ReLux
- 专家
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Galina StrelkovaSenior ML Engineer | High-Precision Algorithmic Solutions
I bring the rigor of BigTech to the world of algorithmic trading. With a background as a Senior ML Engineer, I specialize in building high-performance systems where scalability and mathematical precision are paramount.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
ReLux是一款基于价格行为逻辑的 MetaTrader 5 自动化多货币智能交易系统。
该机器人监控所支持货币对的价格走势，识别算法提供的价格模式，并在满足策略条件时开仓交易。
ReLux独立运行，无需手动搜索信号、持续监控图表或确认每笔交易。
交易理念
ReLux基于价格行为分析。
该顾问使用规范化的价格行为模式，使您能够根据价格走势直接评估市场状况。
机器人不会在任何单一价格指标出现时就开仓交易。只有当交易算法设定的条件得到满足时，才会入场。
一旦检测到合适的交易机会， ReLux就会确定交易方向，开仓并自动管理。
Relux 的工作原理
ReLux可处理整个交易过程，无需用户干预：
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跟踪支持的货币对；
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分析价格走势；
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寻找策略提供的模式；
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检查开仓条件；
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决定交易方向；
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开立并维持职位。
用户无需独立分析图表或根据发现的信号手动开仓交易。
支持的货币对
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- USDCAD
- USDCHF
开始之前，您需要确保所有指定的交易品种均可从经纪商处获得，并且显示在“市场报价”窗口中。
如果经纪商在交易代码名称中使用前缀或后缀，则必须考虑特定交易账户上货币对的具体指定方式。
RELUX 特色
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基于价格行为的交易策略。
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自动识别价格模式。
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全自动开户和交易支持。
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使用五种货币对。
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无需手动搜索入口点。
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仅适用于 MetaTrader 5。
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所有支持的交易品种均采用统一的交易逻辑。
兼容性
要使用ReLux，您需要一个带有对冲头寸会计系统的交易账户。
本顾问服务不适用于采用净额结算系统的账户。
此外，还有以下必要：
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安装 MetaTrader 5；
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允许算法交易；
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提供所有支持的货币对；
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保持与交易服务器的稳定连接。
为了保证顾问全天候运行，建议使用虚拟专用服务器 (VPS)。
发布与测试
在真实账户上使用ReLux之前，建议先在 MetaTrader 5 策略测试器中测试其运行情况。
建议先在经纪商的模拟账户上预先测试该投资顾问。
结果可能因交易条件而异，包括点差、佣金、订单执行、报价质量和货币对规格。