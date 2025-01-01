Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheOperatorenOperator-Ausdruck
- Zusammengesetzter Operator
- Operator-Ausdruck
- Rücksetzoperator return
- Konditionaloperator if-else
- Ternärer Operator ?:
- Umschalteroperator switch
- Loop-Operator while
- Loop-Operator for
- Loop-Operator do while
- Endoperator break
- Fortsetzungsoperator continue
- Matrixproduktoperator @
- Operator der Objekterzegung new
- Operator der Objektenfernung delete
Operator-Ausdruck
Jeder Ausdruck, der mit Semikolon (;) beendet, ist ein Operator. Weiter folgen Beispiele von Operatoren-Ausdrücke.
Operator der Zuordnung:
Identifikator = Ausdruck;
|
x=3;
Im Ausdruck kann Operator der Zuordnung mehrmals auftreten. In diesem Fall wird der Ausdruck von rechts nach links bearbeitet.
Operator des Funktionsaufrufs:
Funktionsname (Argument1,..., ArgumentN);
|
FileClose(file);
Leerer Operator
Besteht ausschliesslich aus Semikolon (;) und wird verwendet für die Bezeichnung von Leerkoeper der Steueranweisung.
Sehen Sie auch
Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte