; COT_LONGINDEX = from .COT_LONGINDEX; COT_SHORTINDEX = from .COT_SHORTINDEX; COT_LONGPRODUCER = from .COT_LONGPRODUCER; COT_SHORTPRODUCER = from .COT_SHORTPRODUCER; COT_LONGSWAPDEALERS = from .COT_LONGSWAPDEALERS; COT_SHORTSWAPDEALERS = from .COT_SHORTSWAPDEALERS; COT_LONGMANAGEDMONEY = from .COT_LONGMANAGEDMONEY; COT_SHORTMANAGEDMONEY = from .COT_SHORTMANAGEDMONEY; COT_LONGOTHERREPORTABLES = from .COT_LONGOTHERREPORTABLES; COT_SHORTOTHERREPORTABLES = from .COT_SHORTOTHERREPORTABLES; }; };

Ab jetzt gehe ich davon aus, dass der Leser mit dem CSV-Format der COT-Berichte vertraut ist, das im Beitrag Das Meta COT Projekt - Neue Horizonte für die CFTC-Berichtsanalyse in MetaTrader 4 beschrieben ist. Die Klassen-Instanz dieses Typs wird zur Speicherung einer einzelnen Zeile des COT-Berichts verwendet. Ein Array dieser Klassen-Instanzen erlaubt sie zur Speicherung und bequemen Zugriff auf Felder in den COT-Einträgen zu verwenden. Die CCFTCReport Klasse wurde für Datenspeicherung und Datenzugriff entwickelt:

class CCFTCReport { private : cot_type_report type; cot_record data[]; int sizedata; string idsymbol; string terminalsymbol; public : void ~CCFTCReport(){ sizedata= 0 ; }; bool Init( cot_type_report passedtype, string sym= "" ); bool LoadFile( string filename ); string Name(); bool Type(cot_type_report passedtype); cot_type_report Type(){ return (type);}; bool TestGroup( cot_type_traders type_trader ); bool DefineIdSymbol(); bool GetString( int handle, cot_record& arr ); string GetFieldCommaDelimited( string &str); double At( datetime time,cot_type_traders type_trader,cot_type_data typedata=netlongs); };

Eine Instanz der CCFTCReport Klasse enthält den gesamten Bericht für ein einziges Symbol, wobei die Berichtsart kann COT, CIT oder DCOTsein kann.Die Aufzählungen und Klassen sind in der "cot.mqh" mit eingeschlossenen Datei enthalten.

2.3 Eingabeparameter

Die Eingabeparameter werden durch die Eingabevariablen festgelegt. Mit diesen Parametern kann man die Händler-Gruppe, den Datentyp und die benötigte Art des COT-Berichts spezifizieren:



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

2.4 OnInit Funktion

Ein Indikator hat die OnInit Funktion, die für folgende Zwecke verwendet wird: Daten-Download aus der Berichts-Datei, Prüfung der Eingabeparameter und Zuordnung der Indikator-Buffer.



Der mit der Indikator_DATA Eigenschaft initialisierte Buffer enthält Daten, die auf einem Chart grafisch dargestellt werden. Der mit der INDICATOR_CALCULATIONS Eigenschaft initialisierte Buffer enthält unmittelbare Berechnungen.



SetIndexBuffer ( 0 , BufferData, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indname); SetIndexBuffer ( 1 , BufferCalculations, INDICATOR_CALCULATIONS );

2.5 Die OnCalculate Funktion

Diese Funktion wird zur Auswahl der notwendigen Daten, der Berechnung der verlangten Daten und ihrer grafischen Darstellung verwendet.



Sehen wir uns ihre Arbeit im einzelnen an. Es wird die zweite Form des Aufrufs benutzt:



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]){

Legen wir Balken für Berechnung und grafischer Darstellung fest.



int pos=rates_total-prev_calculated- 1 ; if ( pos >= rates_total- 1 )pos--;

Und geben an, dass Elemente als Zeitreihen indiziert werden müssen.



ArraySetAsSeries(Time, true ); ArraySetAsSeries(BufferData, true ); ArraySetAsSeries(BufferCalculations, true );

Nach einigem Herumprobieren, habe ich festgestellt, dass es besser ist, für alle Arrays, die mit den Indikator-Buffer zusammenhängen, die Zeitreihen-Indizierung zu verwenden. Das gleiche gilt ebenso für Arrays, die an die OnCalculate Funktion als Parameter übertragen werden, sodass das letzte (jüngste) Element einen Index = 0 hat.



