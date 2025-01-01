DokumentationKategorien
Operator-Ausdruck

Jeder Ausdruck, der mit Semikolon (;) beendet, ist ein Operator. Weiter folgen Beispiele von Operatoren-Ausdrücke.

Operator der Zuordnung:

Identifikator = Ausdruck;

  x=3;
  y=x=3; 
  bool equal=(x==y);

Im Ausdruck kann Operator der Zuordnung mehrmals auftreten. In diesem Fall wird der Ausdruck von rechts nach links bearbeitet.

 
Operator des Funktionsaufrufs:

Funktionsname (Argument1,..., ArgumentN);

  FileClose(file);

 
Leerer Operator

Besteht ausschliesslich aus Semikolon (;) und wird verwendet für die Bezeichnung von Leerkoeper der Steueranweisung.

