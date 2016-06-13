MQL5.com Freelance: Einnahmequelle für Entwickler (Infografik)
Vier Jahre sind seit der Einführung des Freelance-Services von MQL5 vergangen. Im Juni 2010 wurde er zusammen mit dem Zahlungsservice eingeführt und ermöglichte den Benutzern, die Entwicklung von MQL-Anwendungen zu beauftragen und zu bezahlen, ohne die Webseite MQL5.com zu verlassen. Damals hieß der Service Jobs und niemand konnte sich vorstellen, was die Zukunft für ihn bringen würde.
Zum vierten Geburtstag des Freelance-Services von MQL5 haben wir eine Infografik erstellt, die die Ergebnisse des Services für seine bisherige Lebensdauer vorführt. Die Zahlen sprechen für sich: Über 10.000 Aufträge mit einem Gesamtwert von etwa 600.000 $ wurden bislang ausgeführt und 3.000 Kunden und 300 Entwickler haben den Service bereits genutzt.
Sehen Sie sich die interessanten bislang gesammelten Daten an. Diese Zahlen wurden bisher noch nie veröffentlicht. Eine ähnliche Grafik mit den Ergebnissen des Market-Services wird ebenfalls bald bereitgestellt.