So sieht die Berechnungsschleife aus:

for ( int i=pos;i>= 0 ;i--) { cot_type_data passed = type_data; if (type_data==netlongs || type_data==netlongsrate || type_data==willams_index) { passed = netlongs; } double res = Report.At(Time[i], type_trader, type_data ); BufferCalculations[i] = res; BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time ); }

Das BufferCalculations Array wird zur Speicherung primärer Daten verwendet, die aus dem COT-Bericht ausgewählt wurden.



Das BufferData Array enthält alle Daten, die sofort auf einem Chart grafisch dargestellt werden können. Das können die Werte aus Berichten sein (Netto-Long Positions, Open Interest) sowie auch berechnete Werte (Long Positions Rate, Williams-Index) sein. Ich möchte kurz den folgenden Punkt beschreiben, für den ich keine elegante Lösung gefunden habe. An die OnCalculate Funktion übertragene Arrays werden vielleicht auf nachfolgenden Ebenen gebraucht, und wir können nur auf sie zugreifen, wenn sie in diesen Aufrufen übertragen werden, sodass ich denke, sie würden den Code überladen.

Der CalcData Funktions-Aufruf:

BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time );

Die CalcData Funktion ruft die CalcIndex Funktion auf:



double CalcData( cot_type_data type_data, int i, const datetime & Time[] ) { if ( type_data == netlongsrate ) return ( BufferCalculations[ i ] / Report.At( Time[i], type_trader, openinterest )); if ( type_data == willams_index ) return ( CalcIndex( i, Time, BufferCalculations ) ); return (BufferCalculations[i]); }

Ich musste auf das Zeit-Array innerhalb der CalcIndex Funktion zugreifen können, daher war ich gezwungen, es gemäß der Aufruf-Hierarchie zu übertragen. Stellen Sie sich nur vor wie der Code aussieht, wenn wir alle 8 Arrays verwenden müssen.







3. Datendateien herunterladen



Tabelle 1 enthält alle Links zu den Dateien. Für jedes Jahr gibt es eine extra Datei. Die Jahreszahl steht bereits im Dateinamen. So enthält z.B. die https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2010.zip Datei den Bericht für das Jahr 2010, die https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2009.zip Datei den für 2009, usw.



Man muss all diese Dateien herunterladen und in den \MQL5\files\ Ordner der Client-Terminal Installierungs-Directory entpacken. Und man muss für jedes Jahr einen eigenen extra Ordner mit einem Namen deacotXXXX anlegen, wo XXXX für die Jahreszahl steht. Das Ergebnis ist folgende Ordnerstruktur.



Abb. 1 Ordnerstuktur für die Berichte



Der Vorgang der Datenvorbereitung kann vereinfacht werden. Alle folgenden Vorgänge (Prüfung nach Aktualisierungen auf der CFTC Website, Download und Entpacken in die entsprechenden Ordner) übernimmt das "Cotdownloader" Script. Der Scriptkern (Datendownload) basiert auf dem WININET_TEST Script. Ich habe die CProgressBar Klasse verwendet, die im Beitrag Das Kurs-Histogramm (Marktprofil) und seine Implementierung in MQL5 beschrieben wird. Externe Anwendungen werden mit Hilfe von Windows API ausgeführt, was im Beitrag Automatische Optimierung eines Handelsroboters in Echtem Handel beschrieben ist.



Die Verwendung eines Scripts ist einfach - einfach an jedes Chart anhängen. Sobald es arbeitet zeigt es die Informationen über den Datendownload als Fortschrittsbalken auf dem Chart und als Textmeldung im Experts-Tab an.



Abb. 2 Datendownload







4. Anwendungsbeispiel



Um einen Indikator laufen zu lassen, muss man ihn an das Chart eines gewählten Symbols anhängen und die Eingabeparameters festlegen.







Fig. 3 Eingabeparameter des cot Indikators

Beachten Sie bitte, dass Sie jetzt ein benutzerfreundliches Abbild angeben können anstatt Variablen-Namen und Werte aufgezählter Datentypen. Und so wird's gemacht: Um den Variablen-Namen zu ersetzen, sollten Sie bei der Deklarierung einer Eingabe-Variable einen Kommentar festlegen:



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

Das gilt auch für Werte - Die Beschreibung muss bei der Deklarierung der aufgezählten Werte in den Kommentaren festgelegt werden:



enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

Sind die Eingabeparameter korrekt spezifiziert und alle Dateien heruntergeladen und entpackt, dann erscheint der Indikator in einem extra Fenster:







Fig. 4 COT Indikator

Sollten Fehler auftauchen, werden sie im "Experts"-Tab des "Toolbox"-Fenster gedruckt.



