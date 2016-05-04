Wie wir MetaTrader Signals Service und Social Trading entwickelt haben

MetaTrader Social Trading erschien im Sommer 2012. Das war es, als wir schließlich beschlossen einen neuen Service für automatische Handelskopien - Trading Signale. Trading-Signale. Die Idee dieses Projektes war es, Trading zu einem weiter verbreiteten Phänomen zu machen: die Zielgruppe waren Neulinge im Trading ohne Erfahrung oder besondere Fähigkeiten. Die hohen Anforderungen wurden für den neuen Dienst bestimmt: Übersichtlichkeit, höchste Verfügbarkeit, unabhängig von Fähigkeiten und Wissen, ein transparenter Betriebs-Mechanismus und den Schutz der Abonnenten.

Die Frist für die Einführung war der Anfang Oktober, dem Beginn der Automated Trading Championship 2012. Dieser Online-Wettbewerb war der ideale Ort für die Einführung und um dem neuen Dienst zu testen, weil er immer die Aufmerksamkeit einer großen Zahl von Händlern anzog. Tatsächlich wurden die Signale von den Händlern begrüßt: die Einführung des Dienstes während der Championship ermöglicht Benutzern den Handel von erfolgreichen Teilnehmern auf ihren eigenen MetaTrader 5 Konten zu kopieren. Das war ein ganz neues Feature im Wettbewerb.





Einen Monat später, im November 2012, erschien die Unterstützung für Handelssignale in der MetaTrader 4 Plattform. Anbieter von Signalen erhielten Zugang zu einem Publikum von Millionen von potenziellen Investoren, und der Service begann an Schwung zu gewinnen. Anfang November wurden etwa 10 Signale täglich hinzugefügt, am Ende des Monats wurden jeden Tag bis zu 25 registriert.

Abonnenten Sicherheit

In der Anfangsphase war unsere Aufgabe, einen massiven Service zur Signalverteilung zu schaffen, der die Teilnehmer vor einer Verbindung zu unrentablen Signale schützen würde. Händler-Schutz war die oberste Priorität, da wir die Gefahr des Kopie-Handel verstanden, was zu einem Verlust des Geldes führen könnte. Also beschlossen wir, Signale auf dem Prinzip einer Qualitätsbewertung zu verteilen, die auf der Grundlage einer Vielzahl von Parametern berechnet wird. Je höher die Qualitätsstufe, desto höher die Position des Signals in der Liste, und desto größer ist seine Glaubwürdigkeit bei den potenziellen Abonnenten. In diesem Schema erscheinen potenziell gefährliche Signale am Ende der Liste.

Doch nicht nur die Bewertung schützt Benutzer vor der Gefahr ein Verlust-Signal zu abonnieren. Je nach Risikograd kann die Abonnement-Option für einige Signale deaktiviert werden. In besonderen Fällen wird eine Warnmeldung angezeigt, wie 'Ein großer Verlust kann wieder auf dem Konto auftreten', 'Dies ist ein neu eröffnetes Konto, und die Handelsergebnisse können von zufälliger Natur sein', 'Niedrige Handelsaktivitäten - nur 3 Trades im letzten Monat festgestellt', usw.

Wir implementierten außerdem zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: Signalanbieter wissen nicht, wer ihre Abonnenten sind (sie kennen nur die Anzahl der Signal-Abonnenten), jedes Geschäft trägt eine eindeutige digitale Signatur, Service-Entwickler sammeln keine persönlichen Daten der Teilnehmer und haben keinen Zugang zu ihren Konten. Wir haben alles getan, Sicherheit zu gewährleisten und helfen Ihnen den Service zu genießen, seien Sie überzeugt, dass Ihr Konto ist geschützt.



Signal Statistiken

Viel Arbeit wurde getan um die Statistik der Signale zu verbessern. Wenn er ein geeignetes Signal ausgewählt, überprüft ein Trader in erster Linie sorgfältig die Statistiken, um zu verstehen, wie erfolgreich die Signalanbieter handelt und wie zuverlässig die Signale sind. Daher war es wichtig, eine angemessene Darstellung der Handelsstatistiken zur Verfügung zu stellen.



Zu Beginn des Signale-Service im Herbst 2012, waren nur die beiden grundlegenden Diagramme von Wachstum und Kontostand verfügbar. Das erste zeigte das Einlagenwachstum in Prozent berechnet auf der Grundlage der Ergebnisse der Handelsgeschäfte, das zweite Diagramm zeigte, den Betrag der Mittel auf dem Konto ohne schwebenden Gewinn von offenen Positionen.

Ein wenig später, Anfang 2013, haben wir ein neues Diagramm hinzugefügt, das die Verteilung der Symbole und das Sell/Buy-Verhältnis zeigte. Dies ermöglichte den Service-Benutzer ein besseres Verständnis der Handelsstrategie eines ausgewählten Signale Anbieters zu erhalten.









