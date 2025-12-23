Diskussion zum Artikel "Wie man mit dem MQL5-Freelance-Service Bestellungen von Händlern umsetzt und Gewinn macht"
Der eingebaute Übersetzer ist spezifisch - arbeiten Sie https://www.mql5.com/en/job/215046:
- Schreiben Sie etwas über sich, Ihre wichtigsten Fähigkeiten und Ihre Beteiligung an verschiedenen Projekten.
- Nennen Sie Ihre Vorteile als Auftragnehmer, laden Sie einen guten Avatar hoch und stellen Sie ein hochwertiges Bild auf das Cover.
- Beschreiben Sie bereits abgeschlossene Aufträge oder einfach interessante Fälle aus der Praxis an Ihrer Wand.
Ich frage mich, - für persönliche Arbeit kann er Sie wählen, aber wenn NICHT persönliche Arbeit - wählt er einen Entwickler blind? Sie können nicht auf Ihre eigene Arbeit verweisen?
Durchführung von Aufträgen unter Umgehung des "Freelance"-Dienstes
- Der "Freelance"-Service darf nur für den vorgesehenen Zweck genutzt werden - um alle Arbeiten und Berechnungen im Rahmen der veröffentlichten Aufträge durchzuführen. Die Suche nach Kunden oder Ausführenden im "Freelance"-Service, um nebenbei Arbeiten auszuführen, ist verboten und stellt einen Verstoß gegen die Regeln dar.
- Kunden und Bewerbern ist es untersagt, vor Abschluss des Arbeitsvertrages Kontaktinformationen jeglicher Art auszutauschen. Eine Zuwiderhandlung führt zum Verbot der Teilnahme an Freelance.
- Esist untersagt, Arbeiten und Zahlungen für in Freelance erteilte Aufträgeaußerhalb des Rahmens dieses Dienstes zuleisten. Eine Zuwiderhandlung führt zu einer Verweigerung des Zugangs zu allen Diensten der Website MQL5.com.
- Die Verwaltung kann als Ergebnis einer internen Untersuchung dem Zuwiderhandelnden das Recht auf Teilnahme am Dienst "Freelance" ohne Begründung entziehen.
Aber in Freelance bedeutet Erfahrung nur das, was sich innerhalb von MQL5 befindet: Profil, Auftragshistorie, Bewertungen.
Die Regel verbietet externe Links und Kommunikation außerhalb der Plattform bis zur Bestätigung des Auftrags.
Es handelt sich also nicht um einen Widerspruch, sondern nur um unterschiedliche Dinge, die oft verwechselt werden.
Ich kann nicht zustimmen. Vor dem Abschluss der Arbeitsvereinbarung dürfen Sie in Ihren Nachrichten keine Links zu Ihren MQL5-Ressourcen angeben: weder Ihr Profil, noch Veröffentlichungen in Codebase, noch Blogs, noch Signale. Das heißt, nichts, was dem Kunden helfen würde, zu verstehen, wer genau auf seinen Auftrag geantwortet hat. Wenn der Kunde ein nicht personalisiertes Werk erstellt, muss er den Ausführenden blind auswählen. Der Kunde wird nicht wissen, wer genau der antwortende Entwickler ist, den er ausgewählt hat, bis die Auftragsvereinbarung unterzeichnet ist.
Ich sage dies aus eigener Erfahrung. Als ich in einer der Antworten auf einen Auftrag einen Link zu meinem Code in Codebase angegeben habe, wurde mein Konto gesperrt.
Neuer Artikel Wie man mit dem MQL5-Freelance-Service Bestellungen von Händlern umsetzt und Gewinn macht :
MQL5 Freelance ist ein Online-Dienst, bei dem Entwickler für die Erstellung von Handelsanwendungen für Händler als Kunden bezahlt werden. Der Dienst existiert seit 2010 sehr erfolgreich und hat bis heute über 100.000 Projekte im Gesamtwert von 7 Millionen Dollar abgeschlossen. Wie wir sehen, geht es hier um eine beträchtliche Menge Geld.
MQL5 Freelance ist ein spezialisierter Dienst für Entwickler von Handelsanwendungen. Händler kommen hierher, wenn sie maßgeschneiderte Handelsroboter, Indikatoren und andere nützliche Anwendungen benötigen, die in MQL5/MQL4, Python, C++ und anderen modernen Programmiersprachen entwickelt werden sollen.
Der MQL5.com Freelance Service im Juni 2010 ins Leben gerufen und hat in den 14 Jahren seines Bestehens professionellen Entwicklern die Möglichkeit gegeben, Gewinne zu erzielen. Bis Juni 2024 hat der Dienst über 100.000 Projekte mit einem Gesamtwert von 7 Millionen Dollar abgeschlossen. Ein Entwickler, der aktiv auf der Freelance-Plattform arbeitet, kann mehrere tausend Dollar pro Monat verdienen. Sie können auch so viel verdienen.
Zu Ihren potenziellen Kunden gehören Millionen von Händlern, die MetaTrader-Plattformen nutzen, da sie direkt von ihren Terminals aus auf den Freelance-Service zugreifen.
Autor: MetaQuotes Software Corp.