Fig. 5 Fehlermeldung





5. Hinweise zur Freigabe



Der Indikator ist nicht als voll funktionsfähiges Endprodukt dargestellt. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie man durch das Schreiben eines einfachen Codes Ergebnisse bekommt, mit denen man weiter arbeiten kann. Wir haben z.B. das Modul nicht entwickelt mit dessen Hilfe man die Art des COT-Berichts durch Client-Terminal Einstellungen, die man von einem gewissen Makler erhält, individuell anpassen kann. Diese Feature wird innerhalb der DefineIdSymbol Funktion implementiert. Dies sind seine ersten paar Zeilen:



bool CCFTCReport::DefineIdSymbol() { idsymbol= "" ; if (terminalsymbol== "USDLFX" || terminalsymbol== "DX_CONT" || StringFind (terminalsymbol, "DX" )== 0 )idsymbol= "098662" ; if ( terminalsymbol == "FC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "FC" )== 0 )idsymbol = "061641" ; if ( terminalsymbol == "LC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "LC" )== 0 )idsymbol = "057642" ; if ( terminalsymbol == "QM_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "QM" )== 0 )idsymbol = "067651" ;

Wenn Sie ein Symbol aus einem Bericht einem Symbol im Client-Terminal zuweisen müssen, sollten Sie dies manuell durch Veränderung dieses Codes tun. Ich habe mit den Einstellungen des BrocoHändler4 Terminals gearbeitet. Als Beispiele in diesem Beitrag habe ich Demo-Accounts verwendet, die auf Metaquotes-Demo und Alpari-Demo Server angelegt wurden. Für DCOT-Berichte stehen nur 2 Instrumente zur Verfügung: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber).

CIT-Berichte werden derzeit nicht unterstützt, da es auf diesen Servern keine Finanzinstrumente gibt. Sobald es sie später mal geben wird kann man ihren Support leicht mit einschließen, indem man den Kommentar in einigen Codezeilen entfernt und sie verändert.







6. Verwendung des COT-Indikators via iCustom



Ich verwende keinen Indikator in einem Formular, wie in Abb. 3 gezeigt. Die MQL5-Sprache besitzt die Möglichkeit, mit Hilfe der iCustom Funktion die individuell angepassten Indikatoren erneut zu verwenden.



6.1Einen neuen Indikator erzeugen

Für visuelle Analysen von COT-Berichten stehen mehrere Wege zur Verfügung. Einer ist z.B. ein Histogramm, das die Position verschiedener Gruppen von Händler verschiedenfarbig anzeigt.



Stellen wir uns mal folgende Aufgabe vor: Erzeugung eines COTnet Indikators, der die Position verschiedener Gruppen von Händler grafisch als ein Histogramm darstellt (gewerblich und nicht gewerblich aus den COT-Berichten). Der Benutzer muss die Möglichkeit haben den Type der Daten wählen zu können: Netto-Long Positions, Netto-Long Position Rate, Williams-Index.



Dies kann man mit dem MQL5 Assistenten, der im Beitrag MQL5: Seinen eigenen Indikator erzeugen berücksichtigt wurde, vereinfachen. Als Ergebnis sieht der Indikator-Code (der MQL5 Assistent hat die Zeichnungsstile erzeugt) folgendermaßen aus:



#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Noncommercial" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 5 #property indicator_label2 "Commercial" #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 5

#include <cot.mqh> input cot_type_data type_data = netlongs; double NoncommercialBuffer[]; double CommercialBuffer[]; int handlecomm, handlenoncomm;

Die Eingabe-Variablen, globale Variablen und Präprozessor-Direktive die Library mit Klassen mit einzuschließen sehen so aus:

Und das ist der Code der OnInit Funktion:



int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,NoncommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,CommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); cot_type_traders td = commercial; cot_type_report tr = COT; handlecomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); td = noncommercial; handlenoncomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); return ( 0 ); }