Im Sommer 2013 haben wir das "Eigenkapital" Diagramm hinzugefügt, um das Konto Eigenkapital zeigt und offene Positionen berücksichtigt. Ein paar Monate später wurden die Statistiken wieder deutlich erweitert: eine vertikale Linie erschien in den Wachstums- und Kontostand-Diagrammen, um das Trading in vor und nach der Verbindung zu unterteilen, und danach wurde eine Farbänderung eingeführt, für jede nicht-Handel-Transaktion (Ein- oder Auszahlung), eine neue Option zum Verfolgen der besten und der schlechtesten Handelsreihe wurde den Statistiken hinzugefügt. Das Ziel dieser Änderungen war es, potentiellen Abonnenten ein vollständiges Bild des von Anbietern bereitgestellten Signals zu bieten.





Mit dem gleichen Ziel vor Augen, ein wenig früher, im Januar 2013 haben wir eine einzigartige Innovation für die gesamte Branche eingeführt Visualisierung auf Charts. Diese neue Funktion hat der Service noch komfortabler für Trader, denn jetzt können sie die gesamte Historie des Signal-Handel auf Charts sehen. Eine einzelne Schaltfläche öffnet Charts aller Währungspaare, die auf dem Signal Konto gehandelt wurden. Trotz der einzigartigen Natur dieses Dienstes, haben Trader sich sehr schnell daran gewöhnt und begann ihn als integralen Bestandteil des Kopie-Trading wahrzunehmen. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir den Standard für Exzellenz in Social Trading gesetzt haben. Der Hauptkonkurrent von MetaQuotes ist MetaQuotes, so dass die Entwicklung des Dienstes ähnlich ist, wie ein Rennen mit uns selbst. Wo andere sich auf ihren Lorbeeren von ersten kleinen Erfolgen ausgeruht hätten, sind wir immer einen Schritt voraus und sind ständig bestrebt, Kopie Handelsmechanismen zu verbessern.





Die Signale in MetaTrader sind wie ein lebender Organismus, sie entwickeln sich in Übereinstimmung mit den von den Entwicklern diktierten Gesetzen. Wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Situation, und wir beobachten ständig die Qualitätsbewertungen, wählen die Kriterien der Signalauswertung und ändern die Berechnungsformel. Diese Aktionen sollen nur die besten und als erfolgreich bewährten Signale in die Top-Liste fördern.







Kompatibilität von Handelsbedingungen des Abonnenten und des Signalanbieters

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Signal-Service ist die Kompatibilität der Handelsbedingungen des Abonnenten und des Signalanbieter. Dies ist ein entscheidendes Element für den normalen Betrieb des Dienstes, da die Unterschiede in den Bedingungen zu einer schlechteren Kopierqualität führen können oder sogar zur völligen Unfähigkeit Trades zu kopieren. Wenn die Handelsbedingungen nicht vereinbar sind, ist ein Signal, entweder unsichtbar für den Teilnehmer, oder ist in der Liste der verbotenen Abonnements. Es ist wichtig, dass der Teilnehmer immer über die Differenzen mit der Anbieter-Handelsbedingungen informiert ist, sowohl bei der Anmeldung und bei jeder Synchronisierung des Terminals mit dem Signal-Server.





Im Laufe der Zeit haben wir dieses Element weiter verbessert. Es begann als ein Vergleich der Kontoeinstellungen des Abonnenten mit denen des Signalanbieter (Anlagewährung und Hebelkräfte), dann wurde der Vergleich der Einstellungen für jedes Handelsinstrument eingeführt. Aus dem Vergleich der Handelsbedingungen in dem Terminal des Abonnenten, kamen wir zum Anbieten dieses Vergleichs für Abonnements, der auf der mql5.com Webseite durchgeführt wurde. Nach einiger Zeit haben wir Zuordnung von Instrumenten - jetzt, ohne die Übereinstimmung eines Instruments zu definieren, kann der Dienst das am besten geeignete finden.

Wenn beispielsweise der Abonnement kein EURUSD hat, was von dem Anbieter gehandelt wird, können Signale für EURUSD.m kopiert werden, wenn der Abonnement dieses hat. Mapping hat die Möglichkeiten des Copy-Trading stark erweitert, da auch auf verschiedenen Servern der gleichen Broker Namen der Instrumente variieren können.

Wir werden weiterhin den Signal-Service verbessern

Wir werden weiterhin den Signal-Service verbessern, die Mechanismen ausbauen, neue Funktionen hinzuzufügen und Fehler beheben. Der MetaTrader Signal-Service 2012 und der aktuelle MetaTrader Signal-Service sind wie zwei völlig unterschiedliche Dienste. Derzeit implementieren wir einen virtuellen Hosting-Cloud Service, der aus einem Netzwerk von Servern besteht die bestimmte Versionen des MetaTrader Client-Terminal unterstützen. Trader müssen nur 5 Schritte abschließen, um die virtuelle Kopie ihres Terminal mit minimaler Netzwerklatenz zu den Handels-Servern ihrer Broker direkt aus dem MetaTrader Client-Terminal zu mieten. Dies wird rund um die Uhr Betrieb des Terminals bieten, wo Händler Trades von Signalanbietern kopieren. Darüber hinaus planen wir noch bessere Statistiken von Signalen einzuführen und eine neue Option bieten für Trader bereitzustellen, um ihr eigenes Portfolio an Signalen zu bilden.