NULL – aktuelles Symbol im Client-Terminal

0 – aktueller Zeitrahmen

" cot " – Dateiname (bitte beachten, dass er ohne Erweiterung angegeben ist) unseres individuell angepassten Indikators



t d = gewerblich (die Gruppe an Händlern, die wir brauchen)

type_data = Indikatorytyp, angegeben in den Eingabeparametern

tr = COT – Art des Berichts



Schauen wir uns nun an, wie man individuell angepasste Indikatoren verwendet (anhand des Beispiels nicht gewerblicher Händler). Beim ersten Aufruf der iCustom Funktion werden die folgenden Parameter (für unseren Bericht notwendig) an die Funktion übertragen:

Als Ergebnis haben wir einen Handle der zum Erhalt der Daten des Indikators weiter verwendet wird.



if ( BarsCalculated (handlecomm)<rates_total || BarsCalculated (handlenoncomm)<rates_total) return ( 0 ); int to_copy = clctocopy(rates_total, prev_calculated ); if ( !copycotbuf(handlecomm, CommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of commercial traders" ); return ( 0 ); } if ( !copycotbuf(handlenoncomm, NoncommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of non-commercial traders" ); return ( 0 ); } return (rates_total);

Den Erhalt der Daten des Indikators übernimmt die Funktion OnCalculate

Wir haben etwas Zeit investiert, einen kurzen Code geschrieben und bekommen das als Ergebnis:







Fig. 6 Der cotnet Indikator



6.2 iCustom kann auch in Scripts verwendet werden



Stellen wir uns folgende Aufgabe: Erzeugung des cotsignals Scripts zur Berechnung statistischer Schätzungen.



Das Zeichen der Netto-Long Positions des nicht gewerblichen Händlers hat die gleiche Farbe wie die Kerze: ist es positiv, dann ist der Wochentrend eine Hausse; ist es negativ, dann ist der Trend eine Baisse.

Die Kerzenfarbe (weiß/schwarz) hängt direkt mit dem Anstieg/Abnahme Netto-Long Positions des nicht gewerblichen Händlers zusammen.

Je nach dem Williams-Index Wert, der auf den Netto-Long Positions des nicht gewerblichen Händlers berechnet wurde, ist die Kerze schwarz oder weiß. Ist es überkauft (mehr als 75%), ist die Farbe schwarz; ist es überverkauft (weniger als 25%), dann ist die Kerze weiß.



Überprüfen wir anhand der unterschiedlichen Daten der COT-Berichte welchen statistischen Vorteil wir erhalten. Am einfachsten ist, die Wahrscheinlichkeit der exakten Festlegung der wöchentlichen Kerzenfarbe abzuschätzen. Betrachten wir die folgenden Annahmen:

Wir verwenden Daten aus dem COT-Bericht. Mit Hilfe dieser Beispiele können Sie Ihre eigenen Methoden zur Interpretation von COT- Daten entwickeln und davon profitieren. In unserem Fall prüfen wir auf 150 wöchentlichen Balken der History, die einem Zeitraum von 3 Jahren entsprechen. Bevor wir ein Script schreiben, müssen wir noch die notwendigen Datentypen und Klassen festlegen:



Die Aufzählung für mögliche Statistikarten ist:



enum cot_type_statistics { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Um die Statistik für das spezifizierte Symbol zu bekommen, erzeugen wir eine spezielle Klasse:



class CCOTStatistic { private : int bars ; string symbol; double netlongsspeculantsdata[]; double willamsindexspeculantsdata[]; cot_type_statistics liststatistic[]; public : void Init( string symbol_passed, cot_type_statistics& listpassed[] ); int GetCotSignalDirection( int ibar, cot_type_statistics type_stat ); bool Get( double & probably[] ); };

Die 'Get'-Methode liefert uns die geforderte Statistik - wie, das beschreiben wir jetzt. Zuerst werden die notwendigen Arrays mit Hilfe des individuell angepassten Indikators mit Daten gefüllt. Wir brauchen die Werte der Netto-Long Positions nicht gewerblicher Händler und die die Williams-Index Werte:



if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, netlongs, COT, netlongsspeculantsdata, bars)) return ( false ); if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, willams_index, COT, willamsindexspeculantsdata, bars)) return ( false );

Der Code zur Statistikberechnung (wir müssen nur einen Parameter berechnen - die Prognosewahrscheinlichkeit für die Farbe der wöchentlichen Kerze) sieht so aus:



for ( int istat = 0 ; istat < ArraySize (liststatistic); istat++) { int cntsignals = 0 ; int cntsucsess = 0 ; for ( int i=bars- 1 ; i>= 0 ; i--) { double colorcandle=iClose(symbol, PERIOD_W1 ,i)-iOpen(symbol, PERIOD_W1 ,i); if (symbol== "USDCHF" || symbol== "USDCAD" || symbol== "USDJPY" ) colorcandle=-colorcandle; double cotdirection=GetCotSignalDirection(i,liststatistic[istat]); if (cotdirection== 0 ) continue ; cntsignals++; if (cotdirection*colorcandle> 0 ) cntsucsess++; } if (cntsignals!= 0 ) probably[istat]= 1 .*cntsucsess/cntsignals; Print ( "Calculation complete for " ,symbol,GetStringTypeStatistic(liststatistic[istat]), " the correct forecast probability=" , DoubleToString (probably[istat], 2 )); Print ( "Total signals:" ,cntsignals, "success:" ,cntsucsess); }

bool LoadDataFromCOTIndicator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, cot_type_traders type_trader, cot_type_data type_data , cot_type_report type_report, double & loadto[], int nbars ) { int cothandle; nbars+= 10 ; cothandle = iCustom ( symbol , timeframe, "cot" , type_trader, type_data, type_report );

Die LoadDataFromCOTIndikator Funktion ist kompliziert, da hier zahlreiche Prüfungen durchgeführt werden müssen, damit man Daten vom Indikator erhält. Also müssen wir sie uns im Einzelnen ansehen:

In der letzten Zeile erhalten wir den Handle des individuell angepassten Indikators mit dessen Hilfe man die Daten aus den Buffern bekommt.



Hier müssen wir überprüfen, ob der Indikator erfolgreich erzeugt wurde:



if ( cothandle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "Error in indicator creation for symbol " , symbol ); return (false); }

Wir müssen nach History-Daten suchen, die wir brauchen:



int n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) {

Sind nicht genügend History-Daten vorhanden, müssen wir welche laden:



Print ( "Loading history for " , symbol ); CheckLoadHistory( symbol ,timeframe, loadtm ); n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) { Print ( "Not enough history for the " +symbol, " total " , n, "bars" ); return (false); } }

Die BarsSinh (liefert die Anzahl der Balken, die auf dem spezifizierten Symbol und dem Zeitrahmen vorhanden sind) und CheckLoadHistory (Download der History) Funktion beruhen auf dem Script code aus der MQL5 Referenz.



Bevor wir die Daten aus dem Indikator-Buffer verwenden können, müssen wir überprüfen, ob die Daten vorbereitet worden sind, denn die Anwesenheit eines Handles allein heißt noch lange nicht, dass die Berechnung auch abgeschlossen ist.



Der nächste Aufruf führt diese Prüfung durch und wartet, wenn die Berechnung abgeschlossen ist:



if ( !WaitForCalculcateIndicator( cothandle ) ){ Print( "Timeout for the COT indicator calculation" ); return ( false ); }

Die Daten sind OK, jetzt müssen wir sie kopieren:



int res = CopyBuffer (cothandle, 0 , 0 , nbars, loadto );

Danach überprüfen wir, ob die Daten auch erfolgreich kopiert wurden:



if ( res != nbars ){ Print ( "Error in obtaining the data, " , MyErrorDescription( _LastError ) ); return (false); }

Und schließlich



return (true);

haben wir dann die Daten und liefern sie in da Array, dass von einem Funktionsparameter übertragen wurde.

Die so entstandene Statistik wird in die CSV-Datei geschrieben, denn zu diesem Zweck wurde ja die CCOTOutFile Klasse entwickelt:



class CCOTOutFile { private : string filename; int handle; public : bool Init( string passedname ); void PutString( string symbol, double & probably[] ); void PutHeader( cot_type_statistics& arrheaders[] ) ; void ~CCOTOutFile(){ FileClose (handle); } };

Sie erzeugt die Datei mit den Ausgabedaten, schreibt Strings im .csv-Format, erzeugt die Kopfzeile und schließt die Datei während der Vernichtung der Klasseninstanz.



Der Code für das Script ist nur kurz, denn alle notwendigen Libraries sind bereits schon geschrieben.



Die Eingabeparameter und mit eingeschlossenen Libraries:



input int NBars = 150 ; #include <common.mqh> #include <cot.mqh>

Liste der Symbole für die Analyse:



string listsymbols[] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "XAUUSD" };

Objekt-Initialisierung:



void OnStart () { CCOTOutFile outfile; if ( !outfile.Init( "cotw1signals.csv" ) ) return ;

Liste der Statistik zur Berechnung:



cot_type_statistics list_statistic[]= { speculantsign, speculantchange, willamszones };

CSV-Datei Kopfzeile wird geschrieben:



outfile.PutHeader( list_statistic );

In der Hauptschleife erhalten wir die Statistik für jedes Symbol und Signal und schreiben die Ergebnisse in eine Datei:



for ( int i = 0 ; i < ArraySize (listsymbols); i++ ) { Print ( "Analysis for " +listsymbols[i] ); CCOTStatistic stat; stat.Init( listsymbols[i ], list_statistic ); double probably[]; if ( !stat.Get( probably ) ) { Print ( "Error in statistics calculation for the symbol " , listsymbols[i] ); return ; } outfile.PutString( listsymbols[i], probably ); } Print ( "Calculation complete." ); }

Das Script ist auf einem Alpari-Demo Server getestet worden. Wenn Sie es auf einem MetaQuotes-Demo Server laufen lassen, wird die Meldung "Fehler bei der Statistik-Berechnung für das XAUUSD Symbol" erscheinen, denn dieses Symbol ist jetzt nicht verfügbar.



Das Ergebnis der Ausführung des Scripts ist eine Datei, die folgendermaßen aussieht:







Um sie verständlicher zu machen, öffnen wir sie in Excel, berechnen die Durchschnittswerte und erzeugen das Histogramm der Wahrscheinlichkeiten:



Fig. 8 Prognosewahrscheinlichkeit



0,54 – Zeichen für nicht gewerbliche Händler;

0,50 – Volumenänderungen bei Netto-Long Positions nicht gewerblicher Händler;

0,48 – die überkauft/überverkauft Bereiche des Williams-Index.

Die Prognoseergebnisse sind für alle Symbole gleich. Die gemittelten Werte der korrekten Prognosewahrscheinlichkeit für unterschiedliche Signaltypen sind:

Wie Sie sehen, haben wir für die Netto-Long Positions nicht gewerblicher Händler die besten Prognoseergebnisse erhalten. Am schlechtesten schneiden die Bereiche des Williams-Index ab. Der Wert 0,48 besagt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Kerze = 0,52 ist, selbst wenn der Williams-Index überkauft ist und eine schwarze Kerze, falls er überverkauf tist. Daher ist seine Verwendung in der Form wie sie von Williams gezeigt wird, nicht logisch. Vielleicht können die Ergebnisse mit Hilfe größerer Zeiträume - einem Monat oder länger - verbessert werden. Wir haben alle auf den Demo-Servern und in den COT-Berichten vorhandenen Symbole verwendet.





Fazit

Die Indikatoren mit komplizierten Algorithmen, die für den Zugriff auf externe Datenquellen verwendet werden;

Ihre Wiederverwendung in anderen Indikatoren, Scripts und Expert Advisors;

Die Implementierung eigener Algorithmen für statistische und quantitative Analyse.

Objekt-orientiertes Programmieren bringt eine erheblich Zeitersparnis im Hinblick auf Fehlersuche und Behebung.



Fehlersuchprogramm.



Leichte Migration von MQL4 auf MQL5.



Die Implementierung des Objekt-orientierten Modells ist dann gelungen, wenn es leicht zu verwenden ist



Die Dokumentation ist gut und klar aufgebaut.



Die Integration mit W indows API erweitert die Plattform, da nun z.B. die Arbeit mit Internetseiten möglich ist.

MQL5 ist ein Tool mit dem Sie den gesamten Zyklus an Aufgaben programmieren können, der zur Entwicklung eines Handelssystems notwendig ist:

Nachteile:

Mangel an notwendigen, primitiven Funktion für einen Zugriff auf Zeitreihen (wie Time[], Open[], Close[] und andere in MQL4)

Beim Zugriff auf Daten müssen zahlreiche Überprüfungen durchgeführt werden, ob auf sie auch zugegriffen werden kann und es ist notwendig sie in ihren Einzelheiten zu verstehen.



Das größte Problem für mich war der Zugriff auf die historischen Daten:

Es gibt zwar ein Fehlersuchprogramm, aber mit kaum wirklich nützlichen Features: es gibt keine Fehlersuche bei Indikatoren und des weiteren ist es auch nicht möglich komplizierte Objekte, wie Arrays und Klassen zu prüfen. Diese Aufzählung der Vor- und Nachteile ist nicht vollständig. Ich habe hier nur das aufgeführt, was mir während des Verfassens dieses Beitrags aufgefallen ist.







Anhang 1 Liste der Dateien

Alle Dateien finden sich im Client-Terminal Ordner. Entpacken Sie diese Dateien aus sources.zip in den Client-Terminal Ordner.

№ Dateiname

Beschreibung

1 MQL5\Files\unzip.exe

Windows-Anwendung zum Entpacken von .zip Archiven

2 MQL5\Include\Cdownloader.mqh

Klasse, die CFTC-Archive aus dem Internet herunterlädt

3 MQL5\Include\ClassProgressBar.mqh

Klasse CProgressBar, mit deren Hilfe der Download-Vorgang im Chartfenster angezeigt wird

4 MQL5\Include\common.mqh

Gemeinsame Funktionen und Konstanten, die in allen Indikatoren und Scripts verwendet werden

5 MQL5\Include\cot.mqh

Klasse CCFTCReport, die die Daten aus COT-Berichten auswählt

6 MQL5\Include\ErrorDescription.mqh

Fehlerbeschreibungs-Library

7 MQL5\Indikators\cot.mq5

Der Basisindikator cot

8 MQL5\Indikators\cotnet.mq5

Der Indikator cotnet, ein einfaches Anwendungsbeispiel des cot.mq5 benutzerdefinierten Indikators

9 MQL5\Scripts\cotdownloader.mq5

Script cotdownloader: lädt die ArchivDateien aus dem Internet herunter

10 MQL5\Scripts\cotsignals.mq5

Script cotsignals: Beispiel einer statistischen Analyse von COT-Berichten





Tabelle 2 Liste der Dateien

Anhang 2 Liste aller in COT -Berichten verfügbaren Symbole



№

Symbolname

ID an der Börse ID im Client-Terminal In CIT vorhanden In DCOT vorhanden 1 WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE 001602 ZW x x 2 WHEAT - KANSAS CITY BOARD OF TRADE 001612 x x 3 WHEAT - MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE 001626 x 4 CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE 002602 ZC x x 5 OATS - CHICAGO BOARD OF TRADE 004603 ZO x 6 SOYBEANS - CHICAGO BOARD OF TRADE 005602 ZS x x 7 MINI SOYBEANS - CHICAGO BOARD OF TRADE 005603 x 8 SULFUR FINANCIAL INSTRUMENT - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006261 x 9 CARBON FINANCIAL INSTRUMENT - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006268 x 10 RGGI CO2 ALLOWANCE 2009 - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 00626U x 11 SOYBEAN OIL - CHICAGO BOARD OF TRADE 007601 ZL x x 12 U.S. TREASURY BONDS - CHICAGO BOARD OF TRADE 020601 ZB 13 LONG-TERM U.S. TREASURY BONDS - CHICAGO BOARD OF TRADE 020604 14 GULF # 6 FUEL 3.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165A x 15 NY RES FUEL 1.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165B x 16 EUR 1% FUEL OIL NWE CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165C x 17 EUR 3.5% FUEL OIL RTD CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165E x 18 SING FUEL OIL 180 CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165G x 19 EAST WEST FUEL OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165I x 20 NY 1% V GULF 3% FUEL OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165T x 21 NO. 2 HEATING OIL 022651 x 22 SING GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265J x 23 SING GASOIL/RDAM GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265T x 24 NYMEX HEATING OIL/RDAM GASOIL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265U x 25 GASOIL (ICE) SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265V x 26 UP DOWN GC ULSD VS HO SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A13 x 27 SING GASOIL BALMO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A22 x 28 NATURAL GAS ICE HENRY HUB - ICE OTC 023391 x 29 NATURAL GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 023651 QG x 30 MICHCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365A x 31 M-3 BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365C x 32 TCO BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365D 33 NGPL TEXOK BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365G x 34 NGPL MIDCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365K x 35 WAHA BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365O x 36 HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 023A10 x 37 CBT ETHANOL - CHICAGO BOARD OF TRADE 025601 x 38 CHICAGO ETHANOL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 025651 x 39 SOYBEAN MEAL - CHICAGO BOARD OF TRADE 026603 ZM x 40 JAPAN C&F NAPTHA SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03265C x 41 COTTON NO. 2 - ICE FUTURES U.S. 033661 CT x x 42 HENRY HUB BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035652 x 43 HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035653 x 44 NW PIPE ROCKIES BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035654 x 45 PANHANDLE BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035655 x 46 HENRY HUB SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03565B 47 HENRY HUB PENULTIMATE GAS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03565C x 48 ROUGH RICE - CHICAGO BOARD OF TRADE 039601 ZR x 49 FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE - ICE FUTURES U.S. 040701 JO x 50 2-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE 042601 51 10-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE 043602 ZN 52 5-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE 044601 53 30-DAY FEDERAL FUNDS - CHICAGO BOARD OF TRADE 045601 ZQ 54 MILK Class III - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 052641 x 55 LEAN HOGS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 054642 HE x x 56 LIVE CATTLE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 057642 LC x x 57 RANDOM LENGTH LUMBER - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 058643 LB x 58 FEEDER CATTLE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 061641 FC x x 59 PJM ELECTRICITY MONTHLY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064657 x 60 ISO NEW ENGLAND LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465H x 61 PJM CAL MONTH OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465M x 62 ISO NEW ENG OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465S x 63 CINERGY CAL MONTH LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A01 x 64 CINERGY OFF PEAK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A02 65 PJM N ILL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A34 x 66 PJM JCPL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A48 x 67 PJM PEPCO PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A50 x 68 PJM PSEG PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A54 x 69 PJM WESTERN PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A56 70 PJM WESTERN PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A58 x 71 PJM WESTERN OFF PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A59 x 72 ISO NEW ENG INT HUB PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A60 x 73 MW IND TRANS PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A62 x 74 NYISO ZONE 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A66 75 ISO NEW ENG HUB OFF PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A78 76 MT BELVIEU PROPANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665O 77 MT BELVIEU ETHANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665P x 78 MT BELV NORM BUTANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665Q x 79 MT BELV NAT GASOLINE 5 DEC SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665R x 80 CRUDE OIL LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE 067411 x 81 CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 067651 QM x 82 WTI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765A x 83 DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765G x 84 WTI CRUDE OIL FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765I x 85 BRENT FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765J x 86 BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765N x 87 BRENT-DUBAI SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765O x 88 COCOA - ICE FUTURES U.S. 073732 CC x x 89 PALLADIUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 075651 PA x 90 PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 076651 PL x 91 SUGAR NO. 11 - ICE FUTURES U.S. 080732 SB x x 92 COFFEE C - ICE FUTURES U.S. 083731 KC x x 93 SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. 084691 SI,XAGUSD,ZI x 94 COPPER-GRADE #1 - COMMODITY EXCHANGE INC. 085692 HG x 95 GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. 088691 GC,GOLD,XAUUSD x 96 RUSSIAN RUBLE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 089741 USDRUB,USDRUR 97 CANADIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 090741 6C,USDCAD 98 SWISS FRANC - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 092741 6S,USDCHF 99 MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 095741 100 BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 096742 6B,GBPUSD 101 JAPANESE YEN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 097741 6J,USDJPY 102 U.S. DOLLAR INDEX - ICE FUTURES U.S. 098662 DX 103 EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 099741 6E,EURUSD 104 GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 111659 XRB x 105 RBOB CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 11165K x 106 NEW ZEALAND DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 112741 6N,NZDUSD 107 VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE 011700 108 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHICAGO BOARD OF TRADE 124601 109 3-MONTH EURODOLLARS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 132741 110 S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 138741 111 E-MINI S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 13874A ES,SPX 112 NASDAQ-100 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209741 NQ 113 NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209742 114 DOW JONES UBS EXCESS RETURN - CHICAGO BOARD OF TRADE 221602 115 AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 232741 6A,AUDUSD 116 RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE - ICE FUTURES U.S. 23977A 117 NIKKEI STOCK AVERAGE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240741 118 NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240743 119 E-MINI MSCI EAFE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244741 120 E-MINI MSCI EMERGING MARKETS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244742 121 INTEREST RATE SWAPS 10YR - CHICAGO BOARD OF TRADE 246602 122 INTEREST RATE SWAPS 5YR - CHICAGO BOARD OF TRADE 247602 123 S&P GSCI COMMODITY INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 256741 124 SING JET KERO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 26265D 125 E-MINI S&P 400 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 33874A 126 GULF JET NY HEAT OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465A x 127 SING JET KERO GASOIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465C x 128 JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465D x 129 GULF # 6 FUEL OIL CRACK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565A x 130 3.5% FUEL OIL RDAM CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565C x 131 NAPTHA CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86665A x 132 GASOIL CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86765C x





Tabelle 3 Liste aller in COT-Berichten verfügbaren Symbole



